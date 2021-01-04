Khoe cho con bú điệu nghệ, Cường Đô la bị nhắc nhở bất cẩn chỉ vì chi tiết này

Một dân mạng góp ý khi thấy Cường Đô la khoe ảnh địu con gái cưng đi chơi. Theo người này, hành động của Cường Đô la là sai cách.

Mới đây, Cường Đô la gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên con gái cưng lên trang cá nhân. Trong ảnh, chàng "đại gia phố núi" trổ tài chăm con cực khéo. Anh vừa địu bé Suchin vừa cho bé uống sữa trông rất chuyên nghiệp. Ông bố trẻ hào hứng viết: "Đủ chuẩn làm bố bỉm không cả nhà?".

Cường Đô la chuẩn 'ông bố bỉm sữa' khi khoe ảnh địu và cho con gái bú sữa - Ảnh: FB

Những khoảnh khắc tình cảm của hai cha con khiến mọi người vô cùng thích thú. Dân mạng dành lời khen cho ông bố trẻ vì tài chăm con gái quá khéo.

Dân mạng bày tỏ: "Hai bố con đẹp quá", "Chỉ cần như vậy, bình yên", "Người chồng, người cha vừa có tài vừa có đức là đây chứ đâu", "Rồi anh sẽ thấy có con gái tuyệt vời như thế nào", "Chuyên nghiệp đến mức phải thêm 5 nhóc nữa đó Bro ơi"... Đại gia Minh Nhựa chọc ghẹo: "Dạo này còn chơi bộ môn lạ quá, mình theo không kịp nha".

Hình ảnh chính diện bé Suchin được nam doanh nhân chia sẻ - Ảnh: FB

Thế nhưng trong vô số những lời "có cánh" dành tặng cho ông bố bỉm sữa, một tài khoản mạng có tên T. Đ bất ngờ nhắc nhờ doanh nhân Nguyễn Quốc Cường vì địu con sai cách: "Bé còn nhỏ, không nên địu quay mặt ra ngoài như vậy".



Cường Đô la bị nhắc nhở vì địu con quay mặt ra ngoài - Ảnh: FB

Bé Suchin chào đời vào tháng 8/2020. Khi vừa lọt lòng, ái nữ nhà Cường Đô la và Đàm Thu Trang lập tức trở thành một trong những nhóc tỳ được quan tâm nhất nhì showbiz Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-cho-con-bu-dieu-nghe-cuong-do-la-bi-nhac-nho-bat-can-chi-vi-chi-tiet-nay-392265.html