Khoe cho con bú điệu nghệ, Cường Đô la bị nhắc nhở bất cẩn chỉ vì chi tiết này

Hậu trường 04/01/2021 14:08

Một dân mạng góp ý khi thấy Cường Đô la khoe ảnh địu con gái cưng đi chơi. Theo người này, hành động của Cường Đô la là sai cách.

Mới đây, Cường Đô la gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên con gái cưng lên trang cá nhân. Trong ảnh, chàng "đại gia phố núi" trổ tài chăm con cực khéo. Anh vừa địu bé Suchin vừa cho bé uống sữa trông rất chuyên nghiệp. Ông bố trẻ hào hứng viết: "Đủ chuẩn làm bố bỉm không cả nhà?".

cuong do la

cuong do la 1
Cường Đô la chuẩn 'ông bố bỉm sữa' khi khoe ảnh địu và cho con gái bú sữa - Ảnh: FB

Những khoảnh khắc tình cảm của hai cha con khiến mọi người vô cùng thích thú. Dân mạng dành lời khen cho ông bố trẻ vì tài chăm con gái quá khéo.

Dân mạng bày tỏ: "Hai bố con đẹp quá", "Chỉ cần như vậy, bình yên", "Người chồng, người cha vừa có tài vừa có đức là đây chứ đâu", "Rồi anh sẽ thấy có con gái tuyệt vời như thế nào", "Chuyên nghiệp đến mức phải thêm 5 nhóc nữa đó Bro ơi"... Đại gia Minh Nhựa chọc ghẹo: "Dạo này còn chơi bộ môn lạ quá, mình theo không kịp nha".

cuong do la 2
Hình ảnh chính diện bé Suchin được nam doanh nhân chia sẻ - Ảnh: FB

Thế nhưng trong vô số những lời "có cánh" dành tặng cho ông bố bỉm sữa, một tài khoản mạng có tên T. Đ bất ngờ nhắc nhờ doanh nhân Nguyễn Quốc Cường vì địu con sai cách: "Bé còn nhỏ, không nên địu quay mặt ra ngoài như vậy".

Khoe cho con bú điệu nghệ, Cường Đô la bị nhắc nhở bất cẩn chỉ vì chi tiết này - Ảnh 4
Cường Đô la bị nhắc nhở vì địu con quay mặt ra ngoài - Ảnh: FB

Bé Suchin chào đời vào tháng 8/2020. Khi vừa lọt lòng, ái nữ nhà Cường Đô la và Đàm Thu Trang lập tức trở thành một trong những nhóc tỳ được quan tâm nhất nhì showbiz Việt. 

Bố mẹ ruột nói rõ quan hệ với vợ Vân Quang Long: "Cô Linh Lan tôi cấm không cho vào nhà nên không thể coi như con được"

Bố mẹ ruột nói rõ quan hệ với vợ Vân Quang Long: "Cô Linh Lan tôi cấm không cho vào nhà nên không thể coi như con được"

Sau nhiều lùm xùm, bố mẹ ruột Vân Quang Long mới đây đã lên tiếng nói rõ về mối quan hệ giữa vợ cũ và vợ hiện tại của con trai.

Xem thêm
Từ khóa:   Cường Đô la và vợ con gái Cường Đô la bé Suchin

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026