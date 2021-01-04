Bị bố mẹ Vân Quang Long không chấp nhận là con dâu trong nhà, Linh Lan lên tiếng

Theo đó, ông bà thẳng thắn đưa ra quan điểm không chấp nhận Linh Lan là con dâu. Đấng sinh thành Vân Quang Long còn cho biết, Linh Lan không phải là người vợ hợp pháp của con trai.

Ca sĩ Vân Quang Long qua đời vì đột quỵ tại Mỹ khiến người thân, đồng nghiệp và khán giả vô cùng đau xót. Tuy nhiên, xoay quanh những hình ảnh đầy xót xa về lễ tang của cựu thành viên nhóm 1088, mới đây trên mạng vừa lan truyền clip ngắn ghi lại cuộc trò chuyện của bố mẹ cố ca sĩ.

Vợ của Vân Quang Long đau lòng chia sẻ trên Vietnamnet: "Tôi đã xem được clip đó. Tôi đã rơi nước mắt, tôi rất buồn... Giờ tôi không biết nói gì, chỉ muốn mọi người hãy để anh Long ra đi thanh thản, thi hài anh ấy còn chưa thiêu mà...!

Đoạn clip này tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Bên cạnh nhiều bình luận bênh vực Linh Lan, dân mạng còn dùng từ ngữ nặng nề chỉ trích bố mẹ Vân Quang Long. Trước lùm xùm liên quan đến mình, Linh Lan đã có chia sẻ đầu tiên với truyền thông.

Tôi chỉ mong mọi chuyện được êm xuôi để anh Long được mỉm cười nơi chín suối. Tôi cũng không trách gì ba mẹ, bởi ba mẹ sinh ra và dưỡng dục anh Long, cũng nhờ vậy tôi mới có người để thương yêu".

Bố cố ca sĩ từng vui vẻ dự tiệc thôi nôi của bé Helen - Ảnh: FB

Linh Lan khẳng định, Vân Quang Long rất yêu thương mình và con gái. Cô không cần chứng minh hay thể hiện điều đó cho ai, chỉ cô hiểu là đủ.

"Tôi chỉ xin khán giả, người hâm mộ của anh Long, bạn bè thân hữu, mọi người đừng chửi mắng ba mẹ anh Long nữa. Tôi chấp nhận sai hết mọi chuyện, giờ chỉ muốn anh ra đi thanh thản. Không phải tôi nhận sai vì điều gì, tôi chỉ muốn anh Long được vui, bởi khi còn sống anh không thích chuyện cãi nhau, chỉ muốn vui vẻ. Chắc chắn anh ấy không muốn nhìn gia đình xích mích.

Xin các anh chị, người hâm mộ anh Long đừng nói gì ba mẹ anh ấy, họ lớn tuổi rồi. Nếu ba mẹ chịu không nổi cú sốc thì tôi là người cắn rứt lương tâm với anh Long", Linh Lan nói.

Vân Quang Long từng có cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn. Họ chia tay khi có 2 con chung - Ảnh: Internet

Hiện tại, tang lễ của ca sĩ Vân Quang Long đang diễn ra tại Mỹ. Vì lý do dịch bệnh, gia đình không thể đưa thi hài về nước mà chỉ có thể đưa tro cốt cố ca sĩ về quê hương an táng.