Ông ngoại Tuấn Hưng qua đời, mẹ ca sĩ ngất lịm trong tang lễ

Hậu trường 19/09/2017 17:15

Vì quá đau buồn cho sự ra đi đột ngột của bố, tức ông ngoại của Tuấn Hưng, mẹ của nam ca sĩ đã ngất lịm trong tang lễ.

Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng vừa chia sẻ trên trang Facebook cá nhân tin buồn khi ông ngoại của anh đột ngột qua đời. Sau dòng chia sẻ của nam ca sĩ, rất nhiều bạn bè đồng nghiệp và fan đã gửi đến anh và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất.

Sáng ngày 19/9, nam ca sĩ cùng gia đình đã tổ chức lễ tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lễ viếng, vì quá đau buồn cho sự ra đi đột ngột này nên mẹ nam ca sĩ đã khóc nhiều đến mức ngất lịm đi.

Ông ngoại Tuấn Hưng qua đời, mẹ ca sĩ ngất lịm trong tang lễ - Ảnh 1
Vì quá đau buồn, mẹ Tuấn Hưng đã ngất lịm đi trong lễ tang của bố - Ảnh: Internet

Ông ngoại Tuấn Hưng qua đời, mẹ ca sĩ ngất lịm trong tang lễ - Ảnh 2
Tuấn Hưng buồn bã trong đám tang của ông ngoại - Ảnh: Internet

Ông ngoại Tuấn Hưng qua đời, mẹ ca sĩ ngất lịm trong tang lễ - Ảnh 3
Hương Baby cũng có mặt trong lễ tang của ông ngoại chồng - Ảnh: Internet

Ông ngoại Tuấn Hưng qua đời, mẹ ca sĩ ngất lịm trong tang lễ - Ảnh 4
Người ướt đẫm mồ hôi, nam ca sĩ đứng lẫn trong đám đông tại lễ tang - Ảnh: Internet

Ông ngoại Tuấn Hưng qua đời, mẹ ca sĩ ngất lịm trong tang lễ - Ảnh 5
Vợ chồng Tuấn Hưng vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của ông ngoại. Được biết, ông của nam ca sĩ tên Nguyễn Văn Thông, khi mất hưởng thọ 88 tuổi - Ảnh: Internet

Ông ngoại Tuấn Hưng qua đời, mẹ ca sĩ ngất lịm trong tang lễ - Ảnh 6
Trước đó, vào ngày 17/9, nam ca sĩ đã báo tin buồn vì sự ra đi của ông ngoại - Ảnh: Internet

Ông ngoại Tuấn Hưng qua đời, mẹ ca sĩ ngất lịm trong tang lễ - Ảnh 7
Gia đình của giọng ca Nắm lấy tay anh trước linh cữu của ông tại lễ tang - Ảnh: Internet

Ông ngoại Tuấn Hưng qua đời, mẹ ca sĩ ngất lịm trong tang lễ - Ảnh 8
Người thân trong gia đình vô cùng thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của ông - Ảnh: Internet

Ông ngoại Tuấn Hưng qua đời, mẹ ca sĩ ngất lịm trong tang lễ - Ảnh 9
Ca sĩ Lê Hiếu có mặt để chia buồn cùng gia đình Tuấn Hưng - Ảnh: Internet

Ông ngoại Tuấn Hưng qua đời, mẹ ca sĩ ngất lịm trong tang lễ - Ảnh 10
Nhiều bạn bè đồng nghiệp của nam ca sĩ cũng có mặt từ sớm để chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Internet

 

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