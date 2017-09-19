Vì quá đau buồn cho sự ra đi đột ngột của bố, tức ông ngoại của Tuấn Hưng, mẹ của nam ca sĩ đã ngất lịm trong tang lễ.

Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng vừa chia sẻ trên trang Facebook cá nhân tin buồn khi ông ngoại của anh đột ngột qua đời. Sau dòng chia sẻ của nam ca sĩ, rất nhiều bạn bè đồng nghiệp và fan đã gửi đến anh và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất.

Sáng ngày 19/9, nam ca sĩ cùng gia đình đã tổ chức lễ tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lễ viếng, vì quá đau buồn cho sự ra đi đột ngột này nên mẹ nam ca sĩ đã khóc nhiều đến mức ngất lịm đi.

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