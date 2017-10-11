Nữ Hoàng có hình thể đẹp nhất Nguyễn Kim Lam - ấn tượng khó phai

Hậu trường 11/10/2017 17:00

Thuộc tuýp phụ nữ có nét đẹp nồng nàn và bùng cháy, nhưng cũng hết sức dịu dàng và đầy nội lực, những ai đã từng tiếp xúc với Nguyễn Kim Lam - tân Nữ Hoàng có hình thể đẹp nhất cuộc thi Nữ Hoàng Doanh Nhân đất Việt 2017 đều có ấn tượng khó phai.

Tham gia cuộc thi như chị chia sẻ, chỉ mong là lát cắt nhẹ nhàng, góp thêm chút hương, chút sắc để cuộc sống thi vị. Vì thế, với bà chủ của Công ty TNHH TM Tài Anh - đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực tin học anh văn, danh hiệu Miss Body - Nữ Hoàng có hình thể đẹp nhất đã là khoảnh khắc diệu kỳ, là niềm hạnh phúc được thừa nhận.

Trải qua hơn 2 tháng tuyển chọn và thi thố, vượt qua hơn 40 thí sinh trên toàn lãnh thổ, thí sinh mang số báo danh 40 Nguyễn Kim Lam đến từ Nghệ An đã xuất sắc đoạt giải Miss Body – thí sinh có hình thể đẹp nhất. Đây là kết quả không nằm ngoài dự đoán bởi ngay từ đầu chị là ứng viên sáng giá cho giải thưởng này.

Nguyễn Kim Lam - tân Nữ Hoàng có hình thể đẹp nhất cuộc thi Nữ Hoàng Doanh Nhân đất Việt 2017 để lại ấn tượng khó phai với bất kỳ ai.

Nếu ai chỉ mới một lần gặp gỡ, rất dễ ngộ nhận Nguyễn Kim Lam mới như vào độ tuổi đôi mươi bởi vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng ngần, phong cách trẻ trung và nhất là đôi mắt như biết cười, tràn đầy thân thiện. Là bà mẹ 2 con  nhưng Nguyễn Kim Lam sở hữu vóc dáng khá chuẩn, số đo ba vòng gần như hoàn hảo. Chính vẻ ngoài thu hút mọi ánh nhìn ấy mà không cần phải cố gắng thể hiện mình, chị vẫn xứng đáng sở hữu danh hiệu Miss Body từ cuộc thi sắc đẹp này.

So với các giải thưởng khác, Có thể nói giải thưởng có hình thể đẹp nhất – Miss Body là giải thưởng đòi hỏi nhiều  yếu tố về ngoại hình, vóc dáng và sức khỏe để có thể khoe được hết lợi thế và nhan sắc để chiếm được lòng ban giám khảo. Bên cạnh đó, tiêu chí về sức khỏe và gìn giữ vóc dáng dành cho các chị em đã có gia đình được đánh giá rất cao. Giải thưởng thí sinh có hình thể đẹp nhất được xem là giải thưởng truyền lửa để Nguyễn Kim Lam tiếp tục phát huy thế mạnh của mình. 

Chia sẻ sau khi đăng quang,Nguyễn Kim Làm cho biết: “Nhờ chế độ luyện tập Yoga  hàng ngày và ăn uống hợp lý tôi luôn giữ thân hình cân đối và khỏe mạnh. Ngoài ra, việc thường xuyên đến spa chăm sóc giúp mình luôn tươi trẻ và rạng ngời hơn”.

Cùng nhìn lại những hình ảnh nổi bật của Nữ Hoàng có hình thể đẹp nhất Nguyễn Kim Lam :

Nguyễn Kim Lam - tân Nữ Hoàng có hình thể đẹp nhất cuộc thi Nữ Hoàng Doanh Nhân đất Việt 2017 để lại ấn tượng khó phai với bất kỳ ai.

Nguyễn Kim Lam - tân Nữ Hoàng có hình thể đẹp nhất cuộc thi Nữ Hoàng Doanh Nhân đất Việt 2017 để lại ấn tượng khó phai với bất kỳ ai.

Nguyễn Kim Lam - tân Nữ Hoàng có hình thể đẹp nhất cuộc thi Nữ Hoàng Doanh Nhân đất Việt 2017 để lại ấn tượng khó phai với bất kỳ ai.

Nguyễn Kim Lam - tân Nữ Hoàng có hình thể đẹp nhất cuộc thi Nữ Hoàng Doanh Nhân đất Việt 2017 để lại ấn tượng khó phai với bất kỳ ai.

Nguyễn Kim Lam - tân Nữ Hoàng có hình thể đẹp nhất cuộc thi Nữ Hoàng Doanh Nhân đất Việt 2017 để lại ấn tượng khó phai với bất kỳ ai.

Nguyễn Kim Lam - tân Nữ Hoàng có hình thể đẹp nhất cuộc thi Nữ Hoàng Doanh Nhân đất Việt 2017 để lại ấn tượng khó phai với bất kỳ ai.

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