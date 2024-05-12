Ca sĩ Yến Nhi được biết đến là thành viên của nhóm nhạc thanh xuân một thời của thế hệ 8X. Nhóm nhạc hiện còn 3 thành viên: Thúy Nga, Ngọc Dung và Yến Nhi (Yinee). Dù còn duy trì hoạt động nhưng "Mắt ngọc" không còn "đình đám" như thuở ban đầu.

Mới đây, khi tham gia một chương trình, ca sĩ Yến Nhi lần đầu tiết lộ chuyện bị vỡ nợ, bị người yêu phản bội. Nữ ca sĩ cho biết bản thân bắt đầu từ con số “0” nên khi mới đi hát chỉ là một cô sinh viên vừa học vừa làm, theo đuổi ước mơ. Nhưng ngay khi bắt đầu, cô nàng đã thấy có quá nhiều khó khăn. “Điều khó khăn mà em thấy rõ nhất chính là sự chèn ép trong nghề. Từ giấc mơ màu hồng mà nhanh chóng chuyển thành màu đen khiến em quyết định dừng lại”, em út nhóm Mắt Ngọc chia sẻ.

Quyết định từ bỏ đam mê ca hát để theo một nghề khác và sau gần 3 năm, Yến Nhi cảm thấy hối hận vì mình đã bỏ cuộc quá sớm. Cô thường tự trách bản thân nếu có thể kiên trì hơn, cố gắng để vượt qua những khó khăn ban đầu thì có lẽ mình đã đạt được thành tựu sớm hơn hiện giờ. Khi quyết định quay lại với đam mê ca hát, Yến Nhi tham gia một nhóm nhạc cùng với hai vợ chồng. Một lần nữa nữ ca sĩ cảm thấy tủi thân vì bị đồng nghiệp cô lập.

Yến Nhi cảm thấy tủi thân vì bị đồng nghiệp cô lập.

Không chỉ khó khăn trong sự nghiệp, Yến Nhi tự nhận mình kém may mắn trong chuyện tình cảm. Theo đó, cô cho biết bản thân đã yêu một người hơn 2 năm, xem đối phương như người thân và muốn tính đến chuyện lâu dài. Song đến cuối cùng, mọi chuyện lại đổ vỡ.

"Tôi luôn dựa vào người khác để cảm thấy hạnh phúc. Khi gặp bạn này, tôi thấy bạn chân thật, cũng từng trải qua nhiều tổn thương nên yêu nhau bởi sự đồng cảm. Nhưng bạn ấy lại khiến tôi thất vọng khi hết yêu vẫn không nói ra, lại âm thầm chuẩn bị cho sự rời đi. Dù tôi cố gắng vun đắp nhưng vẫn không thành công", Yến Nhi nghẹn ngào.

Sau mối tình dang dở, nữ ca sĩ suy sụp, chọn lao đầu vào công việc để khuây khỏa, dồn hết tiền để kinh doanh tiệm hoa. Song, vì bận rộn với việc ca hát, cô không thể quản lý tốt việc kinh doanh dẫn đến thường xuyên bù lỗ, để rồi vỡ nợ.

Yến Nhi tự nhận mình kém may mắn trong chuyện tình cảm

Sau những biến cố, Yến Nhi thậm chí đã có suy nghĩ tiêu cực nhưng vì lo cho gia đình nên cô tiếp tục cố gắng. Thành viên nhóm Mắt Ngọc bày tỏ: "Nếu em không còn thì cha mẹ phải gánh số nợ đó nên em không thể không tiếp tục. Em cố gắng cũng vì không còn cách nào khác chứ cũng không có động lực hay tham vọng gì nữa".