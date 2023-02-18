NSƯT Phi Điểu tuổi 90 vẫn được fan vây quanh để chụp ảnh cùng tại sự kiện, diện trang phục đậm nét người phụ nữ Việt

NSƯT Phi Điểu từ lâu đã quen mặt với khán giả qua hình ảnh người mẹ lam lũ, người bà hiền từ trong các vở kịch, phim truyền hình, điện ảnh hoặc MV ca nhạc. Điều khiến công chúng ấn tượng ở NSƯT Phi Điểu là bà đã 90 tuổi nhưng hiện vẫn rất khỏe mạnh, tự lái xe máy đi diễn hay tham gia sự kiện.

Mới đây, nghệ sĩ Phi Điểu vừa xuất hiện tại sự kiện thảm đỏ ra mắt sản phẩm của hậu bối. Tại đây, nữ diễn viên gây ấn tượng khi diện áo dài truyền thống, thể hiện đậm nét nền nã của người phụ nữ Việt.

Trước khán giả và truyền thông, nữ diễn viên gạo cội luôn tươi cười rạng rỡ và thân thiện, thoải mái tương tác cùng mọi người. Đặc biệt, với những đóng góp trong nghề, bà được đồng nghiệp và fan yêu mến, vây quanh để chụp ảnh cùng.

Cách đây không lâu, nữ nghệ sĩ cũng khiến mọi người quan tâm và chú ý khi tự chạy xe máy đến một sự kiện. Một số người quen bày tỏ ngạc nhiên khi biết nghệ sĩ tự đi xe máy. Phi Điểu cười xòa, cho biết: "Tôi xưa nay là vậy, chỉ thích tự lái xe, mình đi chậm và tuân thủ đúng luật giao thông thì không sợ gì cả. Các con ban đầu lo, mấy năm nay cũng dần quen vì thấy tay lái của mẹ vững vàng".

Nghệ sĩ Phi Điểu tên thật Nguyễn Thị Phi, sinh năm 1933. Ngay từ nhỏ, nữ nghệ sĩ đã tham gia cách mạng và trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ trước khi tập kết ra Bắc. Tại đây, bà lập gia đình cùng nhạc sĩ Phan Nhân. Và trở thành phát thanh viên giọng Nam bộ của Đài tiếng nói Việt Nam. Sau này về lại TP HCM, bà chuyển công tác vào đài phát thanh TP HCM.

Phi Điểu được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997. Bà tham gia diễn xuất từ năm 2000, để lại dấu ấn trong các vai phụ nữ tần tảo, chịu nhiều bất hạnh ở các phim: Blouse trắng, Thụy khúc, Bên đường lá đỏ... Bà còn tham gia đóng quảng cáo, minh họa cho video nhạc.

Được biết, nếu không bận rộn trên phim trường thì bà cũng dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện… Dù đã bước qua tuổi 90, nữ nghệ sĩ vẫn còn dẻo dai hơn rất nhiều so với tuổi. Nhiều người cũng phải ghen tị vì sự dẻo dai và hết lòng với công việc của bà.