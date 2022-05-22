NSƯT Phi Điểu U90 tự chạy xe đi diễn, đau ốm không nói cho con vì sợ gây phiền phức

Ở tuổi 89, NSƯT Phi Điểu vẫn một mình chạy xe máy đi diễn bất chấp sự can ngăn của con cháu vì thích tự do và không sợ phiền ai.

Mới đây, khi xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, NSƯT Phi Điểu đã có dịp chia sẻ về việc làm nghệ thuật ở tuổi xế chiều và đam mê không màn sức khỏe khiến hai MC của chương trình vô cùng nể phục. NSƯT Phi Điểu xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà - Ảnh: Chụp màn hình NSƯT Phi Điểu cho hay, nhiều vai diễn những năm qua bà đảm nhận chỉ đơn giản là vì đam mê, muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật và trợ giúp các thế hệ nghệ sĩ đàn em. Khi được các sinh viên mời đóng phim, bà cũng không hề lấy một đồng cát-sê nào cả.

"Tôi làm nhiều vai bà ngoại, bà nội, bà cố xuất phát từ tình thương, hai là nghệ thuật. Cát-sê mình không cần, muốn trả nhiêu trả. Có những cái tôi tự nguyện làm không công cho các con, các cháu ở trường mà không lấy đồng xu nào. Thậm chí mình không ăn cơm với tụi nó cho đỡ hụt cơm, không đi xe tụi nó rước. Tôi cứ đi xe máy của mình, mỗi ngày vẫn chạy." - NSƯT Phi Điểu nói. Ở tuổi 89, NSƯT Phi Điểu vẫn tự chạy xe máy đi diễn - Ảnh: Chụp màn hình Tuy vậy, ở tuổi 89, việc NSƯT Phi Điểu tự chạy xe đi diễn lại trở thành nỗi khổ tâm của con cháu vì hầu như năm nào bà cũng xảy ra tai nạn nhưng lại luôn giấu đi không để ai biết. Có một lần, NSƯT Phi Điểu bị tai nạn và xe ô tô cán qua tay nhưng vẫn bình tĩnh về nhà từ thay đồ rồi vào viện băng bó. Đến khi bác sĩ buộc bà phải nằm viện 21 ngày thì bà mới báo tin cho con cháu.

Chứng kiến mẹ của mình bị tai nạn nghiêm trọng, con trai của NSƯT Phi Điểu đành phải giấu xe máy đi để mẹ không đi diễn một mình nữa. Tuy nhiên chỉ được vài ngày rồi đâu lại vào đấy, không ai ngăn cản được quyết tâm của bà. Dẫu vậy, NSƯT Phi Điểu vẫn hiểu hết tấm lòng của con cháu, chỉ là bà muốn được tự do mà thôi. NSƯT Phi Điểu cho hay, nhiều vai diễn những năm qua bà đảm nhận chỉ đơn giản là vì đam mê - Ảnh: Chụp màn hình “Có gì mà phải lo, tôi biết tình trạng sức khỏe của mình. Khi nào mình cảm thấy không còn làm được nữa thì đừng làm, chứ không cần đến con mình phải nhắc. Tôi còn tỉnh lắm, cũng thích sự tự do. Khi nào cảm thấy bản thân mình không làm được thì mới nhờ người khác, con cái, hàng xóm cũng vậy. Nếu tụi con đến cỡ tuổi của tôi thì cũng sẽ suy nghĩ như vậy thôi. Sống chết có số, khi còn sống mình làm được gì cho xã hội, cho lớp trẻ và con đường mình đã chọn thì tôi không tiếc, không sợ điều gì." - NSƯT Phi Điểu tâm sự.

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