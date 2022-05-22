NSƯT Phi Điểu U90 tự chạy xe đi diễn, đau ốm không nói cho con vì sợ gây phiền phức

Hậu trường 22/05/2022 12:53

Ở tuổi 89, NSƯT Phi Điểu vẫn một mình chạy xe máy đi diễn bất chấp sự can ngăn của con cháu vì thích tự do và không sợ phiền ai.

Mới đây, khi xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, NSƯT Phi Điểu đã có dịp chia sẻ về việc làm nghệ thuật ở tuổi xế chiều và đam mê không màn sức khỏe khiến hai MC của chương trình vô cùng nể phục.

NSUT Phi Dieu 1
NSƯT Phi Điểu xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà - Ảnh: Chụp màn hình

NSƯT Phi Điểu cho hay, nhiều vai diễn những năm qua bà đảm nhận chỉ đơn giản là vì đam mê, muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật và trợ giúp các thế hệ nghệ sĩ đàn em. Khi được các sinh viên mời đóng phim, bà cũng không hề lấy một đồng cát-sê nào cả.

"Tôi làm nhiều vai bà ngoại, bà nội, bà cố xuất phát từ tình thương, hai là nghệ thuật. Cát-sê mình không cần, muốn trả nhiêu trả. Có những cái tôi tự nguyện làm không công cho các con, các cháu ở trường mà không lấy đồng xu nào. Thậm chí mình không ăn cơm với tụi nó cho đỡ hụt cơm, không đi xe tụi nó rước. Tôi cứ đi xe máy của mình, mỗi ngày vẫn chạy." - NSƯT Phi Điểu nói.

NSUT Phi Dieu 2
Ở tuổi 89, NSƯT Phi Điểu vẫn tự chạy xe máy đi diễn - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy vậy, ở tuổi 89, việc NSƯT Phi Điểu tự chạy xe đi diễn lại trở thành nỗi khổ tâm của con cháu vì hầu như năm nào bà cũng xảy ra tai nạn nhưng lại luôn giấu đi không để ai biết. Có một lần, NSƯT Phi Điểu bị tai nạn và xe ô tô cán qua tay nhưng vẫn bình tĩnh về nhà từ thay đồ rồi vào viện băng bó. Đến khi bác sĩ buộc bà phải nằm viện 21 ngày thì bà mới báo tin cho con cháu.

Chứng kiến mẹ của mình bị tai nạn nghiêm trọng, con trai của NSƯT Phi Điểu đành phải giấu xe máy đi để mẹ không đi diễn một mình nữa. Tuy nhiên chỉ được vài ngày rồi đâu lại vào đấy, không ai ngăn cản được quyết tâm của bà. Dẫu vậy, NSƯT Phi Điểu vẫn hiểu hết tấm lòng của con cháu, chỉ là bà muốn được tự do mà thôi.

NSUT Phi Dieu 3
NSƯT Phi Điểu cho hay, nhiều vai diễn những năm qua bà đảm nhận chỉ đơn giản là vì đam mê - Ảnh: Chụp màn hình

“Có gì mà phải lo, tôi biết tình trạng sức khỏe của mình. Khi nào mình cảm thấy không còn làm được nữa thì đừng làm, chứ không cần đến con mình phải nhắc. Tôi còn tỉnh lắm, cũng thích sự tự do. Khi nào cảm thấy bản thân mình không làm được thì mới nhờ người khác, con cái, hàng xóm cũng vậy.

Nếu tụi con đến cỡ tuổi của tôi thì cũng sẽ suy nghĩ như vậy thôi. Sống chết có số, khi còn sống mình làm được gì cho xã hội, cho lớp trẻ và con đường mình đã chọn thì tôi không tiếc, không sợ điều gì." - NSƯT Phi Điểu tâm sự.

Lương Bích Hữu tiết lộ tình trạng sức khỏe khi mắc Covid-19 3 lần, khẳng định không suy sụp vì bình luận chê giọng hát

Lương Bích Hữu tiết lộ tình trạng sức khỏe khi mắc Covid-19 3 lần, khẳng định không suy sụp vì bình luận chê giọng hát

Trong 1 show diễn, Lương Bích Hữu đã có những chia sẻ về sức khỏe với khán giả sau khi mắc Covid19 lần thứ 3.

Xem thêm
Từ khóa:   NSƯT Phi Điểu Phi Điểu Nghệ sĩ Phi Điểu

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?