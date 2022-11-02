NSƯT Phi Điểu tuổi U90 vẫn tự chạy xe máy đi diễn, miệt mài làm việc vì không muốn phụ thuộc con cháu

Dù tuổi đã cao nhưng NSƯT Phi Điểu vẫn dành niềm đam mê mãnh liệt cho nghệ thuật, miệt mài tự chạy xe máy đi diễn dù 3 lần bị tai nạn.

NSƯT Phi Điểu được khán giả mến mộ và nhớ đến như một người mẹ, người bà quốc dân. Bà gắn liền với hình ảnh người phụ nữ lam lũ, cần mẫn, chịu thương chịu khó trên màn ảnh Việt. Suốt những năm tháng làm nghề, NSƯT Phi Điểu góp mặt trong nhiều vở kịch, MV, phim truyền hình, điện ảnh và được khán giả vô cùng mến mộ. NSƯT Phi Điểu góp mặt trong nhiều dự án của sao Việt. (Ảnh: FB Cẩm Ly) Mới đây, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc NSƯT Phi Điểu sau khi diễn xong tại một tựu điểm đã tự chạy xe máy đi về gây chú ý mạng xã hội. Theo đó, dân tình ngỡ ngàng trước hình ảnh nghệ sĩ Phi Điểu tuổi xế chiều với dáng người nhỏ nhắn phải tự dẫn xe, treo nhiều đồ cùng bó hoa to được khán giả tặng đi về một mình.

NSƯT Phi Điểu tuổi U90 vẫn tự chạy xe máy đi diễn gây chú ý. (Ảnh: Chụp màn hình Saovbiz) Hình ảnh NSƯT Phi Điểu khệ nệ nhiều đồ với chiếc xe máy. (Ảnh: Chụp màn hình Saovbiz) Chia sẻ trên Vietnamnet, nghệ sĩ Phi Điểu cho biết từng bị tai nạn xe máy 3 lần. Trong đó, có một lần bị gãy xương tay nhưng bà vẫn một mình vào bệnh viện băng bó rồi về nhà. Nữ nghệ sĩ cảm thấy chuyện đó tự lo được, không cần làm phiền người khác. Sau những lần như vậy, con trai bà phải giấu xe máy vì sợ mẹ đi diễn một mình nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản mong muốn của mẹ. Nghệ sĩ Phi Điểu U90 miệt mài tự chạy xe đi diễn dù nhiều lần bị tai nạn (Ảnh: Vietnamnet)

NSƯT Phi Điểu tuổi U90 tự điều khiển phương tiện giao thông khiến khán giả vô cùng lo lắng. (Ảnh: Vietnamnet) Các con, các cháu và nhiều người từng khuyên bà nên di chuyển bằng phương tiện công cộng cho đỡ nguy hiểm. Thế nhưng, bà đều không muốn vì “chạy xe ra ngoài thấy mình khỏe chứ ở nhà cảm giác tù túng”. NSƯT Phi Điểu là một trong những nghệ sĩ vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật dù tuổi đã cao.(Ảnh: Tư liệu phim) Có thể thấy, dù tuổi đã cao nhưng NSƯT Phi Điểu Dù vẫn dành niềm đam mê mãnh liệt cho nghệ thuật, bộ môn diễn xuất. Người hâm mộ cũng luôn bày tỏ sự bất ngờ, ngưỡng mộ bởi sức khỏe, tinh thần sống lạc quan của nữ nghệ sĩ. Bà vẫn có thể tham gia nghệ thuật, thậm chí tự mình lái xe máy đi diễn mà không cần sự hỗ trợ từ người thân. Hiện tại, ở tuổi xế chiều NSƯT Phi Điểu sống trong ngôi nhà 4 tầng nằm trong căn hẻm ở khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

NSƯT Phi Điểu U90 tự chạy xe đi diễn, đau ốm không nói cho con vì sợ gây phiền phức Ở tuổi 89, NSƯT Phi Điểu vẫn một mình chạy xe máy đi diễn bất chấp sự can ngăn của con cháu vì thích tự do và không sợ phiền ai.

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