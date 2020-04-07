NSƯT Ngọc Hướng - bố của ca sĩ Khánh Linh qua đời, sao Việt đồng loạt gửi lời chia buồn

Hậu trường 07/04/2020 13:23

NSƯT Phạm Ngọc Hướng – bố của nữ ca sĩ Khánh Linh vừa qua đời vào khuya ngày 6/4, hưởng thọ 83 tuổi.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Khánh Linh đau buồn báo tin bố của cô vừa qua đời: “Tin buồn. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Chồng, cha, ông chúng tôi: NSƯT Phạm Ngọc Hướng sinh năm 1938 đã từ trần hồi 23 giờ 20 phút ngày 6/4/2020 (tức ngày 15/3 năm Canh Tý) tại bệnh viện E, hưởng thọ 83 tuổi”.

nsut pham ngoc huong 1
Khánh Linh báo tin buồn trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Theo đó, cô cho biết tang lễ sẽ được tổ chức từ 8 giờ đến 9 giờ thứ Năm ngày 9/4/2020 (tức ngày 17/3 năm Canh Tý) tại Nhà tang lễ thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu cùng ngày và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Thanh Trì, Hà Nội).

nsut pham ngoc huong 2

Trước đó, Khánh Linh đã đổi ảnh đại diện sang màu đen và để ảnh bìa là ảnh của bố để tưởng nhớ đến ông -  Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều sao Việt như Đinh Mạnh Ninh, Nguyễn Minh Tiệp, Hồng Nhung, Thái Thùy Linh, Đặng Châu Anh, Ngọc Khuê, Uyên Linh... đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình Khánh Linh và mong cô sớm vượt qua nỗi đau mất đi người thân.

nsut pham ngoc huong 3

nsut pham ngoc huong 4
Nghệ sĩ Việt gửi lời chia buồn đến gia đình Khánh Linh - Ảnh: FB
nsut pham ngoc huong 5

NSƯT Phạm Ngọc Hướng và NSƯT Vũ Dậu - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Phạm Ngọc Hướng sinh năm 1937, ông từng là diễn viên nhạc, nghệ sĩ biểu diễn đàn bầu tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Vợ ông là nghệ sĩ Vũ Dậu, người nổi tiếng với những ca khúc bất hủ như: “Cô gái mở đường”, “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”, “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”… Năm 2019, ông được phong tặng NSƯT.

Mẹ Mai Phương lần đầu lên tiếng về những lùm xùm tiếng xấu xảy ra sau khi con gái qua đời

Mẹ Mai Phương lần đầu lên tiếng về những lùm xùm tiếng xấu xảy ra sau khi con gái qua đời

Mẹ Mai Phương khẳng định, bản thân chỉ to tiếng với những người cho Mai Phương tiền rồi kể công, nói rằng nhà này không phải nhà bà.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghệ sĩ Phạm Ngọc Hướng ca sĩ Khánh Linh người thân sao Việt qua đời

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026