NSƯT Phạm Ngọc Hướng – bố của nữ ca sĩ Khánh Linh vừa qua đời vào khuya ngày 6/4, hưởng thọ 83 tuổi.
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Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Khánh Linh đau buồn báo tin bố của cô vừa qua đời: “Tin buồn. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Chồng, cha, ông chúng tôi: NSƯT Phạm Ngọc Hướng sinh năm 1938 đã từ trần hồi 23 giờ 20 phút ngày 6/4/2020 (tức ngày 15/3 năm Canh Tý) tại bệnh viện E, hưởng thọ 83 tuổi”.
Theo đó, cô cho biết tang lễ sẽ được tổ chức từ 8 giờ đến 9 giờ thứ Năm ngày 9/4/2020 (tức ngày 17/3 năm Canh Tý) tại Nhà tang lễ thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu cùng ngày và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Thanh Trì, Hà Nội).
Dưới bài đăng, nhiều sao Việt như Đinh Mạnh Ninh, Nguyễn Minh Tiệp, Hồng Nhung, Thái Thùy Linh, Đặng Châu Anh, Ngọc Khuê, Uyên Linh... đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình Khánh Linh và mong cô sớm vượt qua nỗi đau mất đi người thân.
Nghệ sĩ Phạm Ngọc Hướng sinh năm 1937, ông từng là diễn viên nhạc, nghệ sĩ biểu diễn đàn bầu tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Vợ ông là nghệ sĩ Vũ Dậu, người nổi tiếng với những ca khúc bất hủ như: “Cô gái mở đường”, “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”, “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”… Năm 2019, ông được phong tặng NSƯT.