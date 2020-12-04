NSND Bạch Tuyết khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi U80 khiến nhiều người kinh ngạc

Hậu trường 04/12/2020 15:37

Loạt khoảnh khắc mới nhất của NSND Bạch Tuyết ở tuổi 77 trên mạng xã hội nhận về nhiều lời khen từ khán giả.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, NSND Bạch Tuyết đã chia sẻ bộ ảnh mới đến khán giả kèm dòng trạng thái: “Tôi muốn dành ngày đặc biệt của đời mình để cùng bạn bè và khán giả làm những việc thiện lành. Đây cũng là mong mỏi của tôi như một hành động sẻ chia, đưa hơi ấm đến những người bất hạnh xung quanh”.

Được biết, giọng ca cải lương vừa đón sinh nhật tuổi 77 cùng bạn bè và người thân. Để ghi dấu ngày đặc biệt này, NSND Bạch Tuyết đã thực hiện bộ ảnh để gửi đến khán giả - những người mà bà xem như là tri âm tri kỷ trong cuộc đời.

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Ở tuổi U80, nữ nghệ sĩ vẫn vô cùng trẻ trung - Ảnh: Internet

Ở tuổi 77, nghệ sĩ Bạch Tuyết vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và thần thái rạng ngời khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù đã lớn tuổi nhưng bà cho biết bản thân muốn làm việc và cống hiến cho đến khi sức khỏe không còn cho phép.

Hiện tại, bà có cuộc sống an nhiên, lạc quan mỗi ngày bên gia đình. Ngoài công việc ca hát, nữ nghệ sĩ gạo cội vài năm gần đây còn tham gia giảng dạy trong một số dự án cộng đồng.

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NSND Bạch Tuyết muốn không ngừng cống hiến cho khán giả - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không ngừng xuýt xoa trước nhan sắc bất chấp thời gian của nữ nghệ sĩ: “Cô chỉ mới 37 tuổi thôi mà”, “Với cái tuổi 77, cô Ba đẹp không thể tưởng”, “Xuất sắc cô ơi”, “Ôi nhìn cô sang trọng quý phái quá, cô hợp thiết kế này đó ạ”, “Chị đẹp quá”, “77 tuổi mà trẻ đẹp như 30 mấy 40 không bằng cô nữa à nghen”…

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Từ khóa:   Bạch Tuyết nghệ sĩ cải lương nghệ sĩ Bạch Tuyết

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