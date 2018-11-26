NSND Anh Tú nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bàn giao hết mọi việc cho Xuân Bắc

Hậu trường 26/11/2018 15:22

Sau thời gian dài điều trị bệnh tiểu đường, NSND Anh Tú nhập viện với tình trạng khá nặng khiến nhiều người lo lắng.

Thời gian qua, thông tin NSND Anh Tú nhập viện điều trị bệnh tiểu đường khiến nhiều người lo lắng. Ông bị bệnh nặng đã nhiều năm qua nhưng luôn giấu không cho đồng nghiệp lẫn khán giả hay tin. Dù sức khỏe xuống cấp trầm trọng nhưng Giám đốc Nhà hát kịch vẫn lui tới cơ quan thường xuyên để đảm bảo công việc. Cách đây hai tháng, do bệnh tình chuyển nặng nên NSND Anh Tú đã được người nhà đưa đi nhập viện điều trị.

Vài ngày trước, bệnh tình của Giám đốc Nhà hát kịch bắt đầu chuyển nặng và có dấu hiệu nguy kịch. Hiện tại, ông chỉ có thể giao tiếp bắng mắt và cử động tay chứ không thể nói chuyện. Rất nhiều đồng nghiệp trong giới và bạn bè đã đến thăm hỏi, động viên NSND Anh Tú. Được biết, hiện tại mọi công việc ở nhà hát kịch đều do NSƯT Xuân Bắc quán xuyến thay đàn anh.  

NSND Anh Tú nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bàn giao hết mọi việc cho Xuân Bắc - Ảnh 1
NSND Anh Tú nhập viện trong tình trạng nguy kịch khiến nhiều người lo lắng - Ảnh: Internet
NSND Anh Tú nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bàn giao hết mọi việc cho Xuân Bắc - Ảnh 2
NSND Anh Tú bị bệnh tiểu đường nhiều năm nay, đã đi chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi - Ảnh: Internet
NSND Anh Tú nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bàn giao hết mọi việc cho Xuân Bắc - Ảnh 3
Hiện tại, NSND Anh Tú đã bàn giao mọi công việc ở nhà hát kịch cho NSƯT Xuân Bắc - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Xuân Bắc NSND Anh Tú NSND Anh Tú nhập viện

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