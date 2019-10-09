NS Xuân Hương tiết lộ Thanh Bạch từng cạo đầu dằn mặt vợ, hai bên bị nghi bắt tay làm 'hợp đồng hôn nhân'

Theo chia sẻ, khi mối quan hệ của Thanh Bạch và người thợ làm tóc bị mọi người biết đến, nghệ sĩ Xuân Hương vô cùng nhục nhã khi nhận được nhiều câu hỏi về chuyện này. Thậm chí, không ít lời đồn cho rằng cả hai thông đồng để tạo nên "hợp đồng hôn nhân".

Sau 6 chương kể về cuộc sống hôn nhân như "địa ngục", nghệ sĩ Xuân Hương vừa "xuất bản" chương thứ 7. Không đi sâu vào mối quan hệ của chồng cũ và người thợ làm tóc, lần này cô kể về việc bản thân bị "tra tấn" tinh thần khủng khiếp bởi những tin nhắn "khủng bố" của MC Thanh Bạch .

Đi diễn gặp đồng nghiệp tôi thấy cái mặt mình không được bình thường. Hình như nó hơi ngu ngu. Hình như giống tấm thớt vì nó sượng. Nhìn ai cũng bằng vẻ mặt lấm lét, có vẻ gian gian mặc dù tôi không ăn cắp của ai cái gì.

"Chuyện anh và “thằng vợ yêu” của anh đổ bể bốc mùi khắp nơi không biết qua những con đường nào. Nhưng có một đường chắc chắn là sau khi cái sào huyệt dùng để tiết “hộc-môn” bị động ổ kể từ cái đêm hôm ấy đêm gì thì “thằng vợ yêu” của anh đi lu loa về mối tình thanh mai trúc mã của hai người. (À, tôi còn quên một chi tiết rất đáng yêu là anh đã tặng cho “thằng vợ” cái tên Thanh Thanh H vì tên thật là H).

Thỉnh thoảng có một vài đồng nghiệp hỏi tôi. Tôi ậm ừ không biết nên trả lời có hay không. Nhưng có một điều tôi biết rõ là tôi thấy nhục, nhục một cách thật sự. Bởi vì thà anh chơi bời với mấy cô gái điếm thì tôi còn có thể trả lời được, mặc dù chuyện này cũng tởm lợm thật. Nhưng dù sao mấy cô gái điếm cũng là giống cái. Còn chuyện của anh hiện tại thật là không thể nào tưởng tượng được. Tôi thầm “trách” mọi người tại sao không hỏi ngay chính chủ là anh thì có phải đỡ khó xử cho tôi không!

Đã vậy còn có lời đồn rằng tôi là les, anh là gay. Hai bên “bắt tay nhau” theo một cái “hợp đồng hôn nhân” để làm liên danh đi diễn thôi. Sở dĩ họ nói vậy vì họ nói rằng nếu tôi là giống cái trăm phần trăm thì tại sao tôi không cặp bồ với ai hết?!".

Nữ nghệ sĩ vừa xuất bản chương 7 kể về bi kịch đời mình - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Xuân Hương lại một lần nữa nhắc về em chồng: "Trong lúc tôi đau đớn đến tột cùng lại còn phải chịu tiếng bấc tiếng chì thay cho anh và gia đình anh thì từ Bộ Tổng Tham Mưu vẫn liên tục ra chỉ thị thông qua anh bắt tôi phải thi hành. Thêm vào đó là những tội lỗi từ trên trời giáng xuống đầu tôi thông qua miệng của bộ ba quyền lực.

Một hôm anh đang nói chuyện điện thoại với Tổng Tham Mưu Trưởng cô Ba thì anh đưa cho tôi nói chuyện với “đấng bề trên”. Theo đó tôi được biết rằng tôi bị mang tội bất hiếu với ba má chồng, với chồng và với cả em chồng. Tôi đính chính bằng cách chứng minh rằng tôi vẫn một lòng hiếu để với bên chồng. Tôi nhắc lại chuyện tôi tự nguyện và đề nghị dành hết số tiền tôi và anh dành dụm được kể từ ngày bắt đầu đi diễn biếu hết cho ba má anh để xây nhà mặc dù lúc đó tôi và anh vẫn chưa có nhà riêng, vẫn còn ở trong căn phòng chật chội mà ba tôi chừa lại sau khi cho những người cán bộ khác trong trường sân khấu đến ở trong ngôi nhà của ba tôi được nhà nước cấp.

Tôi còn nêu ra những bằng chứng để cô Ba nhớ lại rằng tôi lo cho gia đình chồng hơn lo cho ba má tôi thì lập tức cô Ba “bổ cho tôi mấy nhát” trên đầu rằng: "Người ta á hả, là người ta lo cho gia đình mình trước rồi mới tới gia đình chồng. Còn chị lại lo cho bên chồng trước mới tới gia đình mình. Chị là người đặc biệt à! Thiệt đó, đặc biệt à! Thiệt đó, đặc biệt à!”. Rồi cô còn thưởng thêm cho tôi một câu: "Kể ra thì chị cũng là người tốt đó, biết lo cho gia đình chồng. Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài giả tạo mà thôi”.

Tôi cúp máy và than vãn với anh: sao cô Ba lại có thể nói em như vậy. Anh trừng hai con mắt và nghiến răng nói thẳng vô mặt tôi: “Em phải CẨN NGÔN à!!!”. Tôi giật bắn người vì tin rằng mình vừa phạm phải tội tày đình nên anh mới dùng chữ Nho để giáo huấn tôi. Nhìn nét mặt hể hả của anh, tôi thấy tự hào cùng anh vì anh em nhà anh rất đoàn kết với nhau như lời anh vẫn thường khoe".

Hôn nhân của Xuân Hương và Thanh Bạch đã kết thúc cách đây 13 năm - Ảnh: Internet

Không dừng lại ở đó, cô còn bị chồng "tra tấn" bởi những trận cãi vã, mắng nhiếc: "Bên cạnh đó anh vẫn tiếp tục gây hấn bằng cách làm những chuyện ngược đời cho tôi bực tức để anh có cớ gây lộn. Gây xong anh lại báo cáo về Bộ Tổng Tham Mưu cho họ mắng nhiếc tôi, rằng tôi biến cuộc sống của anh thành địa ngục thì anh đương nhiên có quyền đi cặp với Thanh Thanh H. Anh càng ngày càng coi thường tôi trong tất cả mọi hành động mặc cho bệnh của tôi ngày càng nặng thêm".

Trước những áp lực từ gia đình, con trai là niềm an ủi duy nhất của nghệ sĩ Xuân Hương: "Kịch bản thì anh không viết được nhưng trong những lúc giới thiệu chương trình, anh lại sáng tác thêm nhiều câu để chửi xéo tôi ngay trên sân khấu. Càng ngày anh càng gia tăng khủng bố. Con tôi rất bất bình vì nhiều lần chứng kiến cảnh anh chửi rủa mẹ nó không tiếc lời. Nó rất thương tôi vì hàng ngày thấy tôi rên rỉ vật vã với những cơn đau đầu kinh niên. Nhớ những lúc nó lăng xăng bóp đầu, bóp trán cho tôi mà ứa nước mắt".

Hình ảnh hiếm hoi của nữ nghệ sĩ bên con trai Thanh Tú - Ảnh: Internet

Cô tiếp tục hé lộ một tình tiết mới: "Đến năm 2006 tôi và anh đi Mỹ. Chuyến du lịch đó không những không tiết ra “hộc-môn” hạnh phúc mà nó lại tiết ra cái “hộc-môn” quái quỷ gì đó mang tai hoạ cho tôi, và cũng nhờ đó mà tôi được tha tội chết cho đến bây giờ.

Số là anh có người chị cô cậu ruột ở Las Vegas nên lần qua Mỹ anh rủ tôi đến nhà người chị đó chơi. Sau đó anh về trước, bảo tôi nên trở lại đó đi xem thêm nhiều chương trình nghệ thuật. Nghe lời anh tôi trở lại. Một hôm người chị đó tâm sự với tôi về chuyện gia đình, chuyện chồng con và chuyện mẹ chồng nàng dâu của chị cùng rất nhiều chuyện giữa gia đình chị ấy và gia đình anh. Chị nói có nghe về chuyện gia đình anh đối xử tệ với tôi và tỏ vẻ cảm thông. Thấy chị thiệt tình, tôi cũng trút niềm tâm sự đang sôi đến đỉnh điểm trong đầu tôi. Rồi chị cũng bàn về chuyện giới tính của anh, ra vẻ rất hiểu với nỗi khổ đau của tôi. Đêm đó tôi được khóc như thác đổ với một người bên gia đình chồng. Tưởng chừng như mình được an ủi rất nhiều. Có ngờ đâu sau khi nói chuyện, chị đem chuyện nói lại ngay với chồng.

Rồi hai người lập tức gọi điện thoại về cho anh và cô Ba. Họ méc rằng tôi nói anh là gay và kể lại hết những gì tôi đã trút lòng ra với chị. Ngày hôm sau chồng chị tỏ vẻ đồng cảm vô cùng với tôi để tiếp tục moi ruột gan tôi ra. Anh ta nói: “Từ lâu ai nhìn mà chẳng biết TB là gay”. Rồi những cuộc điện thoại giữa Mỹ - Việt Nam lại tiếp tục nhưng tôi không hề biết.

Má chồng chị thấy mặt tôi buồn như đưa đám và vẻ tuyệt vọng trong đôi mắt, hỏi tôi có phải anh là gay không? Tôi gật đầu. Chị biết được mắng cho tôi một trận vì tội tôi đã nói với má chồng chị chuyện bí mật bên nhà chị làm cho chị xấu hổ.

“Tin động trời” này ngay lập tức bay về Việt Nam. Liền sau đó tôi liên tục bị anh khủng bố qua Mỹ bằng tin nhắn điện thoại. Anh nhắn rằng: “Vài hôm nữa mày về qua Tân Sơn Nhất, tao cho đàn em nhét heroin vào trong valy của mày. Coi như xong phim”.

Anh gửi liên tục hàng loạt tin nhắn khủng bố tôi với nội dung rất khủng khiếp và kinh tởm đe dọa danh dự những người thân yêu nhất của tôi mà tôi không thể nói ra ở đây. Tôi đổ gục xuống.

Tôi như phát điên và sợ hãi đến tột độ vì sợ những điều anh đe dọa sẽ xảy ra ở nhà lúc tôi chưa kịp về. Tim tôi cứ nhảy thon thót khi tin nhắn của anh liên tục dội tới.

Lúc đó tôi đang ở nhà bạn tôi. Xem tin nhắn khủng bố của anh, bạn tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi cho tôi".

Nghệ sĩ Xuân Hương bức xúc khơi lại chuyện cũ sau khi MC Thanh Bạch bất ngờ lên tiếng về chuyện ly hôn cách đây 13 năm - Ảnh: Internet

Sau khi về nước, cô lại ngỡ ngàng với những điều mà chồng cũ làm ra. Thậm chí anh còn cạo trọc đầu để dằn mặt cô.

"Về tới Việt Nam đã chiều tối. Bước vô nhà trong lúc chỉ chực ngã quỵ vì sợ hãi thì tôi giật mình ngỡ ngàng với một nhà đầy người (anh giới thiệu là bạn anh) mà tôi chưa từng biết mặt trong đó có cả một nhà sư. Trên bàn là một bó hoa hồng to tướng chừng cả trăm bông. Anh vui vẻ nói rằng anh và những người bạn chuẩn bị hoa ra sân bay đón tôi về nhưng anh tính sai giờ nên bị “bể sô”.

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi anh vừa đang hiện thân là một con ác quỷ bỗng dưng lột xác thành một thiên thần tình ái. Màn ảo thuật thay trắng đổi đen biến hoá khôn lường trong tâm địa của anh làm tôi thấy rợn người kinh sợ, không biết anh sẽ giờ chiêu trò gì với tôi nữa.

Tôi rùng mình thoáng nghĩ đến cái màn tặng hoa đón “vợ yêu” rất chi là rồ-man-tịch giữa sân bay trước sự chứng kiến của bao nhiều người nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ngay lập tức tôi lại nhớ đến cái vụ anh hăm sẽ cho đàn em bỏ heroin vào valy mà lạnh sống lưng.

Khách ra về. Tôi mệt lả người. Chỉ qua hai ba câu nói là anh vô nhà tắm, cạo trọc đầu rồi bước vô phòng cho tôi nhìn thấy với vẻ mặt ý như ngầm nói rằng “mày đã dồn tao đến đường cùng đến mức tao phải cạo đầu”. Rồi anh mở cửa bỏ nhà ra đi ngay trong đêm đó.

Cái đầu tôi như đặc quánh lại. Tôi như ngừng thở. Thần kinh tôi căng lên. Tôi ý thức được rõ ràng rằng tôi sẽ phải đối đầu với những tai họa kinh hoàng mà anh và Bộ TTM sẽ tiếp tục giáng xuống đầu tôi".

Hiện vẫn chưa biết khi nào drama dài tập này sẽ kết thúc.