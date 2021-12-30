NS Việt Hương đáp trả gay gắt khi bị antifan vu khống '20 năm ăn chặn tiền từ thiện'

Trong vài ngày qua, một số nghệ sĩ của Vbiz đã được "minh oan" khi Bộ Công an thông báo kết quả của một cuộc điều tra về việc kêu gọi từ thiện miền Trung. Mặc dù vậy, một số sao Việt Nam vẫn bị tấn công vô cớ. Đáng nói là, mặc dù chưa từng kêu gọi quyên góp một đồng nào nhưng Việt Hương vẫn thường xuyên nhận được những lời mỉa mai không đáng có.

Nói đâu xa, vào sáng 30 tháng 12 Việt Hương đã lên tiếng đáp trả 1 chọi 1 với Antifan khi vợ chồng cô liên tục bị tấn công với những lời lẽ khiếm nhã. Chuyện là một người dùng mạng xã hội đã tràn vào TikTok của đôi vợ chồng và để lại những bình luận cay nghiệt : "30 năm làm nghề, 20 năm ăn tiền từ thiện".