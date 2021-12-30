NS Việt Hương đáp trả gay gắt khi bị antifan vu khống '20 năm ăn chặn tiền từ thiện'

Vừa qua nghệ sĩ Việt Hương đã có màn đáp trả cực gay gắt với antifan về vấn đề từ thiện
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Trong vài ngày qua, một số nghệ sĩ của Vbiz đã được "minh oan" khi Bộ Công an thông báo kết quả của một cuộc điều tra về việc kêu gọi từ thiện miền Trung. Mặc dù vậy, một số sao Việt Nam vẫn bị tấn công vô cớ. Đáng nói là, mặc dù chưa từng kêu gọi quyên góp một đồng nào nhưng Việt Hương vẫn thường xuyên nhận được những lời mỉa mai không đáng có.
Nói đâu xa, vào sáng 30 tháng 12 Việt Hương đã lên tiếng đáp trả 1 chọi 1 với Antifan khi vợ chồng cô liên tục bị tấn công với những lời lẽ khiếm nhã. Chuyện là một người dùng mạng xã hội đã tràn vào TikTok của đôi vợ chồng và để lại những bình luận cay nghiệt : "30 năm làm nghề, 20 năm ăn tiền từ thiện".
Trước lời bình luận xúc phạm này, Việt Hương đã vô cùng tức giận, cô nói rằng cô sẽ bỏ qua anh ta một lần và nếu người kia tiếp tục vu khống, cô sẽ báo cảnh sát để vào cuộc. Phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt của Việt Hương đối với những người sử dụng mạng xã hội kém duyên này nhận được sự ủng hộ của khán giả.
Trước đó, NS Việt Hương đã nhiều lần tuyên bố về vấn đề tiền từ thiện: “Việt Hương xin nói lại tôi chưa từng kêu gọi tiền từ thiện trong, ngoài nước hay thế giới. Trong 2 tháng ròng rã, chúng tôi có nhiêu làm nhiêu, nay xin phép dừng lại vì lí do sức khoẻ. Chúng tôi không thể làm được nữa vì chồng tôi và ekip đã quá sức. Chúng tôi phải bảo vệ sức khoẻ của mình và có thời gian nhìn lại xem mình làm cái gì chưa tốt bởi vì làm từ thiện như tổ chức 1 công ty, phải có bộ phận thu - chi rõ ràng và nhiều công đoạn. Đó là kinh nghiệm làm từ thiện suốt hơn hai tháng qua, đi hết mười mấy quận của tôi. Một số người chỉ ngồi nhà, không làm từ thiện bao giờ nên không biết, cứ chỉ trích tôi.”
Ảnh: Facebook nhân vật
Theo NewsBeezer