Nóng: Nữ ca sĩ từng lọt top cuộc thi âm nhạc bị tố “tiểu tam”, ngang nhiên thách thức khiến người vợ phải điều trị tâm lý

Hậu trường 04/01/2022 09:21

Nữ ca sĩ P.A bị một người tố là "tiểu tam" xen vào gia đình mình. Dù người đàn ông chưa ly hôn, nữ ca sĩ vẫn ngang nhiên đăng ảnh mang bầu bên người tình để thách thức "chính thất".

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng tố L.P.A. - nữ ca sĩ từng lọt top cao của một cuộc thi âm nhạc, có mối quan hệ yêu đương với một người đàn ông đã có gia đình. Người tố L.P.A cho biết mình là con gái của người đàn ông đang cặp kè với nữ ca sĩ và khẳng định gia đình mình vẫn đang yên ấm cho đến lúc ca sĩ L.P.A xuất hiện.

Nóng: Nữ ca sĩ từng lọt top cuộc thi âm nhạc bị tố “tiểu tam”, ngang nhiên thách thức khiến người vợ phải điều trị tâm lý - Ảnh 1
Ảnh chụp màn hình

Dù là “tiểu tam” bước vào cuộc hôn nhân yên ấm của một gia đình, thế nhưng ca sĩ L.P.A không âm thầm lặng lẽ mà thay vào đó là ngang nhiên công khai chuyện mình có bầu và đăng ảnh bên người đàn ông để thách thức người vợ. Dù người đàn ông chưa ly hôn, nhưng L.P.A. liên tục đi khắp nơi nhận người đàn ông đó là chồng mình.

Người tố ca sĩ L.P.A cho biết, trong ngày lễ Giáng sinh vừa qua, vì thấy ảnh ca sĩ L.P.A đăng bên chồng mình trên MXH nên người vợ đã khóc rất nhiều. Thậm chí, cô gái còn cho biết mẹ của mình hiện đang phải điều trị tâm lý, em gái đang du học ở nước ngoài cũng vì chuyện này mà bị ảnh hưởng.

Nóng: Nữ ca sĩ từng lọt top cuộc thi âm nhạc bị tố “tiểu tam”, ngang nhiên thách thức khiến người vợ phải điều trị tâm lý - Ảnh 2
Bài đăng tố nữ ca sĩ P.A. cặp kè và có con với người đàn ông đã có gia đình (Ảnh chụp màn hình)

Cô gái bức xúc kể: “Mình đã muốn ôn hòa và thầm lặng! Mình đã chịu đựng rất rất nhiều trong thời gian qua nhưng thực sự thái độ nhơn nhơn của chị ca sĩ làm mình có cảm giác như bị thách thức và chà đạp vậy! Chị có biết Giáng sinh chị đăng ảnh chụp che mặt của bố em lên cho mẹ con em thấy em đã rơi nhiều nước mắt thế nào không chị? Chị đăng những tấm ảnh đó lên với mục đích gì vậy chị?

“Bởi mình nghĩ dù sao cũng là trách nhiệm của gia đình mình với đứa trẻ, cho dù nó có là kết quả của 1 âm mưu không trong sạch! Nhưng hết tự mua bài tung lên báo nói bóng nói gió, cho đến khoe với mình là biết mật khẩu của bố mình là sinh nhật mình, đăng ảnh bố mình lên rồi che mặt bằng sticker 1 cách lố bịch, cho đến đi khắp nơi nhận bố mình là chồng…”

Nóng: Nữ ca sĩ từng lọt top cuộc thi âm nhạc bị tố “tiểu tam”, ngang nhiên thách thức khiến người vợ phải điều trị tâm lý - Ảnh 3

Hiện tại, câu chuyện ca sĩ L.P.A bị tố là tiểu tam giật chồng người khác đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Tuy nhiên, đây chỉ mới là lời nói từ một phía và chưa có sự xác thực. Khán giả hiện đang chờ nữ ca sĩ L.P.A lên tiếng về vấn đề này.

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