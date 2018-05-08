Giữa tâm bão Khánh My tố Trường Giang lăng nhăng, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện đoạn clip cặp đôi cãi cọ gây tò mò cho nhiều người.

Thời gian qua, Trường Giang là cái tên xuất hiện dày đặc trên mặt báo vì hàng loạt scandal liên quan đến các người đẹp trong showbiz. Khi ồn ào với Nam Em còn chưa lắng xuống thì mới đây, Mười Khó tiếp tục bị diễn viên Khánh My tố "thả thính". Chân dài sinh năm 1991 khẳng định Trường Giang tấn công mình dồn dập, thường xuyên ghé nhà ăn cơm để lấy lòng người thân.

"Anh ấy cũng hay gặp và ăn cơm với các anh chị trong gia đình tôi. Anh Giang ăn uống với anh chị tôi mà, anh ấy gần gũi lắm! Anh ấy kiểu như đi quay về xong rồi hỏi có rảnh không, anh ghé tới nha!" - Khánh My tâm sự.

Trường Giang chụp ảnh thân thiết với chị gái Khánh My - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, nhiều người "đào mộ" được clip Trường Giang và Khánh My từng đóng chung trong một clip hài cách đây khoảng 6 năm. Thời điểm đó, Khánh My mới bắt đầu dấn thân vào showbiz nhưng có lối diễn xuất khá tự nhiên.

Cô vào vai một người đẹp chân dài, thường xuyên cặp kè đại gia để có tiền trang trải cuộc sống và giúp mẹ chữa bệnh. Trong khi đó, Trường Giang vào vai một đại gia thủy sản, là người yêu cũ của Bích (Khánh My). Tiểu phẩm còn có sự tham gia của diễn viên Trấn Thành, trong vai một người bạn thân của Khánh My.

Clip hài Trường Giang đến nhà đòi quà Khánh My sau khi chia tay

Câu chuyện bắt đầu khi mẹ Bích đột quỵ, cô quyết đi tìm bạn vay tiền nhưng lại bị Trấn Thành ngăn cản. Cả hai giằng co nhau trước cửa nhà một lúc thì Long (Trường Giang) xuất hiện. Nhìn thấy người yêu cũ, mắt Bích sáng rực lên vì tưởng sắp có tiền chữa bệnh cho mẹ. Tuy nhiên, trớ trêu thay khi Long không những không có tiền mà còn đòi vay tiền bạn gái vì thua độ bóng đá. Khi không vay được, nhân vật Long chuyển qua đòi lại các món quà từng tặng Bích khiến người xem cười bò lăn.

Theo lời Khánh My, sau khi hợp tác chung trong nhiều dự án thì Trường Giang bắt đầu có ý theo đuổi cô. Anh tỏ ra thân thiết và thường xuyên qua nhà ăn cơm để làm thân với các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, biết rõ Trường Giang đã có Nhã Phương nên Khánh My vẫn giữ khoảng cách cho đến tận bây giờ.

Trường Giang tươi rói, lộ bụng phình to bất thường sau khi lên tiếng bảo vệ Nhã Phương Trường Giang xuất hiện tươi cười bên Hoa hậu Hương Giang, khác hẳn với vẻ mệt mỏi khi trả lời báo chí cách đây ít ngày.

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