Nóng: Lộ clip Trường Giang bị đánh sấp mặt khi đến nhà đòi quà Khánh My sau chia tay

Hậu trường 08/05/2018 15:18

Giữa tâm bão Khánh My tố Trường Giang lăng nhăng, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện đoạn clip cặp đôi cãi cọ gây tò mò cho nhiều người.

Thời gian qua, Trường Giang là cái tên xuất hiện dày đặc trên mặt báo vì hàng loạt scandal liên quan đến các người đẹp trong showbiz. Khi ồn ào với Nam Em còn chưa lắng xuống thì mới đây, Mười Khó tiếp tục bị diễn viên Khánh My tố "thả thính". Chân dài sinh năm 1991 khẳng định Trường Giang tấn công mình dồn dập, thường xuyên ghé nhà ăn cơm để lấy lòng người thân. 

"Anh ấy cũng hay gặp và ăn cơm với các anh chị trong gia đình tôi. Anh Giang ăn uống với anh chị tôi mà, anh ấy gần gũi lắm! Anh ấy kiểu như đi quay về xong rồi hỏi có rảnh không, anh ghé tới nha!" - Khánh My tâm sự.

Nóng: Lộ clip Trường Giang bị đánh sấp mặt khi đến nhà đòi quà Khánh My sau chia tay - Ảnh 1
Trường Giang chụp ảnh thân thiết với chị gái Khánh My - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, nhiều người "đào mộ" được clip Trường Giang và Khánh My từng đóng chung trong một clip hài cách đây khoảng 6 năm. Thời điểm đó, Khánh My mới bắt đầu dấn thân vào showbiz nhưng có lối diễn xuất khá tự nhiên.

Cô vào vai một người đẹp chân dài, thường xuyên cặp kè đại gia để có tiền trang trải cuộc sống và giúp mẹ chữa bệnh. Trong khi đó, Trường Giang vào vai một đại gia thủy sản, là người yêu cũ của Bích (Khánh My). Tiểu phẩm còn có sự tham gia của diễn viên Trấn Thành, trong vai một người bạn thân của Khánh My.

 

Clip hài Trường Giang đến nhà đòi quà Khánh My sau khi chia tay

Câu chuyện bắt đầu khi mẹ Bích đột quỵ, cô quyết đi tìm bạn vay tiền nhưng lại bị Trấn Thành ngăn cản. Cả hai giằng co nhau trước cửa nhà một lúc thì Long (Trường Giang) xuất hiện. Nhìn thấy người yêu cũ, mắt Bích sáng rực lên vì tưởng sắp có tiền chữa bệnh cho mẹ. Tuy nhiên, trớ trêu thay khi Long không những không có tiền mà còn đòi vay tiền bạn gái vì thua độ bóng đá. Khi không vay được, nhân vật Long chuyển qua đòi lại các món quà từng tặng Bích khiến người xem cười bò lăn.

Theo lời Khánh My, sau khi hợp tác chung trong nhiều dự án thì Trường Giang bắt đầu có ý theo đuổi cô. Anh tỏ ra thân thiết và thường xuyên qua nhà ăn cơm để làm thân với các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, biết rõ Trường Giang đã có Nhã Phương nên Khánh My vẫn giữ khoảng cách cho đến tận bây giờ.

Trường Giang tươi rói, lộ bụng phình to bất thường sau khi lên tiếng bảo vệ Nhã Phương

Trường Giang tươi rói, lộ bụng phình to bất thường sau khi lên tiếng bảo vệ Nhã Phương

Trường Giang xuất hiện tươi cười bên Hoa hậu Hương Giang, khác hẳn với vẻ mệt mỏi khi trả lời báo chí cách đây ít ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh My - Nhã Phương Khánh My - Trường Giang Khánh My tố Trường Giang lăng nhăng Khánh My Trường Giang

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42