Lộ bằng chứng Trường Giang lăng nhăng với Khánh My, lần này hết chối cãi

Loạt ảnh Trường Giang thân thiết bên chị gái Khánh My khiến nhiều người tin rằng người đẹp này không nói dối.

Scandal Trường Giang lăng nhăng với Nam Em còn chưa lắng xuống thì showbiz Việt lại tiếp tục dậy sóng khi Khánh My lên tiếng "đổ thêm dầu vào lửa". Cụ thể, trưa ngày 7/5 Khánh My đã có buổi trả lời báo chí về mối quan hệ nhập nhằng với bạn trai Nhã Phương. Chân dài này khẳng định Trường Giang nhiều lần tán tỉnh mình bằng những hành động tấn công dồn dập. Nam danh hài có mối quan hệ thân thiết với người thân của Khánh My và thường xuyên tới nhà ăn cơm chung.

"Anh ấy cũng hay gặp và ăn cơm với các anh chị trong gia đình tôi. Anh Giang ăn uống với anh chị tôi mà, anh ấy gần gũi lắm! Anh ấy kiểu như đi quay về xong rồi hỏi có rảnh không, anh ghé tới nha!" - Khánh My tâm sự. Trường Giang thân thiết bên chị gái Khánh My vào thời điểm đang theo đuổi chân dài này - Ảnh: Internet Ngay sau bài chia sẻ trên, cư dân mạng "đào mộ" được nhiều hình ảnh Trường Giang thân thiết bên chị gái Khánh My. Loạt ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội cách đây khoảng 1 năm, đúng vào thời điểm Khánh My nói Trường Giang theo đuổi mình. Trong ảnh, có vẻ như Trường Giang rất thân thiết với người phụ nữ này, họ ngồi dùng bữa chung và có cử chỉ chụp ảnh gần gũi như người thân.

Ban đầu, nhiều người nghĩ Khánh My dựa hơi Trường Giang để đánh bóng tên tuổi nhưng khi xem loạt ảnh này thì đã tạm tin lời cô nói. Không ít cư dân mạng cho rằng Trường Giang chắc chắn có ý đồ với Khánh My nên mới tìm cách lấy lòng chị gái người đẹp như vậy. "Không có mục đích thì Trường Giang chẳng rỗi hơi mà đi kết bạn khắp nơi như vậy đâu. Rõ ràng là có vấn đề", một cư dân mạng bày tỏ. Nam danh hài có mối quan hệ thân thiết với người nhà Khánh My - Ảnh: Internet Khánh My khẳng định không muốn làm người thứ 3 nên từ chối tình cảm của Trường Giang - Ảnh: Internet Trường Giang và Khánh My thân thiết trong một sự kiện - Ảnh: Internet

Sự trăng hoa của Trường Giang đi đến nước này, một phần lỗi là do Nhã Phương! Ba mỹ nhân từng tố cáo Trường Giang trăng hoa đều có chung nhận định rằng nam danh hài là người "mê gái" và luôn biết cách khiến các cô gái bị xiêu lòng.

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