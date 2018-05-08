Lộ bằng chứng Trường Giang lăng nhăng với Khánh My, lần này hết chối cãi

Hậu trường 08/05/2018 10:32

Loạt ảnh Trường Giang thân thiết bên chị gái Khánh My khiến nhiều người tin rằng người đẹp này không nói dối.

Scandal Trường Giang lăng nhăng với Nam Em còn chưa lắng xuống thì showbiz Việt lại tiếp tục dậy sóng khi Khánh My lên tiếng "đổ thêm dầu vào lửa". Cụ thể, trưa ngày 7/5 Khánh My đã có buổi trả lời báo chí về mối quan hệ nhập nhằng với bạn trai Nhã Phương.

Chân dài này khẳng định Trường Giang nhiều lần tán tỉnh mình bằng những hành động tấn công dồn dập. Nam danh hài có mối quan hệ thân thiết với người thân của Khánh My và thường xuyên tới nhà ăn cơm chung.

"Anh ấy cũng hay gặp và ăn cơm với các anh chị trong gia đình tôi. Anh Giang ăn uống với anh chị tôi mà, anh ấy gần gũi lắm! Anh ấy kiểu như đi quay về xong rồi hỏi có rảnh không, anh ghé tới nha!" - Khánh My tâm sự.

Lộ bằng chứng Trường Giang lăng nhăng với Khánh My, lần này hết chối cãi - Ảnh 1
Trường Giang thân thiết bên chị gái Khánh My vào thời điểm đang theo đuổi chân dài này - Ảnh: Internet

Ngay sau bài chia sẻ trên, cư dân mạng "đào mộ" được nhiều hình ảnh Trường Giang thân thiết bên chị gái Khánh My. Loạt ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội cách đây khoảng 1 năm, đúng vào thời điểm Khánh My nói Trường Giang theo đuổi mình. Trong ảnh, có vẻ như Trường Giang rất thân thiết với người phụ nữ này, họ ngồi dùng bữa chung và có cử chỉ chụp ảnh gần gũi như người thân. 

Ban đầu, nhiều người nghĩ Khánh My dựa hơi Trường Giang để đánh bóng tên tuổi nhưng khi xem loạt ảnh này thì đã tạm tin lời cô nói. Không ít cư dân mạng cho rằng Trường Giang chắc chắn có ý đồ với Khánh My nên mới tìm cách lấy lòng chị gái người đẹp như vậy. 

"Không có mục đích thì Trường Giang chẳng rỗi hơi mà đi kết bạn khắp nơi như vậy đâu. Rõ ràng là có vấn đề", một cư dân mạng bày tỏ. 

Lộ bằng chứng Trường Giang lăng nhăng với Khánh My, lần này hết chối cãi - Ảnh 2
Nam danh hài có mối quan hệ thân thiết với người nhà Khánh My - Ảnh: Internet
Lộ bằng chứng Trường Giang lăng nhăng với Khánh My, lần này hết chối cãi - Ảnh 3
Khánh My khẳng định không muốn làm người thứ 3 nên từ chối tình cảm của Trường Giang - Ảnh: Internet
Lộ bằng chứng Trường Giang lăng nhăng với Khánh My, lần này hết chối cãi - Ảnh 4
Trường Giang và Khánh My thân thiết trong một sự kiện - Ảnh: Internet
Sự trăng hoa của Trường Giang đi đến nước này, một phần lỗi là do Nhã Phương!

Sự trăng hoa của Trường Giang đi đến nước này, một phần lỗi là do Nhã Phương!

Ba mỹ nhân từng tố cáo Trường Giang trăng hoa đều có chung nhận định rằng nam danh hài là người "mê gái" và luôn biết cách khiến các cô gái bị xiêu lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh My - Trường Giang Trường Giang bị tố lăng nhăng Khánh My tố Trường Giang lăng nhăng Nam Em - Trường Giang Nhã Phương

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42