Diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng khi phát ngôn sốc về trẻ em ăn xin.

Cách đây vài ngày, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh trẻ em ăn xin ở nước ngoài khiến ai nhìn cũng phải xót xa. Tuy nhiên, anh lại chia sẻ kèm dòng trạng thái gây tranh cãi: "Thấy thương chưa nào, ước gì bắt được mấy bà nhỏ này về laichim test kem ngon à".

Lê Dương Bảo Lâm gây phẫn nộ vì dòng chia sẻ của mình về trẻ ăn xin - Ảnh: FBNV

Sau khi đăng tải, dòng trạng thái của Lê Dương Bảo Lâm đã tạo ra nhiều ý kiến tranh cãi gay gắt. Việc nam diễn viên dùng hình ảnh của những trẻ em nghèo, khốn khó với làn da đen nhẻm và bông đùa "laichim test kem ngon" khiến dư luận bức xúc. Anh nhận về vô số bình luận chỉ trích, thậm chí mắng chửi vì nhiều người cho rằng anh thiếu tế nhị, vô duyên, không có lòng thương.



Nam diễn viên bị cư dân mạng chửi như tát nước vào mặt vì 'vạ miệng' - Ảnh: FBNV

"Có duyên chết liền!... chưa bao giờ thấy nghệ sĩ nào mà ăn nói như vậy luôn á! Thấy người ta khổ không giúp được gì thì thôi, đằng này đòi bắt người ta về đặng test kem trộn", dân mạng bức xúc.

Tài khoản A.N bày tỏ: "Cạn lời... đỉnh cao của khẩu nghiệp, cầu mong anh giữ được một tí 'chất sang' cuối cùng để làm người nhé ông hoàng kem trộn".

"Ai trao cho cái danh xưng nghệ sĩ để bả đi bôi nhọ cái danh xưng dễ dàng như vậy", một người khác viết.

Với sự hoạt ngôn của mình, Lê Dương Bảo Lâm được phong làm 'thánh livestream' - Ảnh: FBNV

Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm nhiều lần khiến dư luận dậy sóng vì những phát ngôn sốc của mình. Anh cũng nhận về không ít ý kiến tiêu cực từ cộng đồng mạng khi nhận livestream bán hàng mà không biết rõ về chất lượng sản phẩm.

Lê Dương Bảo Lâm: Nhiều người chửi tôi 'rẻ tiền', sỉ nhục cả nhà tôi “Nhiều người chửi tôi 'rẻ tiền', là nghệ sĩ mà đi livestream bán hàng. Chửi mình đã đành, họ còn mang cả gia đình, con tôi ra mà mắng"- Lê Dương Bảo Lâm nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-the-nay-ve-tre-an-xin-le-duong-bao-lam-bi-chui-sap-mat-vi-vo-duyen-320343.html