'Nối gót' Trấn Thành, một nam ca sĩ Vbiz vấp phải chỉ trích khi gọi cố nghệ sĩ Phi Nhung bằng 'em' dù thua 'đàn chị' đến 5 tuổi

Trước việc bị nhiều người chỉ trích vì cách xưng hô "em yêu" với cố ca sĩ với Phi Nhung, Nguyên Vũ đã có bài đăng giải thích sự việc.

Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung, nhiều nghệ sĩ bàng hoàng và đau lòng nói lời tiễn biệt cố ca sĩ. Trên trang cá nhân, ca sĩ Nguyên Vũ cũng có lời chia buồn tới gia quyến người quá cố. Trong dòng trạng thái đăng tải, Nguyên Vũ gọi Phi Nhung là "em", đồng thời tiết lộ lúc sinh thời nữ ca sĩ gọi anh là "anh yêu" dù hơn đàn em tới tận 5 tuổi.

Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn tranh cãi về cách xưng hô của nam ca sĩ dành cho đàn chị. Theo đó, anh xưng "em yêu" dù kém cố nghệ sĩ 5 tuổi khiến nhiều khán giả cho rằng nam ca sĩ hỗn láo, bất kính.

Nguyễn Vũ bị công chúng bắt bẻ cách xưng hô với 'đàn chị' Phi Nhung - Ảnh: chụp màn hình

Trước lời lẽ gay gắt chiều 3/10 Nguyên Vũ lên tiếng: "Có vài người thắc mắc sao Vũ 'dám' viết status gọi Phi Nhung là em, thậm chí nặng lời cho là Vũ hỗn láo và bất kính. Chỉ là từ lúc cô ấy lần đầu tiên trở về Việt Nam cho đến giờ, 2 người quen biết nhau rồi bắt đầu mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết vô tư và gọi nhau là anh em cho đến khi Vũ nhận được tin mình không còn được gặp mặt cô ấy nữa".

Nam ca sĩ giải thích việc gọi Phi Nhung là 'em' dù kém hơn cố nghệ sĩ 5 tuổi - Ảnh: chụp màn hình

"Mọi người hãy xem lại những hình ảnh dưới đây để hiểu rõ hơn về mối quan hệ của chúng tôi nhé và đừng vội trách khi mà trong lòng Vũ cũng đang buồn vì sự ra đi mãi mãi của rất nhiều người thân quen và cả những người Vũ chỉ biết trên facebook mà thôi...", nam ca sĩ bộc bạch thêm.

Hiện tại, lễ viếng của nữ ca sĩ đang được người thân tổ chức tại nhà riêng. Trong những ngày TP.HCM nới lỏng giãn cách, nhiều anh chị em đồng nghiệp đã gửi hoa chia buồn và trực tiếp đến nhà để thắp hương cho giọng ca "Bông Điên Điển".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-got-tran-thanh-mot-nam-ca-si-vbiz-vap-phai-chi-trich-khi-goi-co-nghe-si-phi-nhung-bang-em-du-thua-dan-chi-den-5-tuoi-428656.html