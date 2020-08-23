Nịnh vợ giỏi như Cường Đô la, không tiếc lời ngon ngọt nhưng tất cả chỉ vì mưu đồ 'vòi tiền' tậu siêu xe

Thái độ thay đổi của Cường Đô la sau khi lấy vợ khiến nhiều người bất ngờ. Từ một người kín tiếng, chàng doanh nhân họ Nguyễn công khai nịnh vợ ngọt lịm trên mạng xã hội.

Cường Đô la và Đàm Thu Trang là một trong những đôi vợ chồng được chú ý nhất hiện nay. Cuộc sống hôn nhân ngập tràn hạnh phúc của "đại gia phố núi" khiến mọi người xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Từng là cặp đôi kín tiếng của showbiz, nhưng sau khi kết hôn và có con họ cởi mở hơn. Cặp đôi thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn trên trang cá nhân không chút e dè. Mới đây, công chúng lại được dịp chứng kiến màn nịnh vợ đỉnh cao của ông bố 2 con.

Cường Đô la và Đàm Thu Trang vừa đón con chung đầu tiên chào đời - Ảnh: FB

Cụ thể, khi Đàm Thu Trang đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Diệp Lâm Anh, nam doanh nhân họ Nguyễn lập tức để lại bình luận ngợi khen: "Vợ yêu của chồng xinh thật đấy”.

Động thái nịnh vợ lộ liễu của anh khiến bạn bè nghi ngờ, phải chăng mọi lời yêu thương đều có mục đích phía sau. Khi bị đoán trúng "tim đen", Cường Đô la thừa nhận đang năn nỉ để được vợ cho mua thêm siêu xe. Hiểu được ý đồ của ông xã, Đàm Thu Trang thẳng thắn: "Ôi thôi... chồng lại muốn xin mua gì nữa á?".

Màn đối đáp của vợ chồng doanh nhân phố núi khiến dân mạng phấn khích. Nhiều người còn hài hước chọc ghẹo vì đã học theo Cường Đô la nhưng sao vẫn không có siêu xe.

Màn đối thoại cực tình của vợ chồng 'Đại gia phố núi' - Ảnh: FB

Cường Đô la có niềm đam mê với siêu xe, gara nhà anh đã có rất nhiều 'chiến mã' xịn xò - Ảnh: FB

Cường Đô la từng trải qua rất nhiều mối tình với những chân dài đình đám trong showbiz Việt. Thế nhưng Đàm Thu Trang là người đẹp duy nhất được mọi người ủng hộ, chúc phúc. Sau khi kết hôn, chàng doanh nhân đào hoa ngày nào cũng có nhiều thay đổi tích cực, trở thành người chồng tốt, người cha mẫu mực. Đầu tháng 8 vừa qua, cặp đôi đã đón con chung đầu tiên là một bé gái kháu khỉnh.

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