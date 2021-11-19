Những người con nuôi kề cận nhất với Phi Nhung lúc sinh thời đều vắng mặt trong lễ cúng thất, có chăng việc xảy ra xích mích giữa 2 bên?

Hậu trường 19/11/2021 08:39

Trước những thắc mắc của dân mạng, Quỳnh Trang đã đại diện cho 3 người con nuôi của Phi Nhung nói rõ lý do không đến được lễ cúng thất.

Sáng 15/11, lễ Chung Thất (cúng 49 ngày) của cố nghệ sĩ Phi Nhung được diễn ra tại chùa Pháp Vân, TP.HCM với sự kính viếng của đông đảo đồng nghiệp, bạn bè, người thân, người hâm mộ và các con nuôi của cô. Tuy nhiên, đáng chú ý, trong số các con nuôi lại vắng mặt Hồ Văn Cường cùng 3 cô con gái nuôi khác gồm Quỳnh Trang, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung.

Nhiều dân mạng đồn đoán, có lẽ 3 cô bé đã sang Mỹ để ghi hình ca khúc tưởng nhớ mẹ nuôi Phi Nhung. Nhưng số khác lại cho rằng giữa 2 bên đã có những xích mích hay sứt mẻ tình cảm nên mới vắng mặt trong buổi lễ quan trọng như vậy.

Những người con nuôi kề cận nhất với Phi Nhung lúc sinh thời đều vắng mặt trong lễ cúng thất, có chăng việc xảy ra xích mích giữa 2 bên? - Ảnh 1
Các con nuôi của Phi Nhung có mặt tại lễ cúng thất để hát tiễn mẹ nuôi - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, được biết trong buổi lễ, cả 3 chị em đều bất ngờ xuất hiện để lý giải nguyên nhân nhưng không phải trực tiếp mà thông qua một đoạn clip. Quỳnh Trang xuất hiện đầu tiên, gửi đôi lời thưa gửi tới những người cô chú, anh chị có mặt tại buổi lễ và cho biết, cô cùng 2 em gái hiện đang ở Hà Nội để làm visa nên không thể đến lễ cầu siêu cho mẹ.  Bên cạnh, Quỳnh Trang cũng bày tỏ nỗi nghẹn ngào khi vắng mặt trong buổi lễ quan trọng:

"Trong lòng con cảm thấy rất tiếc và buồn. Những ngày thất trước, ngày thất nào con cũng có mặt để cúng cho mẹ. Nhưng hôm nay là ngày thất cuối cùng, là ngày quan trọng của mẹ, vậy mà con lại không thể có mặt. 

Vì hôm nay con và bé Thiêng Ngân, Tuyết Nhung phải có mặt ở Hà Nội để phỏng vấn visa, để có thể sang Mỹ góp mặt trong cuốn Paris By Night 132. Ba chị em sẽ có 1 tiết mục để tưởng nhớ đến mẹ, đây là một sự ưu ái rất lớn của trung tâm Thúy Nga đã dành cho mẹ và 3 chị em con.

Đây là tâm nguyện của mẹ khi còn sinh thời. Mẹ muốn đứa con nào của mẹ cũng được đứng trên sân khấu Thúy Nga. Tuy hôm nay con ở xa nhưng con cũng cầu nguyện cho buổi lễ tại Sài Gòn diễn ra suôn sẻ...".

Những người con nuôi kề cận nhất với Phi Nhung lúc sinh thời đều vắng mặt trong lễ cúng thất, có chăng việc xảy ra xích mích giữa 2 bên? - Ảnh 2
Quỳnh Trang, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung xuất hiện trong đoạn clip tại lễ cúng thất - Ảnh: Cắt từ clip

Không chỉ Quỳnh Trang, cả Tuyết Nhung, Thiêng Ngân cũng quay clip, bày tỏ sự tiếc nuối và gửi lời xin lỗi vì sự vắng mặt của mình.

Trước đó, đầu tháng 11, anh họ của cố ca sĩ Phi Nhung đã thông báo tin vui đến người hâm mộ là sẽ có tiết mục tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung trên sân khấu Thuý Nga Paris By Night do 3 người con gái nuôi của cô biểu diễn. Do đó, sau mọi nỗ lực, 3 cô con gái nuôi Phạm Thiêng Ngân - Quỳnh Trang - Tuyết Nhung đã được ấn định thời gian sang Mỹ vào tháng 12/2021 - tháng 1/2022. 

Nói về lý do Hồ Văn Cường không được tham gia dịp lưu diễn này, phía đại diện trung tâm âm nhạc cho hay, do trước đó, nam ca sĩ đã được biểu diễn trên sân khấu Thúy Nga. Nên lần này chỉ có 3 bé là Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Quỳnh Trang chưa được biểu diễn nên mới có sự "ưu ái" như vậy: "Phía trung tâm đang có ý tưởng làm một tiết mục để tưởng nhớ Phi Nhung trong số sắp tới. Phía trung tâm đang hy vọng sẽ kịp làm visa cho 3 cháu Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Quỳnh Trang qua để hát một bài hát tưởng nhớ mẹ Phi Nhung".

Chị nuôi tiết lộ Hồ Văn Cường đã 'nhờ' làm một việc cho cố ca sĩ Phi Nhung, khẳng định: 'Tới bây giờ em và Cường tâm sự với nhau, Cường vẫn nói Cường rất thương mẹ'

Chị nuôi tiết lộ Hồ Văn Cường đã 'nhờ' làm một việc cho cố ca sĩ Phi Nhung, khẳng định: 'Tới bây giờ em và Cường tâm sự với nhau, Cường vẫn nói Cường rất thương mẹ'

Mới đây, con gái nuôi Phi Nhung đã có những chia sẻ liên quan đến mẹ nuôi và Hồ Văn Cường khiến nhiều người bất ngờ.

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