Những người con nuôi kề cận nhất với Phi Nhung lúc sinh thời đều vắng mặt trong lễ cúng thất, có chăng việc xảy ra xích mích giữa 2 bên?

Vì hôm nay con và bé Thiêng Ngân, Tuyết Nhung phải có mặt ở Hà Nội để phỏng vấn visa, để có thể sang Mỹ góp mặt trong cuốn Paris By Night 132. Ba chị em sẽ có 1 tiết mục để tưởng nhớ đến mẹ, đây là một sự ưu ái rất lớn của trung tâm Thúy Nga đã dành cho mẹ và 3 chị em con.

Đây là tâm nguyện của mẹ khi còn sinh thời. Mẹ muốn đứa con nào của mẹ cũng được đứng trên sân khấu Thúy Nga. Tuy hôm nay con ở xa nhưng con cũng cầu nguyện cho buổi lễ tại Sài Gòn diễn ra suôn sẻ...".

Quỳnh Trang, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung xuất hiện trong đoạn clip tại lễ cúng thất - Ảnh: Cắt từ clip

Không chỉ Quỳnh Trang, cả Tuyết Nhung, Thiêng Ngân cũng quay clip, bày tỏ sự tiếc nuối và gửi lời xin lỗi vì sự vắng mặt của mình.

Trước đó, đầu tháng 11, anh họ của cố ca sĩ Phi Nhung đã thông báo tin vui đến người hâm mộ là sẽ có tiết mục tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung trên sân khấu Thuý Nga Paris By Night do 3 người con gái nuôi của cô biểu diễn. Do đó, sau mọi nỗ lực, 3 cô con gái nuôi Phạm Thiêng Ngân - Quỳnh Trang - Tuyết Nhung đã được ấn định thời gian sang Mỹ vào tháng 12/2021 - tháng 1/2022.

Nói về lý do Hồ Văn Cường không được tham gia dịp lưu diễn này, phía đại diện trung tâm âm nhạc cho hay, do trước đó, nam ca sĩ đã được biểu diễn trên sân khấu Thúy Nga. Nên lần này chỉ có 3 bé là Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Quỳnh Trang chưa được biểu diễn nên mới có sự "ưu ái" như vậy: "Phía trung tâm đang có ý tưởng làm một tiết mục để tưởng nhớ Phi Nhung trong số sắp tới. Phía trung tâm đang hy vọng sẽ kịp làm visa cho 3 cháu Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Quỳnh Trang qua để hát một bài hát tưởng nhớ mẹ Phi Nhung".