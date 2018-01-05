Như Quỳnh xuất hiện giản dị ở sân bay, nhan sắc vẫn gây thương nhớ như năm nào

Hậu trường 05/01/2018 15:30

Chuyến bay chở ca sĩ Như Quỳnh từ Mỹ về Việt Nam hạ cánh khá muộn nhưng “Người tình mùa đông” vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của fan.

Đêm 4/1, ca sĩ Như Quỳnh đã trở về Việt Nam sau 24 năm xa quê. Xuống sân bay khá muộn nhưng nữ ca sĩ vẫn được hàng trăm fan đứng chờ sẵn ở cổng để tặng hoa chúc mừng.

Từ khi sang Mỹ định cư, Như Quỳnh vắng bóng hoàn toàn khỏi làng giải trí Việt nhưng vẫn được khán giả nhớ tên. Nhiều năm liền, các fan ruột vẫn gửi thư tay, email cho Như Quỳnh để bày tỏ sự yêu mến.

Như Quỳnh xuất hiện giản dị ở sân bay, nhan sắc vẫn gây thương nhớ như năm nào - Ảnh 1
Như Quỳnh xuất hiện xinh đẹp ở sân bay sau 24 năm xa quê - Ảnh: Zing
Như Quỳnh xuất hiện giản dị ở sân bay, nhan sắc vẫn gây thương nhớ như năm nào - Ảnh 2
Nữ ca sĩ được đông đảo fan tặng quà và xin chụp hình cùng - Ảnh: Zing

Tại đất nước quê nhà, người đẹp Quảng Bình sở hữu lượng fan hùng hậu ở nhiều độ tuổi. Hầu hết họ đều có điểm chung là yêu thích Bolero - dòng nhạc đang chiếm sóng thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây.

Biết tin Như Quỳnh về nước, đông đảo người hâm mộ đã có mặt từ rất sớm ở để xin chữ ký và chụp hình cùng thần tượng.

Như Quỳnh xuất hiện giản dị ở sân bay, nhan sắc vẫn gây thương nhớ như năm nào - Ảnh 3
Như Quỳnh hạnh phúc trong vòng vây người hâm mộ - Ảnh: Zing
Như Quỳnh xuất hiện giản dị ở sân bay, nhan sắc vẫn gây thương nhớ như năm nào - Ảnh 4
Trong chuyến về quê lần này, nữ ca sĩ mong muốn được đứng trên sân khấu để “cháy hết mình” cùng khán giả như năm xưa - Ảnh: Zing

Khác với lần trở về chớp nhoáng cách đây 2 năm, lần này Như Quỳnh về nước để chuẩn bị ngồi ghế huấn luyện viên (HLV) trong mùa giải thứ 3 của game show ca nhạc Thần tượng Bolero. Đồng thời, nữ ca sĩ dự định sẽ tổ chức một liveshow riêng để tri ân những người hâm mộ vẫn luôn yêu mến mình suốt nhiều năm qua.

Như Quỳnh xuất hiện giản dị ở sân bay, nhan sắc vẫn gây thương nhớ như năm nào - Ảnh 5
Nhan sắc “Người tình mùa đông” vẫn gây thương nhớ như năm nào - Ảnh: Zing
Như Quỳnh xuất hiện giản dị ở sân bay, nhan sắc vẫn gây thương nhớ như năm nào - Ảnh 6
Cận cảnh vẻ đẹp của Như Quỳnh ở tuổi 47 - Ảnh: Zing
Ít ai biết, Như Quỳnh có tình bạn 20 năm với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Ít ai biết, Như Quỳnh có tình bạn 20 năm với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Trở về nước làm liveshow lần này, ca sĩ Như Quỳnh đã mời nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng- người bạn thân 20 năm gắn bó với cô cùng lên sân khấu biểu diễn.

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