Lần đầu được gặp ca sĩ Như Quỳnh, Phương Mỹ Chi bật khóc khi nghe thần tượng nói điều này

Hậu trường 03/12/2017 13:53

Trong lần đầu tiên được gặp thần tượng lớn nhất của mình, Phương Mỹ Chi đã bật khóc ôm lấy ca sĩ Như Quỳnh khi nghe cô nói điều này.

Trong chuyến lưu diễn tại Mỹ cùng với bố nuôi Quang Lê, Phương Mỹ Chi đã có cơ hội được gặp ca sĩ Như Quỳnh - thần tượng từ nhỏ của mình. Không giấu được niềm hạnh phúc khi gặp thần tượng ngoài đời, giọng ca Quê em mùa nước lũ đã viết một bức thư nói lên tâm trạng của mình.

Lần đầu được gặp ca sĩ Như Quỳnh, Phương Mỹ Chi bật khóc khi nghe thần tượng nói điều này - Ảnh 1
"Chị Bảy" vô cùng hạnh phúc khi được gặp thần tượng từ thuở bé ngoài đời - Ảnh: Internet

"Cô bé dân ca" viết: "Tối nay là một đêm tuyệt vời! Mọi thứ đều tốt đẹp từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu, ban nhạc, nghệ sĩ và khán giả. Ngày em nôn nhất trong 3 đêm diễn cuối cùng cũng tới. Trước ngày này, em lo lắm - không biết cô như thế nào, có mến mình không, sức khỏe cô ra sao. Khi bước vào hậu trường, một cô áo xanh thân hình đầy đặn, miệng nói cười vui vẻ. Trời ơi, rụng tim đó là cô Như Quỳnh. Thần tượng rất lớn của mình bây giờ được thấy bằng da bằng thịt rồi. Em liền xin cô chụp hình và nói: ‘Con thương cô lắm! Cô là thần tượng lớn nhất của con đó. Bữa nay gặp cô, con hạnh phúc lắm!".

Phương Mỹ Chi kể thêm, trước những lời bộc bạch của mình, ca sĩ Như Quỳnh đã khiêm tốn đáp:"Con nói vậy cô ngại. Con rất có tài nên phải tự tin lên. Cô còn học hỏi con nhiều. Con gái dễ thương quá, cô luôn theo dõi con từng bước nhưng bữa nay mới gặp. Sau này, có bạc đầu, cô vẫn muốn thấy và nghe con hát hoài. Con là Phương Mỹ Chi, tự tin lên con nhé!".

Được thần tượng từ thuở bé dành lời khen ngợi cũng như động viên, "chị Bảy" đã không kiềm được hạnh phúc mà bật khóc và ôm lấy ca sĩ Như Quỳnh. Sau lần gặp gỡ này, Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 cho biết sẽ nhớ mãi hình ảnh khiêm nhường, nhu mì, dễ thương và thân thiện của thần tượng. 

Lần đầu được gặp ca sĩ Như Quỳnh, Phương Mỹ Chi bật khóc khi nghe thần tượng nói điều này - Ảnh 2
"Cô bé dân ca" bật khóc ôm lấy Như Quỳnh khi được nữ ca sĩ dành lời khen và động viên - Ảnh: Internet

Phương Mỹ Chi cho biết giọng hát lẫn thần thái của ca sĩ Người tình mùa đông là điều bản thân phải học hỏi nhiều. Ngoài ra, "chị Bảy" cũng rất mong muốn có cơ hội được hát cùng thần tượng.

Lần đầu được gặp ca sĩ Như Quỳnh, Phương Mỹ Chi bật khóc khi nghe thần tượng nói điều này - Ảnh 3
"Nếu có duyên và vinh hạnh được cô đặt niềm tin, thương mến, con rất ao ước được trình diễn với cô một lần. Câu chuyện của một fan cuồng chị Như đến đây là hết", Phương Mỹ Chi chia sẻ - Ảnh: Internet

Phương Mỹ Chi lên tiếng việc nhận cát sê lưu diễn Mỹ 6.000 USD vẫn ngồi học trong nhà vệ sinh

Phương Mỹ Chi lên tiếng việc nhận cát sê lưu diễn Mỹ 6.000 USD vẫn ngồi học trong nhà vệ sinh

"May mắn, đèn nhà vệ sinh màu trắng, lại thoáng mát rộng rãi, cũng lớn ngang ngửa phòng nhà em. Em thấy ổn nên gom tập vở vào đó học. Em thấy thoải mái, lại yên tĩnh" - con gái nuôi của Quang Lê bày tỏ.

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Từ khóa:   phương mỹ chi ca sĩ Như Quỳnh

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