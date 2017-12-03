Lần đầu được gặp ca sĩ Như Quỳnh, Phương Mỹ Chi bật khóc khi nghe thần tượng nói điều này

Trong chuyến lưu diễn tại Mỹ cùng với bố nuôi Quang Lê, Phương Mỹ Chi đã có cơ hội được gặp ca sĩ Như Quỳnh - thần tượng từ nhỏ của mình. Không giấu được niềm hạnh phúc khi gặp thần tượng ngoài đời, giọng ca Quê em mùa nước lũ đã viết một bức thư nói lên tâm trạng của mình.

"Cô bé dân ca" viết: "Tối nay là một đêm tuyệt vời! Mọi thứ đều tốt đẹp từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu, ban nhạc, nghệ sĩ và khán giả. Ngày em nôn nhất trong 3 đêm diễn cuối cùng cũng tới. Trước ngày này, em lo lắm - không biết cô như thế nào, có mến mình không, sức khỏe cô ra sao. Khi bước vào hậu trường, một cô áo xanh thân hình đầy đặn, miệng nói cười vui vẻ. Trời ơi, rụng tim đó là cô Như Quỳnh. Thần tượng rất lớn của mình bây giờ được thấy bằng da bằng thịt rồi. Em liền xin cô chụp hình và nói: ‘Con thương cô lắm! Cô là thần tượng lớn nhất của con đó. Bữa nay gặp cô, con hạnh phúc lắm!".

Phương Mỹ Chi kể thêm, trước những lời bộc bạch của mình, ca sĩ Như Quỳnh đã khiêm tốn đáp:"Con nói vậy cô ngại. Con rất có tài nên phải tự tin lên. Cô còn học hỏi con nhiều. Con gái dễ thương quá, cô luôn theo dõi con từng bước nhưng bữa nay mới gặp. Sau này, có bạc đầu, cô vẫn muốn thấy và nghe con hát hoài. Con là Phương Mỹ Chi, tự tin lên con nhé!".