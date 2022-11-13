Như Quỳnh gây xúc động mạnh bởi hành động tinh tế này dành cho khán giả - xứng danh nghệ sĩ 'chiều fan' bậc nhất

Hậu trường 13/11/2022 10:15

Vì để cho các khán giả có được trải nghiệm tốt nhất trong liveshow của mình, nữ ca sĩ Như Quỳnh đã tự mình làm việc này và nhận về "mưa lời khen".

Nhắc đến ca sĩ Như Quỳnh là nhắc đến một trong những tượng đài âm nhạc của Việt Nam. Sau những biến cố không vui trong cuộc sống, Như Quỳnh nay đã dần trở lại với sân khấu, mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

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Như Quỳnh chuẩn bị cho đêm liveshow The Best of Như Quỳnh - Ảnh: FBNV

Phải mất một thời gian dài mong ngóng, người hâm mộ ca sĩ Như Quỳnh mới có dịp gặp gỡ giọng ca yêu mến trong một liveshow đầu tiên của riêng cô tại Việt Nam. Live show diễn ra vào tối 12/11, tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM với sự tham dự của nhiều tên tuổi nổi tiếng: NSND Lệ Thủy, Trấn Thành, Mạnh Đình, Dương Triệu Vũ, nghệ sĩ Hồng Đào, Minh Nhí…

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Được biết, trong buổi tổng duyệt trước thềm The Best of Như Quỳnh chính thức diễn ra, danh ca Như Quỳnh đã quyết định tới từng khu hàng ghế của mỗi khu vực và từng hạng vé khác nhau để ngồi quan sát sân khấu từ nhiều góc. Sau đó, một vài chi tiết đã chỉnh sửa thay đổi gấp sau khi Như Quỳnh ngồi thử một số khu vực phía cánh trái. Cô ấy thực sự rất quan tâm tới cảm giác trải nghiệm của khán giả của cô ấy.

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Như Quỳnh đã quyết định tới từng khu hàng ghế của mỗi khu vực và từng hạng vé khác nhau để ngồi quan sát sân khấu từ nhiều góc - Ảnh: FBNV

"Buổi tổng duyệt đêm qua trước thềm The Best of Như Quỳnh chính thức diễn ra, danh ca Như Quỳnh đã quyết định tới từng khu hàng ghế của mỗi khu vực, hạng vé khác nhau để ngồi quan sát sân khấu từ nhiều góc.

Như Quỳnh thực sự muốn biết khán giả của cô sẽ được trải nghiệm sân khấu đêm nay thế nào ở từng khu vực hạng vé. Một vài chi tiết đã chỉnh sửa thay đổi gấp sau khi Như Quỳnh ngồi thử một số khu vực phía cánh trái. Cô ấy thực sự rất quan tâm tới cảm giác trải nghiệm của khán giả của cô ấy." - thành viên trong ê-kíp Như Quỳnh hé lộ.

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Có thể thấy không chỉ đẹp về giọng hát, cách đối nhân xử thế với bạn bè, đồng nghiệp mà Như Quỳnh còn đặc biệt quan tâm đến các fan, những khán giả trung thành đã luôn yêu thương và ủng hộ cô suốt hàng chục năm nay để từ đó có được Như Quỳnh như hiện tại.

Sức khỏe của Như Quỳnh hiện ra sao sau thời gian mất ngủ liên miên và phải dùng tới thuốc an thần?

Sức khỏe của Như Quỳnh hiện ra sao sau thời gian mất ngủ liên miên và phải dùng tới thuốc an thần?

Nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa qua đã tiết lộ tình trạng sức khỏe của mình sau thời gian bị rối loạn giấc ngủ và phải dùng tới thuốc an thần để chữa trị.

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