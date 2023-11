Như Quỳnh gây xúc động mạnh bởi hành động tinh tế này dành cho khán giả - xứng danh nghệ sĩ 'chiều fan' bậc nhất

Được biết, trong buổi tổng duyệt trước thềm The Best of Như Quỳnh chính thức diễn ra, danh ca Như Quỳnh đã quyết định tới từng khu hàng ghế của mỗi khu vực và từng hạng vé khác nhau để ngồi quan sát sân khấu từ nhiều góc. Sau đó, một vài chi tiết đã chỉnh sửa thay đổi gấp sau khi Như Quỳnh ngồi thử một số khu vực phía cánh trái. Cô ấy thực sự rất quan tâm tới cảm giác trải nghiệm của khán giả của cô ấy.