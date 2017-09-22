Nhật Kim Anh và chồng hạnh phúc thế này, làm gì có chuyện ly hôn

Nhật Kim Anh khoe ảnh sinh nhật con trai tròn 2 tuổi bên chồng, xóa tan tin đồn hôn nhân đổ vỡ thời gian vừa qua.

Cách đây không lâu, Nhật Kim Anh khiến khán giả bất ngờ và lo lắng trước thông tin vợ chồng cô đã "đường ai nấy đi". Tin đồn được xuất phát từ việc nữ ca sĩ không còn chia sẻ hình ảnh hạnh phúc cùng chồng như trước. Thay vào đó, cô thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái buồn bã, cô đơn làm nhiều khán giả suy đoán hôn nhân của cô đang gặp vấn đề.

Thậm chí, một số trang báo mạng còn đưa tin một người bạn của Nhật Kim Anh xác nhận nữ ca sĩ và chồng đã chia tay một thời gian. Ngay sau đó, cô đã lên tiếng phủ nhận tin đồn ác ý này. Mới đây, nhân ngày sinh nhật 2 tuổi của con trai Bửu Long, Nhật Kim Anh đã chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên chồng con trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý.

Quản lý của nữ ca sĩ cũng cho biết thêm, hiện tại Nhật Kim Anh sống tại TP.HCM còn ông xã và con lại ở nhà nội dưới Cần Thơ. Chỉ đến cuối tuần cả nhà mới gặp nhau nên cô ít đăng ảnh gia đình Ngoài ra, ông xã nữ ca sĩ- Bửu Lộc là người không thích chụp ảnh và chia sẻ hình rộng rãi trên mạng xã hội. Hình ảnh gia đình hạnh phúc của Nhật Kim Anh nhận được sự chú ý và quan tâm của cộng đồng mạng ngay sau khi được đăng tải. Nhiều khán giả ngưỡng mộ cũng như thầm mừng cho cuộc sống hôn nhân viên mãn của nữ ca sĩ. Một số lời nhắn từ công chúng: "Chúc cháu hay ăn chóng lớn chăm ngoan học giỏi vâng lời ông bà và bố mẹ nhé Tin", "Vợ chồng anh chị hạnh phúc vậy mà mấy tin vớ vẩn nói anh chị ly hôn. Chúc Tin học giỏi hay ăn chóng lớn" hay "Chúc bé yêu càng lớn càng thông minh học giỏi, ngoan ngoãn, biết vâng lời ông bà bố mẹ"...

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