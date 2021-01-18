Nhan sắc nóng bỏng của chân dài 9x chuẩn bị lấy chồng tỷ phú 72 tuổi

Thông tin người mẫu Cổ Ngân chuẩn bị lên xe hoa với chồng tỷ phú hơn 46 tuổi đang thu hút sự chú ý của công chúng.

Vừa qua, thông tin nữ người mẫu Cổ Ngân chuẩn bị “về chung một nhà” với doanh nhân 72 tuổi Wynn Katz nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Được biết, cặp đôi đã tổ chức lễ đính hôn tại khách sạn 6 sao ở TP. Hồ Chí Minh và đang chuẩn bị lên kế hoạch tổ chức đám cưới.

'Cặp đôi đũa lệch' mới của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Được biết, Cổ Ngân và Wynn Katz quen nhau qua mạng xã hội. Trong một lần đến Việt Nam công tác, cả hai đã có cơ hội gặp mặt và sau nhiều lần tiếp xúc, Wynn Katz nảy sinh tình cảm với Cổ Ngân.

Hiện tại, Wynn Katz đã tròn 72 tuổi và đang là chủ của một hãng thời trang có tiếng tại Los Angeles (Mỹ). Trong khi đó, Cổ Ngân mới bước sang tuổi 26.

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Katz đã cầu hôn Cổ Ngân trong chuyến nghỉ dưỡng ở Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, “cặp đôi đũa lệch” này ngày lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Vượt qua mọi định kiến, Cổ Ngân cho biết bản thân đang rất hạnh phúc bên bạn trai hơn 46 tuổi.

Cổ Ngân tên thật là Cổ Thị Kim Ngân, cô từng gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế “The Bachelor Vietnam - Anh chàng độc thân 2018”. Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng gương mặt cá tính, chân dài 9x được cộng đồng mạng gọi là "bản sao" Lan Khuê.

Cổ Ngân được cho là 'bản sao' của Lan Khuê - Ảnh: Internet

Nhan sắc quyến rũ, nóng bỏng của chân dài 9x - Ảnh: Internet

Dù không quá nổi tiếng trong showbiz nhưng Cổ Ngân lại sở hữu trang Tik Tok với hơn 3,2 triệu người theo dõi. Theo đó, người đẹp thường xuyên chia sẻ những clip làm đẹp, thời trang… lên mạng xã hội.

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