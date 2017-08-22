Nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ bí quyết lấy vợ trẻ, có con ở tuổi 70

Sau hai cuộc hôn nhân đầu không như ý, nhạc sĩ Đức Huy tái hôn lần thứ ba ở độ tuổi lục tuần. Nhạc sĩ Đường xa ướt mưa thổ lộ vợ ông sinh năm 1991 (26 tuổi), chính là trợ lý, luôn bên cạnh hỗ trợ công việc và chăm sóc ông từng li từng tí.

Mới đây, nhạc sĩ Và tôi cũng yêu em đã làm công chúng không khỏi bất ngờ khi chia sẻ vợ ông đang mang bầu lần thứ 2. Đây là con thứ năm của vị nhạc sĩ, và là con thứ hai với vợ trẻ sau quý tử đầu đã được 5 tuổi.

Trong một buổi phỏng vấn mới đây với báo VietNamNet, nhạc sĩ Đức Huy đã chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với vợ kém 44 tuổi và phương pháp giữ gìn phong độ cũng như sức khỏe thu hút nhiều người quan tâm.

Không có thời gian sống cho dư luận

Người ta thường hay bảo "Tình yêu không biệt tuổi tác", nhưng trong thực tế chuyện vợ chồng lệch tuổi luôn trở thành đề tài để dư luận xầm xì, đặc biệt là người nổi tiếng.

Trước những lời bàn tán không mấy tốt đẹp từ công chúng, nhạc sĩ Đức Huy điềm nhiên cho biết không quan tâm lắm vì cả hai người không có thời gian để sống cho dư luận.

Tác giả Và con tim đã vui trở lại khẳng định: "Khi bạn hạnh phúc, bạn không cần phải chứng minh, càng không đủ thì giờ để làm điều đó".

Nhạc sĩ cũng cho biết, cuộc sống của mỗi người đều bận rộn và mỗi cá nhân đều có lối đi tìm hạnh phúc riêng. Nếu tình cảm bản thân chia sẻ được công chúng chấp nhận thì tốt, không thì cũng chẳng cần để tâm.

Ông nhấn mạnh bản thân không có tư tưởng kiểm soát lối sống của người khác theo ý mình bởi làm vậy thì vô bổ lắm.

"Cô ấy rất lịch sự và tôn trọng tôi!"

Vợ chồng chênh lệch 44 tuổi, chắc chắn sẽ khó tránh những bất đồng quan điểm tuy nhiên nhạc sĩ Đức Huy lại tự tin khoe giữa ông và vợ không có bất kỳ mâu thuẫn nào vì khoảng cách tuổi tác. Để có được điều này, ông rất cảm kích cô vợ trẻ nhưng lại chững chạc, thông minh và tôn trọng chồng.

Đôi khi cũng có những quan điểm không thống nhất nhưng cả hai vẫn luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của đối phương và quá trình ấy lúc nào cũng kết thúc trong ôn hòa.

Nhạc sĩ Đức Huy cho biết chưa bao giờ cảm thấy có khoảng cách tuổi tác với vợ, song có một kỷ niệm khiến ông phải suy nghĩ về vấn đề này làm không ít khán giả bật cười.

Ông kể: "Tôi nhớ sau một vài lần gặp gỡ, cô ấy có hỏi tôi sinh năm mấy để tra cứu xem hợp tuổi không. Sau đó, cô ấy cầm chiếc điện thoại lên nhưng trượt mãi, trượt mãi vẫn không đến thì bực dọc bỏ xuống không tra nữa (cười). Lúc ấy, tôi mới giật mình, đâu ngờ tuổi tác cách xa dữ vậy".

Bí quyết gìn giữ phong độ, sức khỏe là... Facebook

Nhiều người quen biết với nhạc sĩ Đức Huy luôn thắc mắc vì sao đến tuổi này rồi mà ông vẫn làm quá nhiều việc, không nghỉ ngơi và hưởng thụ cuộc sống. Đức Huy chia sẻ nếu nghỉ hưu và không làm việc với âm nhạc nữa thì chẳng khác nào muốn giết ông.

Ở tuổi 70, tác giả ca khúc Và con tim đã vui trở lại cũng có những vấn đề về sức khỏe như tê chân, suy giảm tĩnh mạch, đau cột sống... tuy nhiên ông phải kiểu người ngồi im chấp nhận. Nhạc sĩ có niềm tin đi tìm và cuối cùng đã gặp được được bác sĩ có thể giúp mình.

Ngoài ra, nhạc sĩ Đức Huy làm nhiều bất ngờ khi tiết lộ Facebook cũng là một trong những yếu tố giúp ông tăng cường sức khỏe và giữ vững bản lĩnh phái mạnh.

Ông nói: "Thú thật, tôi không thích Facebook. Nhưng vẫn phải cảm ơn nó vì những người bạn đã chia sẻ cho tôi bí quyết tăng thêm nội lực, tinh thần. Khi tinh thần tốt, cả cơ thể bạn chỉ phục vụ nó thôi".

Làm ông bố bỉm sữa tuổi 70 thật vô cùng đặc biệt

Khi biết tin vợ có thai lần nữa, nhạc sĩ Đức Huy vô cùng hạnh phúc, thậm chí cậu con trai lớn cũng vui không kém khi biết mình sắp được làm anh.

Ông phấn khởi kể: "Chúng tôi còn chưa quyết định đặt tên cho bé thì anh trai nó đã đặt là Mimi (cười lớn). Thậm chí, nó còn đòi bố mẹ mua sẵn đồ chơi cho em gái sắp chào đời".

Dù đã có nhiều kinh nghiệm trong việc vợ mang thai nhưng khi chứng kiến cảnh bà xã bị ốm nghén mệt mỏi, nhạc sĩ không khỏi xót xa; thậm chí, ông mong rằng mình có thể chịu thay.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Đường xa ướt mưa cũng thừa nhận việc làm bố ở tuổi này vô cùng đặc biệt và ông tự hào khẳng định những đứa trẻ có cha lớn tuổi sẽ rất sướng.

"Đứa bé nào có bố lớn tuổi thì sướng vô cùng vì bố dành hết thì giờ cho nó" - vị nhạc sĩ U70 khẳng định.