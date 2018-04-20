Nhã Phương đi thử váy cưới giữa lúc Trường Giang đau buồn chuyện Nam Em

Nhã Phương xuất hiện xinh đẹp, rạng rỡ khi đi thử váy cưới của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Cô là khách mới quan trọng tại show diễn “Mặt trời phương Đông” vào tối 20/4.

Sau thời gian dài chịu áp lực vì scandal lăng nhăng của Trường Giang, Nhã Phương đã lấy lại tinh thần làm việc. Mới đây, nữ diễn viên xuất hiện rạng rỡ tại showroom nhà thiết Lê Thanh Hòa để thử trang phục. Cô sẽ diện một mẫu váy cưới lộng lẫy khi đến tham dự show diễn Mặt trời phương Đông vào tối nay.

Nhã Phương xinh đẹp rạng rỡ tại showroom của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa - Ảnh: Tiền Phong

Nhã Phương thường xuyên diện trang phục của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đi dự sự kiện - Ảnh: Internet

Nhã Phương lao vào công việc để quên chuyện buồn với Trường Giang - Ảnh: Tiền Giang

Vẻ đẹp rạng rỡ của Nhã Phương trái ngược hoàn toàn với tâm trạng buồn bã của Trường Giang. Cách đây vài giờ, nam danh hài đã có những chia sẻ đầu tiên trên Zing về chuyện tình ồn ào với Nam Em.

“Khi Trường Giang không lên tiếng, người ta nói mình trốn tránh, không có trách nhiệm. Nhưng Trường Giang không muốn nói thêm vì chuyện tình cảm, có nói gì, người đau nhất vẫn là người phụ nữ. Nhưng đến thời điểm này người đau nhất không phải Nam Em, mà là Nhã Phương.

Nhã Phương không nói về điều này nhưng đều chịu đựng hết. Và Nam Em, đây không phải là sự đau đớn của cô ấy, cô ấy đang làm tất cả mọi trò mà Trường Giang nghĩ là người thường không ai làm vậy. Trường Giang nói hết lòng mình để mọi thứ dừng lại, mọi chuyện đau buồn khổ cực đắng cay cứ đổ cho Trường Giang, Trường Giang sẽ nhận hết”, Trường Giang tâm sự trên Zing.

Trường Giang khẳng định không có tình cảm và cấm Nam Em đụng đến Nhã Phương - Ảnh: Zing

Trường Giang nhắn Nam Em: 'Động đến Nhã Phương đừng hòng sống yên ổn!' Trường Giang đã có những chia sẻ đầu tiên sau khoảng thời gian dài im lặng trước tin đồn lăng nhăng với Nam Em.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-phuong-di-thu-vay-cuoi-giua-luc-truong-giang-dau-buon-chuyen-nam-em-279641.html