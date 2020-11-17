'Ngượng chín mặt' cảnh Võ Hoàng Yến diện áo tắm bé xíu, phô trọn thân hình sexy, lộ vòng 3 'khủng'

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến khiến dân tình "đỏ mặt tía tai" khi đăng ảnh diện bikini gợi cảm, phô trọn 3 vòng nóng bỏng khó cưỡng.

Mới đây, siêu mẫu Võ Hoàng Yến gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh gợi cảm lên trang cá nhân. Diện bikini trắng với nhiều đường cắt xẻ táo bạo, cô nàng phô trọn đường cong cơ thể "chuẩn không cần chỉnh", nóng bỏng khó cưỡng.

Nữ siêu mẫu tự tin tạo dáng trước ống kính, khoe 3 vòng chuẩn chỉnh khó cưỡng - Ảnh: FB

Võ Hoàng Yến là gương mặt đình đám trong làng mẫu hiện nay. Cô từng giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2009. Năm 2008, cô giành Giải Vàng Siêu mẫu - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh sexy của Võ Hoàng Yến nhận được sự quan tâm lớn của dân mạng. Mọi người vào "thả tim" lia lịa và dành vô số lời khen cho chân dài này. Bộ cánh sexy giúp nữ siêu mẫu phô trọn ưu điểm hình thể với đôi chân dài nuột, cùng đường cong cơ thể "không phải dạng vừa".

Thiết kế táo bạo với phần cổ xẻ sâu, những đường cut-out ở lưng và eo giúp cô khoe trọn 3 vòng sexy - Ảnh: FB

Đôi chân dài miên man, nuột nà của siêu mẫu họ Võ khiến bao người xuýt xoa - Ảnh: FB

Sau gần nửa năm chăm chỉ tập luyện và ăn uống kiêng khem, Võ Hoàng Yến vô cùng tự tin với hình thể hiện tại. Trước đó, cựu người mẫu tiết lộ bản thân rất áp lực trong việc giảm cân. Bởi, cô là người "ngửi đồ ăn thôi cũng béo" nên rất dễ lên ký. Tuy nhiên vì yêu cầu công việc, chân dài họ Võ buộc phải rất khắt khe trong chuyện cân nặng và duy trì vóc dáng thanh mảnh, săn chắc.

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