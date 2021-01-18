Ngọc Trinh bị chỉ trích ăn mặc phản cảm, trợ lý Thúy Kiều vội đáp trả và phản ứng của cư dân mạng

Trước những ồn ào không hay liên quan đến Ngọc Trinh, trợ lý của cô – Thúy Kiều đã gay gắt đáp trả trên trang cá nhân.

Trợ lý của Ngọc Trinh – Thúy Kiều từ lâu đã là nhân vật nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Bằng chứng là trang cá nhân của Thúy Kiều sở hữu lượng người theo dõi khá lớn và cô còn được nhận tích xanh từ Facebook.

Hình ảnh của Ngọc Trinh luôn gắn liền với trợ lý Thúy Kiều - Ảnh: Internet

Không chỉ là cánh tay đắc lực trong công việc và cuộc sống đời thường, Thúy Kiều còn là người em thân thiết luôn sẵn sàng ở bên chia sẻ cũng như bảo vệ Ngọc Trinh trước sóng gió.

Cụ thể mới đây, khi một tài khoản chỉ trích Ngọc Trinh ăn mặc phản cảm, Thúy Kiều đã không ngần ngại đáp trả trên trang Instagram cá nhân.

Cụ thể, người này đã đăng tải bức ảnh người đẹp Trà Vinh diện đầm cắt xẻ táo bạo tạo dáng trên siêu xe cùng dòng bình luận: “Thật sự đầm này bên đó người ta mặc đẹp, sexy ngút ngàn còn đây mặc phản cảm dễ sợ á, có khác gì đang chào mời không nè”.

Màn đáp trả của trợ lý Ngọc Trinh - Ảnh: IG

Cận cảnh bộ cánh khiến Ngọc Trinh bị chỉ trích - Ảnh: IG

Ngay sau đó, Thúy Kiều đã chia sẻ hình ảnh này kèm lời mỉa mai: “Con điên nè chủ tịch ơi”. Hành động này của nữ trợ lý đã gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Đa phần những ý kiến đều cho rằng việc Thúy Kiều lên tiếng bảo vệ Ngọc Trinh là hợp lý nhưng cách làm của cô không đúng. Đặc biệt là khi cô là một trợ lý nghệ sĩ sở hữu lượng theo dõi tương đối cao trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận khuyên Thúy Kiều nên tiết chế hơn trong lời nói và hành động của mình.

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