Ngỡ ngàng trước nhan sắc nóng bỏng của cô chủ 'Gia đình mình vui bất thình lình'

Hậu trường 22/06/2023 10:36

Nữ diễn viên "Phía trước là bầu trời" bất ngờ trở lại màn ảnh nhỏ với tạo hình khắc khổ, lam lũ. Ngoài đời, cô khiến khán giả ngỡ ngàng trước nhan sắc và cuộc sống hiện tại.

NSƯT Kiều Anh (sinh năm 1981) được nhiều khán giả biết đến với vai Nhung trong phim "Phía trước là bầu trời" của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Trong phim, nữ diễn viên hóa thân vào cô gái chịu thương, chịu khó, tốt nghiệp ngành báo chí nhưng phải làm đủ mọi công việc không liên quan để trang trải cuộc sống khó khăn. Sau sự thành công của "Phía trước là bầu trời", Kiều Anh tham gia dự án "Ký ức Điện Biên" (2004), Giọt nước mắt muộn màng" (2006),...

Sau đó, cô gần như mất hút trên màn ảnh, đến năm 2012, cô trở lại với bộ phim "Những công dân tập thể" và "Hai phía chân trời". Năm 2018, Kiều Anh được chú ý khi vào vai Hoa - một phụ nữ xuất khẩu lao động luôn hướng về gia đình - trong "Tình khúc Bạch Dương". 

Ngỡ ngàng trước nhan sắc nóng bỏng của cô chủ 'Gia đình mình vui bất thình lình' - Ảnh 1
Kiều Anh trong vai Nhung của bộ phim "Phía trước là bầu trời"

Đầu năm 2023, diễn viên Kiều Anh tiếp tục trở lại màn ảnh với nhân vật Phương - chị dâu cả trong "Gia đình mình vui bất thình lình". Phương là chủ tiệm tạp hóa, ngày ngày đầu tắt mặt tối và ăn mặc xuề xòa.

Mới đây, trên trang cá nhân, cô gây ấn tượng bởi hình ảnh thần thái sang chảnh và nhan sắc xinh đẹp - khác xa với Phương lam lũ trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Dưới phần bình luận, khán giả không ngừng để lại lời khen và ngưỡng mộ cho nhan sắc của nữ diễn viên.

Ngỡ ngàng trước nhan sắc nóng bỏng của cô chủ 'Gia đình mình vui bất thình lình' - Ảnh 2
Ngỡ ngàng trước nhan sắc nóng bỏng của cô chủ 'Gia đình mình vui bất thình lình' - Ảnh 3
Kiều Anh luôn mang tới hình ảnh một người phụ nữ đa tài, tràn đầy năng lượng, tự tin và độc lập

Hiện tại, dù đã ở tuổi ngoài 40 nhưng Kiều Anh vẫn trẻ trung, xinh đẹp, sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ chăm chỉ luyện tập và ăn uống điều độ. Trong những chuyến đi du lịch, nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ với hình thể mảnh mai, chuẩn chỉn khi diện bikini. Nhiều người khen ngợi Kiều Anh "lão hóa ngược" vì sắc vóc trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Ngỡ ngàng trước nhan sắc nóng bỏng của cô chủ 'Gia đình mình vui bất thình lình' - Ảnh 4
Nữ diễn viên khoe vẻ gợi cảm trong bộ ảnh với trang phục cắt xẻ táo bạo
Ngỡ ngàng trước nhan sắc nóng bỏng của cô chủ 'Gia đình mình vui bất thình lình' - Ảnh 5
Kiều Anh hiếm hoi khoe thân hình "nóng bỏng" trong trang phục bikini

Mỗi khi đi sự kiện, nữ diễn viên chuộng trang phục sang trọng, quyến rũ. Vẻ ngoài trẻ trung khiến Kiều Anh từng bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô khẳng định: "Đến thời điểm này, tôi chưa chỉnh sửa bất cứ điểm nào trên khuôn mặt. Tôi vẫn thích nét đẹp tự nhiên hơn, dù nó không hoàn hảo".

Ngỡ ngàng trước nhan sắc nóng bỏng của cô chủ 'Gia đình mình vui bất thình lình' - Ảnh 6
Nhan sắc đằm thắm, xinh đẹp của Kiều Anh khiến cô không ít lần bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Với tạo hình nhân vật chịu khó, hiền lành, nhẫn nhịn đã khiến khán giả nhớ tới ngay "chị Nhung" trong phim "Phía trước là bầu trời" của diễn viên Kiều Anh cách đây hơn 20 năm, bộ phim gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả.

Ngỡ ngàng trước nhan sắc nóng bỏng của cô chủ 'Gia đình mình vui bất thình lình' - Ảnh 7
Trong "Gia đình mình vui bất thình lình" đang phát sóng
Ngỡ ngàng trước nhan sắc nóng bỏng của cô chủ 'Gia đình mình vui bất thình lình' - Ảnh 8
Bộ phim đánh dấu lần đầu Kiều Anh kết hợp với Quang Sự. Cô vào vai vợ của nam diễn viên dù hơn anh 5 tuổi

Nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn khá kín tiếng về đời tư, vì thế người hâm mộ cũng ngỡ ngàng khi biết thông tin cô đang làm mẹ đơn thân ở tuổi ngoài 30. Được biết, cô và tình cũ vẫn cùng nhau san sẻ việc dạy dỗ con và xem nhau như bạn. Cũng theo Nhung của phim “Phía trước là bầu trời” thì thiên chức làm mẹ đã giúp cô vượt qua tất cả.

Ngỡ ngàng trước nhan sắc nóng bỏng của cô chủ 'Gia đình mình vui bất thình lình' - Ảnh 9
Dù có sự nghiệp thăng hoa nhưng Kiều Anh khá lận đận về mặt tình duyên

Đầu năm 2020, Kiều Anh thông báo kết hôn với tình mới, người đẹp chia sẻ niềm hạnh phúc nhưng không công khai hình ảnh, danh tính của anh vì muốn giữ cuộc sống bình yên cho người thân. Cô chỉ cho biết bạn trai sinh năm 1986, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Ngỡ ngàng trước nhan sắc nóng bỏng của cô chủ 'Gia đình mình vui bất thình lình' - Ảnh 10
Hiện, nữ diễn viên viên mãn với sự nghiệp và hôn nhân của chính mình

Đầu năm 2020, Kiều Anh thông báo kết hôn với tình mới, người đẹp chia sẻ niềm hạnh phúc nhưng không công khai hình ảnh, danh tính của anh vì muốn giữ cuộc sống bình yên cho người thân. Cô chỉ cho biết bạn trai sinh năm 1986, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

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