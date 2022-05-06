Ngỡ ngàng trước hành động kỳ lạ của con gái, Võ Hạ Trâm cố ngăn cản nhưng đành bất lực

Võ Hạ Trâm cũng phải "bất lực" nhìn con gái đầy hào hứng và hăng say gặm chiếc khăn ướt như một món ăn ngon nào đó.

Võ Hạ Trâm được khán giả chú ý nhiều hơn kể từ lúc cô thông báo mang thai và hạ sinh con gái cho chồng Ấn Độ. Dù mẹ mang nặng đẻ đau nhưng đến khi con chào đời lại là bản sao hoàn hảo của ông xã nữ ca sĩ. Mới đây, Võ Hạ Trâm đã đăng tải đoạn clip bé Moon đang say sưa với 'món ăn' kỳ lạ, đó chính là chiếc khăn ướt. Nhìn nhóc tì say sưa gặm chiếc khăn ướt, gương mặt đầy hào hứng và thích thú, Võ Hạ Trâm dù đã cố gắng ngăn cản nhưng không thể khiến con gái dừng lại hành động này được.

Nhóc tì còn rất 'hăng say' gặm chiếc khăn ướt khiến phụ huynh 'há hốc' vì hành động lạ của Moon. - Ảnh chụp màn hình Có vẻ như đang trong giai đoạn mọc răng nên nhóc tỳ nhà Hạ Trâm thường bị ngứa lợi, gặp cái gì cũng muốn cắn, gặm. Cuối cùng, nữ ca sĩ chỉ có thể bất lực "cầu xin" bé Moon đừng để gãy mấy chiếc răng sữa vừa mới mọc. Điều này khiến nhiều người không khỏi thích thú bởi sự hài hước và dễ thương của hai mẹ con nữ ca sĩ.

Vừa qua, nữ ca sĩ cùng con gái diện áo thun trắng đơn giản, kết hợp với quần jeans, đến cả giày cũng giống hệt nhau. Để gây được ấn tượng nên mẹ bỉm đầu tư kỹ càng từ trên xuống dưới. "Mặc đồ đôi cho người ta biết tụi mình là 2 mẹ con nha Moon!", cô viết.

Hai mẹ con diện trang phục năng động xuống phố. - Ảnh: FBNV Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là bé Moon nhà Võ Hạ Trâm sẽ chính thức tròn 1 tuổi. Có thể khẳng định là con gái đầu lòng của Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Độ ngày càng lớn càng mũm mĩm, đáng yêu, lại được thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố. Thông qua những chia sẻ của Võ Hạ Trâm, có vẻ như Moon là một cô bé rất hiếu động, nghịch ngợm, thông minh, cũng lại có khả năng biểu cảm khiến mọi người đều thích thú.

Mạnh Quỳnh: Bài hát này, tôi dành cho một số người nói tôi tệ bạc "Tôi và Phi Nhung đã thân thiết với nhau mấy chục năm rồi, tình cảm lúc nào cũng hơn bát nước đầy và mãi mãi trong tim tôi, không bao giờ thay đổi", Mạnh Quỳnh nói.

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