Khoảng 17 giờ ngày 12/12, linh cữu của nghệ sĩ Chí Tài được đưa ra sân bay để làm thủ tục di chuyển sang Mỹ theo nguyện vọng của gia đình.

Hôm nay (12/12), lễ tang của nghệ sĩ Chí Tài đã diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, TP. Hồ Chí Minh. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả không cầm được nước mắt trong giây phút tiễn đưa nam nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước khi đưa linh cữu nghệ sĩ Chí Tài ra sân bay, nghệ sĩ Hoài Linh bật khóc: “Thưa anh, hôm nay chúng em ở đây vĩnh biệt anh, anh đã khuyên bảo chúng em rất nhiều. Vì đường sá xa xôi cách trở, chúng em không thể về bên anh”.

Hoài Linh bật khóc khi nói về người anh thân thiết tại tang lễ - Ảnh: Internet Đến 17 giờ cùng ngày, danh hài Hoài Linh và Việt Hương hoàn tất thủ tục tại nhà tang lễ, chuẩn bị đưa linh cữu nghệ sĩ Chí Tài ra sân bay Tân Sơn Nhất đi Mỹ. Theo đó, Hoài Linh ngồi trên chiếc mô-tô dẫn đầu đoàn hộ tống, liên tục chắp tay cảm ơn khán giả có mặt tại nhà tang lễ cũng như người dân đã nhường đường cho đoàn xe.

Hoài Linh liên tục chắp tay cảm ơn người dân - Ảnh: Internet Người dân nhường đường cho xe chở linh cữu cố NS Chí Tài - Ảnh: Internet Nghệ sĩ Việt Hương ngồi trên xe chở linh cữu và bật khóc nức nở. Cuối cùng sau bao gắng gượng, cố giữ bình tĩnh để lo liệu hậu sự cho người anh thân thiết, nữ nghệ sĩ đã không thể kìm nén cảm xúc. Việt Hương không cầm được nước mắt - Ảnh: Internet Khoảnh khắc nghẹn lòng khi những người đồng nghiệp tiễn đưa NS Chí Tài lần cuối - Ảnh: Internet Khoảng 18 giờ 20 phút, đoàn xe di quan tới cổng kho hàng hóa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Nghệ sĩ Hoài Linh làm thủ tục đưa di hài đàn anh vào sân bay còn Việt Hương vẫn ôm chặt di ảnh Chí Tài. Tại đây, linh cữu nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đưa lên máy bay sang Mỹ.

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