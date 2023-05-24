Nghệ sĩ Phi Phụng dày dặn kinh nghiệm diễn xuất nhưng không muốn mở lớp đào tạo diễn viên

Phi Phụng sinh ra trong một gia đình có cha là nghệ sĩ Phi Thoàn, vượt qua ''cái bóng'' lớn là con gái của một quái kiệt làng hài, Phi Phụng đi lên bằng chính thực lực và chinh phục khán giả ở mọi lứa tuổi.

Nghệ sĩ Phi Phụng được biết đến với vai trò là một nữ diễn viên điện ảnh, diễn viên truyền hình, diễn viên kịch nói và nghệ sĩ hài.

Nữ nghệ sĩ được mệnh danh là ''nữ hoàng vai phụ'' nhờ vào những vai phụ hết sức thành công trên truyền hình. Phi Phụng là một nghệ sĩ hài có lối diễn ''tưng tửng'' rất đặc trưng. Nhiều khán giả nhận xét xem Phi Phụng diễn tại sân khấu Idecaf không thể nào nhịn được cười với màn hóa thân và nhập tâm vào vai diễn của cô.

Cô được giới trẻ biết đến nhiều hơn qua loạt phim truyền hình, phim Điện ảnh Việt Nam và sitcom hài như Cái bóng bên chồng, Tiệm bánh Hoàng tử bé, Gia đình là số 1,...

Phi Phụng là một nghệ sĩ hài có lối diễn ''tưng tửng'' rất đặc trưng

Mới đây, khi được hỏi về lý do tại sao đã hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật, kinh nghiệm dày dặn nhưng Phi Phụng lại không muốn mở lớp đào tạo diễn viên, nữ nghệ sĩ cũng đã có những chia sẻ thật lòng.

Cụ thể, Phi Phụng nói bà đến với nghề theo dạng “cua bò ngang", “cha truyền con nối" chứ không qua trường lớp. Vì vậy, nữ nghệ sĩ không tự tin để truyền đạt cho thế hệ trẻ. Thậm chí cô còn cho biết nếu mở lớp dạy phải bài bản, trong khi bản thân diễn té, cười hay khóc một cách rất bản năng.

Dù hơn 20 năm trong nghề nhưng Phi Phụng không muốn mở lớp đào tào diễn viên

Nữ nghệ sĩ Phi Phụng còn cho biết cô là người thực tế, trong các chương trình hay những bộ phim cô như thế nào thì ngoài đời chẳng khác là bao. Nhiều người nhận xét cô diễn ''đời'', thậm chí nữ nghệ sĩ cũng giữ lối sống bình dân, chan hòa với mọi người.

Phi Phụng cho biết bản thân chỉ có duyên đảm nhận những vai phụ nên vẫn phải làm hết sức mình, cô nói ''trời cho sao thì mình hưởng vậy''

Phi Phụng còn cho biết cô là người thực tế, sống bình dân và rất ''đời''

Trước khi đi đường dài với công việc diễn xuất, Phi Phụng đã từng làm rất nhiều công việc phía sau hậu trường. Trong một lần không may Phi Phụng bị đuổi khỏi đoàn vì hời hợt trong vị trí thủ quỹ. Tưởng giấc mơ nối nghiệp cha từ đây sẽ chấm dứt, nhưng duyên nợ lại mang Phi Phụng trở lại với vị trí nhắc tuồng.

Bắt đầu từ những sân khấu nhỏ, từ sự kèm cặp và dạy dỗ của cha, Phi Phụng dần dà chứng minh được thực lực rồi được giao cho nhiều vai diễn quan trọng trên các sân khấu lớn.

Phi Phụng được giao cho nhiều vai diễn quan trọng trên các sân khấu lớn

Nghệ sĩ Hoài Linh, trong một lần xem Phi Phụng diễn đã nói rất thành khẩn rằng, Phi Phụng là thần tượng của anh. Người ít coi Phi Phụng diễn có lẽ ra chiều ngạc nhiên chứ thực thì, Phi Phụng từ lâu đã trở thành cái tên bảo chứng cho rất nhiều suất diễn và những vai độc, lạ, khó bề thay thế được.

Nghệ sĩ Hoài Linh đã từng nói rằng Phi Phụng là thần tượng của anh

Bên cạnh những câu chuyện làm nghề của bản thân, Phi Phụng còn tiết lộ những góc khuất đáng lo ngại về những ngôi sao trẻ trong nghề. Điều khiến Phi Phụng bức xúc nhất về một số nghệ sĩ trẻ hiện nay là vấn nạn trễ giờ, không tôn trọng đoàn phim và các nghệ sĩ tiền bối. Thông qua chia sẻ, Phi Phụng nhắn nhủ các nghệ sĩ trẻ không chỉ nên trau dồi tài năng mà còn phải học cách đối nhân xử thế.

Phi Phụng cho rằng nghệ sĩ trẻ nên trau dồi tài năng lẫn cách đối nhân xử thế

Vào nghề từ khi còn rất trẻ, trải qua biết bao thăng trầm và sở hữu gia tài diễn xuất đáng ngưỡng mộ nhưng phải đến khi bước qua tuổi 50, Phi Phụng mới thực hiện được những ước mơ từ lâu của mình. Hiện tại cô đã có cho mình một căn nhà và gia đình rất hạnh phúc. Nữ nghệ sĩ chưa có ý định nghỉ hưu, cô cho biết bản thân vẫn muốn diễn đến khi nào không thể nữa mới thôi.