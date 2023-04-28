'Bà hoàng vai phụ' Phi Phụng: Diễn viên tay ngang nhưng có duyên trời phú, ám ảnh những vai diễn phải khóc

Sở trường của Phi Phụng là hài kịch với lối diễn tưng tửng rất đặc trưng, thành công ở cả sân khấu lẫn truyền hình. Dù bản thân là con gái của một danh hài nhưng Phi Phụng vẫn xây dựng được tên tuổi cho riêng mình.

Phi Phụng được biết đến là một nghệ sĩ nổi tiếng ở cả sân khấu và màn ảnh, quen mặt với khán giả truyền hình suốt nhiều năm qua. Cô còn được mệnh danh là "Nữ hoàng vai phụ" nhờ những vai phụ thành công trên truyền hình.

Phi Phụng từ nhỏ đã được cha là danh hài Phi Thoàn đưa đến đài truyền hình, sân khấu,… để vui chơi, xem biểu diễn. Được tiếp xúc với sân khấu ngay từ nhỏ nên nghệ thuật đã thấm vào máu cô từ lúc nào không hay. Thế nhưng vào thời điểm đó, Phi Phụng không nghĩ bản thân mình sẽ trở thành một diễn viên. Cô có niềm đam mê với âm nhạc hơn, đặc biệt là thể loại dân ca.

Hiện tại, Phi Phụng cũng được giới trẻ biết đến nhiều hơn qua loạt phim truyền hình, điện ảnh và sitcom hài như Cái bóng bên chồng, Tiệm bánh Hoàng tử bé, Gia đình là số 1. Cô chia sẻ với truyền thông rằng, có lẽ máu nghệ sĩ của mình được di truyền từ những thành viên trong gia đình, từ những thế hệ đi trước. Vì vậy, khi bén duyên với nghệ thuật, bằng bản năng và cảm xúc của mình, Phi Phụng đã khiến nhiều khán giả khóc cười bởi lối diễn xuất tự nhiên và lôi cuốn.



Phi Phụng từ nhỏ đã được cha là danh hài Phi Thoàn đưa đến đài truyền hình, sân khấu,… để vui chơi, xem biểu diễn. Được tiếp xúc với sân khấu ngay từ nhỏ nên nghệ thuật đã thấm vào máu cô từ lúc nào không hay - Ảnh: Internet

Vì không định hướng sẽ nối nghiệp cha nên Phi Phụng không theo học các trường sân khấu, không được đào tạo bài bản như những đồng nghiệp cùng trang lứa. Khi duyên số đưa đẩy Phi Phụng trở thành diễn viên, cô diễn xuất bằng bản năng và chinh phục công chúng bởi cái duyên trời phú.

Phi Phụng thẳng thắn chia sẻ, vì là diễn viên tay ngang nên trong quá trình làm nghề, cô luôn gặp những khó khăn nhất định. Mỗi lần diễn vai khóc, Phi Phụng cảm thấy rất sợ. Vì không phải là một diễn viên học từ trường lớp nên cô không có nhiều kỹ năng diễn xuất. Nhiều khi được yêu cầu phải hành động thế này thế kia, cô cũng không biết làm.

Phi Phụng thẳng thắn chia sẻ, vì là diễn viên tay ngang nên trong quá trình làm nghề, cô luôn gặp những khó khăn nhất định. Mỗi lần diễn vai khóc, Phi Phụng cảm thấy rất sợ - Ảnh: Internet

Với những phân cảnh phải diễn bi, Phi Phụng cho biết, trên màn ảnh còn có thể thực hiện được nhưng lên sân khấu lại rất sợ. Bởi vậy nên nhiều khi được yêu cầu diễn bi trong một vở kịch, cô cứ nghĩ đạo diễn giao nhầm vai cho mình.

Sau khi được giải thích nghệ sĩ cần phải có nhiều cảm xúc, Phi Phụng mới chấp nhận vai diễn, vượt qua giới hạn của bản thân. Được biết, trước khi diễn bi, cô chỉ núp sau cánh gà và không dám đùa giỡn với bất cứ ai để nuôi cảm xúc. Cô cố gắng nghĩ về những chuyện buồn, đau lòng nhất trong cuộc đời. May mắn là khi lên sân khấu, Phi Phụng đã khóc được dù bản thân cảm thấy rất sợ.

Con đường làm nghề của Phi Phụng không hề dễ dàng. Trong những ngày đầu chập chững bước vào nghề, Phi Phụng từng có thời gian làm thủ quỹ, nhắc tuồng trong đoàn kịch Bông Hồng.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ tại chương trình Đời nghệ sĩ, vì không phải là người quá giỏi trong việc thống kê, tính toán nên khi đảm nhận công việc này, Phi Phụng từng gặp sự cố về tiền bạc. Kết quả, cô và cha bị trừ lương, đồng thời còn mất luôn việc làm tại đoàn kịch.

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Sau đó, Phi Phụng chọn cho mình một hướng đi mới là học may. Nhưng sau khi đã thanh toán tiền học phí và theo học may được một tuần thì đoàn kịch gọi Phi Phụng về để tiếp tục làm việc.

Thời điểm này, Phi Phụng đảm nhận công việc nhắc tuồng. Cô rất có khiếu nhắc tuồng nên cả đoàn ai cũng yêu mến. Hôm nào đoàn không có Phi Phụng nhắc tuồng thì không ai chịu. Nhắc tuồng một thời gian, Phi Phụng được đoàn giao cho một số vai diễn. Từ đó, cô bắt đầu tham gia diễn xuất và trở thành một diễn viên được nhiều người yêu mến như bây giờ.

Là một diễn viên được nhiều người biết đến nhưng Phi Phụng vẫn luôn thân thiện, giản dị và mộc mạc. Không sợ mất hình ảnh, cô luôn duy trì công việc, cũng như sở thích của mình là tự làm yaourt (sữa chua), sinh tố, nước sâm, bánh plan,… để bán cho bà con, bạn bè, đồng nghiệp.

Mỗi lần đến sân khấu hay phim trường, Phi Phụng đều mang theo hàng để bán và được mọi người ủng hộ. Không những vậy, Phi Phụng còn mang cả ra chợ bán, phục vụ bà con. Khi được mọi người nhận ra, cô vô cùng hào hứng và thích thú. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô làm công việc này không phải để bản thân "khác người" mà đây là sở thích, thói quen từ trước đến nay.