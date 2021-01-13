Ngắm diện mạo 2 con gái Bình Minh: Bé lớn chân dài vượt mẹ, con gái út giống ba như đúc

Vừa qua, bức ảnh vợ chồng Bình Minh và Anh Thơ bên 2 công chúa nhỏ thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người.

Bình Minh và Anh Thơ là một trong những cặp đôi từng gây nhiều tranh cãi khi công khai tình cảm. Thế nhưng vượt qua mọi sóng gió và thị phi, mái ấm của gia đình nghệ sĩ ngày càng hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Mới đây, doanh nhân Anh Thơ gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh cả gia đình cùng tham dự sự kiện. Trong ảnh, siêu mẫu Bình Minh diện vest lịch lãm, doanh nhân họ Lê cũng không kém cạnh khi chọn váy đen sang trọng. Cô được khen ngày càng xứng đôi khi đứng cạnh chồng siêu mẫu.

Nhan sắc hai ái nữ nhà Bình Minh được khen ngợi hết lời - Ảnh: FB Tổ ấm hạnh phúc của Bình Minh và Anh Thơ sau 13 năm vun vén - Ảnh: Internet Tuy nhiên, tâm điểm của khung hình này lại là hai "công chúa" nhà Bình Minh. Dù chỉ mới 12 tuổi nhưng cô chị cả An Nhiên đã vô cùng cao lớn và xinh xắn. Doanh nhân Anh Thơ từng chia sẻ, để con gái có chiều cao lý tưởng cô đã cho con uống nhiều sữa, kết hợp tập thể dục và bơi lội. Nếu chị cả An Nhiên được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp giống mẹ, thì cô em An Như lại gây chú ý với khuôn mặt được nhận xét giống ba như đúc.

Cô bé út An Như được nhận xét là bản sao hoàn hảo của ông bố siêu mẫu - Ảnh: FB Ngắm diện mạo xinh xắn của 2 ái nữ nhà Bình Minh, dân mạng trầm trồ: "Nhìn con bé út tưởng ông Minh không à", "Út giống bố quá hè", "Cả nhà đẹp quá. Chị 2 dường như cao hơn mẹ luôn rồi", "2 em nay lớn quá rồi, cả nhà đẹp quá", "Đẻ sao mà hay quá, một đứa giống hệt cha, một đứa giống mẹ"...

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