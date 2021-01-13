Nhật Tinh Anh hạnh phúc khoe được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, sao Việt phản ứng bất ngờ

Hậu trường 13/01/2021 10:25

Rất nhiều người gửi lời chúc mừng Nhật Tinh Anh, một trong những nghệ sĩ Việt đầu tiên được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại Mỹ.

Hiện tại, đại dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp ở nhiều quốc gia. Việc tìm ra vắc-xin phòng ngừa là niềm mong mỏi bấy lâu của người dân khắp thế giới.

Mới đây, ca sĩ Nhật Tinh Anh gây chú ý khi hào hứng đăng tải bài viết chia sẻ về việc tiêm vắc-xin Covid-19. Nam ca sĩ sinh năm 1979 cảm thấy vô cùng may mắn khi là một trong những nghệ sĩ Việt đầu tiên được được tiêm vắc-xin Covid-19 tại Mỹ.

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Hình ảnh được ca sĩ Nhật Tinh Anh đăng tải. Anh là một trong những nghệ sĩ Việt đầu tiên được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 - Ảnh: FB
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Giấy xác nhận tiêm vắc-xin Covid-19 của Nhật Tinh Anh - Ảnh: FB

Nhật Tinh Anh viết: "Hôm nay thật vui khi được chích vắc-xin Covid-19, điều mình mong chờ bao lâu nay. Có lẽ mình may mắn là một trong những nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được chích ngừa vắc-xin Covid tại Mỹ. Mong mọi người cũng sẽ sớm được chích vắc-xin để đẩy lùi dịch bệnh, có thật nhiều sức khoẻ và cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại như trước nhé".

Giọng ca "Tình yêu mang theo" còn đăng kèm loạt ảnh tại nơi chích ngừa và giấy xác nhận để chứng minh.

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Khi được hỏi thăm, nam ca sĩ chia sẻ tình trạng sức khỏe sau khi tiêm - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của Nhật Tinh Anh thu hút sự chú ý rất lớn của cư dân mạng trong và ngoài nước. Hầu hết mọi người đều gửi lời chúc mừng đến giọng ca sinh năm 1979. Ca sĩ Thu Thủy, Hàn Quốc Việt, Hồ Việt Trung... cũng chia sẻ niềm vui của đồng nghiệp.

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Từ khóa:   ca sĩ Nhật Tinh Anh vắc-xin Covid-19 dịch Covid-19

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