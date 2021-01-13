Lâm Khánh Chi khiến dân mạng 'giật mình' khi để lộ vùng da nhăn nheo, sần sùi khó nhận ra

Hậu trường 13/01/2021 11:50

Nhan sắc lên xuống thất thường của người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi khiến mọi người đặt dấu hỏi lớn?

Vừa qua, nhiều trang mạng bất ngờ lan truyền bức ảnh được chụp trong livestream gần đây của Lâm Khánh Chi. Trong ảnh, người đẹp chuyển giới ăn mặc lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp và vui vẻ trò chuyện với mọi người.

Tuy nhiên, nhiều khán giả không khỏi giật mình khi nhìn xuống phần cổ của Lâm "công chúa". Trái ngược với vùng da mặt trắng mịn, ca sĩ Lâm Khánh Chi để lộ vùng cổ nhăn nhúm và sần sùi.

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Nữ ca sĩ chuyển giới bị soi vùng da cổ nhăn nheo, sần sùi - Ảnh: Internet

Những hình ảnh này ngay lập tức khiến mọi người đặt câu hỏi về nhan sắc lên xuống thất thường của Lâm Khánh Chi. Một vài ý kiến suy đoán, nữ ca sĩ đang chịu ảnh hưởng của việc phẫu thuật thẩm mỹ. Bên cạnh đó, không ít dân mạng cho rằng đây là dấu hiệu lão hóa bình thường của Lâm Khánh Chi ở tuổi 44.

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Nhan sắc khi xuống cấp, lúc lại trẻ trung như gái 18 của Lâm Khánh Chi gây chú ý - Ảnh: FB

Trước đó, Lâm Khánh Chi từng khiến người hâm mộ giật mình khi xuất hiện với vẻ ngoài xuống cấp nghiêm trọng. Vùng da mặt, cổ nhăn nheo chảy xệ đến không nhận ra. Lúc này, người đẹp chuyển giới giải thích vì vừa đi làm đẹp nên da vùng cổ và mặt chưa hết sưng.

Đúng như lời Lâm Khánh Chi chia sẻ, chỉ ít ngày sau cô đã xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, da cũng mịn màng và trắng hồng hơn.

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Lâm Khánh Chi lộ nhan sắc kém xinh trong một lần livestream khác - Ảnh: Internet

Có thể nói, Lâm Khánh Chi là một trong những ca sĩ chuyển giới có cuộc sống hạnh phúc nhất hiện nay. Bên cạnh sự nghiệp, cô sở hữu cuộc sống hôn nhân ngập tràn màu hồng bên ông xã kém tuổi Phi Hùng.

Hiện tại, chân dài này có một bé trai kháu khỉnh được sinh ra từ tinh trùng lưu trữ trước khi chuyển giới. Sắp tới đây, Lâm "công chúa" lên kế hoạch nhờ người mang thai hộ con gái. Lần này, cô sẽ lấy tinh trùng của ông xã Phi Hùng.

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Từ khóa:   ca sĩ Lâm Khánh Chi nhan sắc Lâm Khánh Chi ca sĩ chuyển giới

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