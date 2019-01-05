Nam Em gây bất ngờ với hình ảnh thon thả nhưng mặt lại đeo kính đen không rời

Tối 4/1, Nam em gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện được tổ chức ở Đồng Nai với trang phục màu đen huyền bí. Sau thời gian dài cố gắng giảm cân, người đẹp gần như đã lấy lại vóc dáng thon gọn ngày nào. Trong bộ đồ vest sang chảnh, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 khoe trọn đôi chân thon dài cùng làn da trắng sứ đáng mơ ước.

Tuy nhiên, điều đáng nói là Nam Em liên tục đeo kính đen không rời. Không rõ đây là dụng ý của người đẹp hay do cô đang gặp vấn đề về sức khỏe. Nhiều người cho rằng, có thể Nam Em muốn giấu đôi mắt đỏ hoe sau thời gian dài gặp nhiều áp lực trong công việc lẫn tình cảm.