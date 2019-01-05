Nam Em gây bất ngờ với hình ảnh thon thả nhưng mặt lại đeo kính đen không rời

Hậu trường 05/01/2019 10:14

Tuy xuất hiện với vóc dáng khá thon gọn nhưng Nam Em lại đeo kính đen không rời khiến không ít người tò mò.

Tối 4/1, Nam em gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện được tổ chức ở Đồng Nai với trang phục màu đen huyền bí. Sau thời gian dài cố gắng giảm cân, người đẹp gần như đã lấy lại vóc dáng thon gọn ngày nào. Trong bộ đồ vest sang chảnh, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 khoe trọn đôi chân thon dài cùng làn da trắng sứ đáng mơ ước.

Tuy nhiên, điều đáng nói là Nam Em liên tục đeo kính đen không rời. Không rõ đây là dụng ý của người đẹp hay do cô đang gặp vấn đề về sức khỏe. Nhiều người cho rằng, có thể Nam Em muốn giấu đôi mắt đỏ hoe sau thời gian dài gặp nhiều áp lực trong công việc lẫn tình cảm.

Nam Em gây bất ngờ với hình ảnh thon thả nhưng mặt lại đeo kính đen không rời - Ảnh 1
Nam Em xuất hiện với vóc dáng thon thả và đôi chân thon dài - Ảnh: Internet
Nam Em gây bất ngờ với hình ảnh thon thả nhưng mặt lại đeo kính đen không rời - Ảnh 2
Người đẹp gây ấn tượng với làn da trắng và gương mặt đeo kính đen không rời tại sự kiện - Ảnh: Internet
Nam Em gây bất ngờ với hình ảnh thon thả nhưng mặt lại đeo kính đen không rời - Ảnh 3
Nam Em gây bất ngờ với hình ảnh thon thả nhưng mặt lại đeo kính đen không rời - Ảnh 4
Dường như Nam Em đã giảm cân thành công sau thời gian dài nỗ lực - Ảnh: Internet
Nam Em gây bất ngờ với hình ảnh thon thả nhưng mặt lại đeo kính đen không rời - Ảnh 5

Thời gian qua, Nam Em liên tục gây hoang mang với những hành động khó hiểu như tự đăng clip nói lảm nhảm, lên kế hoạch giải cứu trái đất, hành hạ bản thân bằng cách bóc da môi khô hay khóc cười một mình trên ô tô....

Cách đây ít lâu, Dương Yến Ngọc cũng tiết lộ Nam Em đang bị trầm cảm nặng, nếu không chữa trị sẽ dẫn tới tâm thần và tự tử. Tuy nhiên, hình ảnh tươi tắn của Nam Em ở sự kiện mới đây cho thấy cô đang ổn định tinh thần trở lại. Khán giả hy vọng người đẹp sẽ quên hết chuyện cũ và sống thực tế hơn khoảng thời gian qua.

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