'Mỹ nhân VTV' MC Mai Ngọc bất ngờ đưa ra lời khuyên hữu ích giúp cánh mày râu đang 'ế' vợ

Hậu trường 04/05/2023 09:34

MC Mai Ngọc hớm hỉnh chia sẻ bí quyết 'cưa đổ nàng' cho các anh chàng cực kỳ hiệu quả.

Là người chăm chỉ thể dục, ở tuổi 33, MC Mai Ngọc sở hữu vóc dáng cân đối, thon gọn. Đăng ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại Hội An mới đây, cô hài hước viết: 'Ảnh đẹp thì gia đình hạnh phúc. Các bạn trai chuẩn bị kết hôn, ngoài trang bị kiến thức chăm sóc gia đình, học một khoá chụp ảnh không hề thừa chút nào. Mấy bạn đang 'ế' cũng học để thêm kỹ năng giúp 'cưa' các bạn gái nhanh nhé'.

'Mỹ nhân VTV' MC Mai Ngọc bất ngờ đưa ra lời khuyên hữu ích giúp cánh mày râu đang 'ế' vợ - Ảnh 1
Mai Ngọc hóm hỉnh chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
'Mỹ nhân VTV' MC Mai Ngọc bất ngờ đưa ra lời khuyên hữu ích giúp cánh mày râu đang 'ế' vợ - Ảnh 2
Mai Ngọc chia sẻ ông xã biết bắt khoảnh khắc đẹp khi chụp vợ và không quên dặn dò đàn anh nên học tập - Ảnh: FBNV

Ở phần bình luận, BTV Việt Khuê bày tỏ: 'Ông xã em chụp ảnh đẹp thật', Mai Ngọc chia sẻ ông xã biết bắt khoảnh khắc đẹp khi chụp vợ và không quên dặn dò đàn anh nên học tập. Ngoài khen ngợi ông xã của Mai Ngọc, người hâm mộ khen nữ BTV nhà đài xinh đẹp nên các tấm hình luôn thu hút.

'Mỹ nhân VTV' MC Mai Ngọc bất ngờ đưa ra lời khuyên hữu ích giúp cánh mày râu đang 'ế' vợ - Ảnh 3
 Người hâm mộ khen nữ BTV nhà đài xinh đẹp nên các tấm hình luôn thu hút - Ảnh: FBNV
'Mỹ nhân VTV' MC Mai Ngọc bất ngờ đưa ra lời khuyên hữu ích giúp cánh mày râu đang 'ế' vợ - Ảnh 4
Vẻ đẹp rạng ngời không tỳ vết của nữ MC ở tuổi 33 - Ảnh: FBNV

Trong chuyến nghỉ dưỡng, Mai Ngọc không quên khoe dáng bên bể bơi với áo tắm. Nữ BTV chia sẻ: 'Người đẹp mặc thoải mái chút, chưa đẹp kín chút cũng chẳng sao, miễn thấy tự tin là được. Đỉnh cao của quyến rũ đôi khi là sự kín đáo'.

'Mỹ nhân VTV' MC Mai Ngọc bất ngờ đưa ra lời khuyên hữu ích giúp cánh mày râu đang 'ế' vợ - Ảnh 5
Mai Ngọc không quên khoe dáng bên bể bơi với áo tắm - Ảnh: FBNV
'Mỹ nhân VTV' MC Mai Ngọc bất ngờ đưa ra lời khuyên hữu ích giúp cánh mày râu đang 'ế' vợ - Ảnh 6
Dù không 'hở bạo' nhưng cô nàng vẫn cực kỳ quyến rũ - Ảnh: FBNV

Mai Ngọc không phải là cô gái xa lạ với nhiều khán giả truyền hình. Cô được nhiều người yêu quý gọi với cái tên "Cô gái thời tiết" khi thường xuyên xuất hiện trong các chương trình Dự báo thời tiết của đài VTV. Cô không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài ấn tượng mà còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với ông xã là một doanh nhân.

'Mỹ nhân VTV' MC Mai Ngọc bất ngờ đưa ra lời khuyên hữu ích giúp cánh mày râu đang 'ế' vợ - Ảnh 7
 Cô được nhiều người yêu quý gọi với cái tên "Cô gái thời tiết" - Ảnh: FBNV

Cô đang đảm nhận vai trò MC cho các chương trình của đài VTC, kênh VOV Giao thông. Khi đến với "ngôi nhà VTV", cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền được giao nhiệm vụ dẫn dắt bản tin thời tiết trên VTV1 từ năm 2013. Từ đầu năm 2019, cô chứng minh độ chín trong nghề khi chính thức trở thành BTV Thời sự của VTV1. Hiện nay cô là MC của bản tin Việt Nam hôm nay

'Mỹ nhân VTV' MC Mai Ngọc bất ngờ đưa ra lời khuyên hữu ích giúp cánh mày râu đang 'ế' vợ - Ảnh 8
Thăng hoa trong sự nghiệp, viên mãn trong hôn nhân, Mai Ngọc là một trong những gương mặt được đông đảo khán giả mến mộ - Ảnh: FBNV

Thăng hoa trong sự nghiệp, viên mãn trong hôn nhân, Mai Ngọc là một trong những gương mặt được đông đảo khán giả mến mộ. Dù có cuộc sống xa hoa, sang chảnh nhưng cô vẫn rất thân thiện, gần gũi và không kém phần hài hước. Nữ BTV luôn cố gắng nâng cao trình độ, rèn luyện bản thân để ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp, đời sống.

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