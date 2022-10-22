Một nàng Á hậu đình đám bất ngờ 'xả hình' bụng bầu vượt mặt, còn tiết lộ tên nhóc tỳ

Mâu Thủy chia sẻ hình ảnh đang mang bầu 6 tháng khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Á hậu, người mẫu Mâu Thuỷ là một trong những mỹ nhân Việt khá kín tiếng trong chuyện đời tư, tình cảm. Cách đây không lâu, chiều 31/7, trên trang facebook cá nhân, nàng á hậu lần đầu tiên bất ngờ đăng tải hình ảnh công khai được một người đàn ông quỳ gối cầu hôn và đeo nhẫn gây xôn xao. Cách đây không lâu, chiều 31/7, trên trang facebook cá nhân, nàng á hậu lần đầu tiên bất ngờ đăng tải hình ảnh công khai được bạn trai cầu hôn - Ảnh: FBNV Chưa dừng lại ở đó, mới đây nhất, chỉ vỏn vẹn 1 tiếng trước, Mâu Thủy lần nữa gây ngỡ ngàng khi công bố hình ảnh mang bầu ở tháng 6. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng không giấu được niềm hạnh phúc, chia sẻ rằng "tin vui" này đến với cô trong thời điểm bất ngờ nhất và đây chính là điều thiêng liêng mà Mâu Thủy luôn nghĩ đến.

Nàng hậu khiến nhiều người bất ngờ khi công bố 'tin vui' - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, á hậu Hoàn vũ Việt Nam tâm sự xúc động: "Trước đây lúc 18, 19 tuổi Thuỷ từng mong muốn năm 24 tuổi mình sẽ có con. Nhưng tới 24 tuổi lúc ấy đang vui đang chơi hết mình còn nhiều điều chưa làm được, và những ước mơ của mình đang thực hiện và 24 tuổi vẫn còn trẻ chán, chắc thôi 28 tuổi nhé Thuỷ ơi. Và 28 tuổi nhiều biến cố xảy ra, điều kiện không thuận lợi để thực hiện chuyện sẽ có con nên Thuỷ để lời hứa hẹn này cho thời gian sau. Nhưng có 1 người chị hỏi Thuỷ rằng: 'Thuỷ, em có từng có suy nghĩ làm single mom không?'

Không, em chưa bao giờ muốn như vậy, em rất may mắn sống trong một gia đình hạnh phúc, và em cảm nhận rất rõ ràng sự đầy đủ cảm xúc trọn vẹn đó và em mong muốn sau này con em cũng sẽ có được điều ấy. Sinh muộn chút cũng được, tại vì em nghĩ những single mom chắc phải mạnh mẽ lắm, mà em chưa đủ mạnh mẽ như vậy'". Mâu Thuỷ khoe bụng bầu 6 tháng - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, Mâu Thuỷ cho biết vốn chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con vì tính chất công việc, cuộc sống thì tin vui lại bất ngờ đến với cô vào đầu năm 2022. Người đẹp còn hé lộ hài hước về biệt danh của em bé là "Mâu Con". Mâu Thủy trải lòng: "Và thế là Mâu Con gõ cửa bất ngờ trong sự ngỡ ngàng tưởng rằng sẽ hạnh phúc lắm nhưng không, bao nhiều sự lo lắng, bất an, run sợ về cái tính lo xa của mình. Mới có 2 tháng là tính con sẽ học trường nào, sau này ra sao, rồi thế nào mốt nó lớn cũng xa mình thôi, đang là một người vui đang chơi bất ngờ làm mẹ. May sao có ba của Mâu Con luôn trấn an mình và luôn ở bên chăm sóc mình. Đến nay Mâu Con đã được 6 tháng cứng cáp hơn rồi mới dám khoe với bà con cô dì chú bác. Không mong gì hơn chỉ mong con khoẻ và ra đời với sự chào đón của cả thế giới này". Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp lẫn người hâm mộ, cư dân mạng đã để lại nhiều lời chúc tốt đẹp dành cho mẹ bầu Mâu Thủy - Ảnh: Chụp màn hình Ngay khi người đẹp công bố tin vui, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp lẫn người hâm mộ, cư dân mạng đã để lại nhiều lời chúc tốt đẹp dành cho mẹ bầu Mâu Thủy. Đồng thời, nhiều người cũng bày tỏ sự trông ngóng, đón chờ đến ngày thiên thần của Mâu Thuỷ chào đời.

Á hậu Mâu Thuỷ: "Tôi rất tiếc nuối khi không có cơ hội đại diện Việt Nam đến đấu trường nhan sắc quốc tế" 5 năm sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Mâu Thuỷ vẫn chăm chỉ làm nghề và trở thành mỹ nhân nổi bật giữa làng giải trí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-nang-a-hau-dinh-dam-bat-ngo-xa-hinh-bung-bau-vuot-mat-con-tiet-lo-ten-nhoc-ty-516552.html