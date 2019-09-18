Minh Triệu phanh áo khoe ngực trần táo bạo, đáng chú ý nhất là bình luận của cô bạn thân Kỳ Duyên

Hậu trường 18/09/2019 16:39

Trên trang cá nhân, người mẫu Minh Triệu vừa gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện áo hờ hững để lộ ngực trần đầy táo bạo.

Vốn sở hữu thân hình sexy đến nghẹt thở, người mẫu Minh Triệu không ít lần khoe dáng đầy táo bạo trước ống kính. Cách đây vài tháng, Minh Triệu từng gây bão khi khoe ảnh bán nude, chỉ dùng táo để che đôi gò bồng đảo “đốt mắt” người nhìn.

nguoi mau minh trieu 1
Bức ảnh gây bão mạng của Minh Triệu - Ảnh: Internet

Mới đây, Minh Triệu tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải hình ảnh "thả rông" ngực trần đầy táo bạo trên Instagram. Đi kèm với hình ảnh này, nữ người mẫu viết: “Lấy lửa thử vàng, lấy gì thử Triệu bây giờ?”. Trước câu hỏi của cô nàng, cư dân mạng đồng loạt bình luận: “Lấy lửa thử vàng, lấy Duyên thử Triệu, cả nhà cùng vui”.

nguoi mau minh trieu 2
Người đẹp rất tự tin đăng ảnh khoe dáng lên mạng xã hội - Ảnh: Instagram

Ngay sau đó, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng đã gửi đến cô bạn thân Minh Triệu lời nhắn đầy hài hước: “Chết dở, mặc kín thế này thì chả sợ trúng gió nhỉ?”. Đáp lại cô bạn, Minh Triệu bình luận: “Có anh Béo che sẽ không gió nào lọt nổi”.

Sự tương tác đầy thú vị này của Kỳ Duyên và Minh Triệu khiến nhiều người thích thú. Fan của cặp đôi càng tích cực “đẩy thuyền”.

nguoi mau minh trieu 3
Kỳ Duyên và Minh Triệu rất thân thiết - Ảnh: Internet

Kỳ Duyên và Minh Triệu là cặp bạn thân hiếm hoi của showbiz Việt. Chính sự thân thiết này đã khiến cặp đôi dính nghi án yêu đồng giới. Đứng trước tin đồn giới tính, cả hai chưa từng lên tiếng giải thích mà còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau như hình với bóng.

Kỳ Duyên đáp trả khi bị antifan chê chuyên chỉnh ảnh đến méo mó

Kỳ Duyên đáp trả khi bị antifan chê chuyên chỉnh ảnh đến méo mó

Trên fanpage của chương trình Cuộc đua kỳ thú, khi bị khán giả chê chuyên chỉnh sửa ảnh đến méo cả hình, Hoa hậu Kỳ Duyên đã đáp trả: "Xin phép được cười vô mặt bạn".

Xem thêm
Từ khóa:   Kỳ Duyên Minh Triệu Kỳ Duyên và Minh Triệu

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 35 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 35 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026