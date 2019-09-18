Minh Triệu phanh áo khoe ngực trần táo bạo, đáng chú ý nhất là bình luận của cô bạn thân Kỳ Duyên

Trên trang cá nhân, người mẫu Minh Triệu vừa gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện áo hờ hững để lộ ngực trần đầy táo bạo.

Vốn sở hữu thân hình sexy đến nghẹt thở, người mẫu Minh Triệu không ít lần khoe dáng đầy táo bạo trước ống kính. Cách đây vài tháng, Minh Triệu từng gây bão khi khoe ảnh bán nude, chỉ dùng táo để che đôi gò bồng đảo “đốt mắt” người nhìn.

Bức ảnh gây bão mạng của Minh Triệu - Ảnh: Internet

Mới đây, Minh Triệu tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải hình ảnh "thả rông" ngực trần đầy táo bạo trên Instagram. Đi kèm với hình ảnh này, nữ người mẫu viết: “Lấy lửa thử vàng, lấy gì thử Triệu bây giờ?”. Trước câu hỏi của cô nàng, cư dân mạng đồng loạt bình luận: “Lấy lửa thử vàng, lấy Duyên thử Triệu, cả nhà cùng vui”.

Người đẹp rất tự tin đăng ảnh khoe dáng lên mạng xã hội - Ảnh: Instagram

Ngay sau đó, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng đã gửi đến cô bạn thân Minh Triệu lời nhắn đầy hài hước: “Chết dở, mặc kín thế này thì chả sợ trúng gió nhỉ?”. Đáp lại cô bạn, Minh Triệu bình luận: “Có anh Béo che sẽ không gió nào lọt nổi”.

Sự tương tác đầy thú vị này của Kỳ Duyên và Minh Triệu khiến nhiều người thích thú. Fan của cặp đôi càng tích cực “đẩy thuyền”.

Kỳ Duyên và Minh Triệu rất thân thiết - Ảnh: Internet

Kỳ Duyên và Minh Triệu là cặp bạn thân hiếm hoi của showbiz Việt. Chính sự thân thiết này đã khiến cặp đôi dính nghi án yêu đồng giới. Đứng trước tin đồn giới tính, cả hai chưa từng lên tiếng giải thích mà còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau như hình với bóng.

Kỳ Duyên đáp trả khi bị antifan chê chuyên chỉnh ảnh đến méo mó Trên fanpage của chương trình Cuộc đua kỳ thú, khi bị khán giả chê chuyên chỉnh sửa ảnh đến méo cả hình, Hoa hậu Kỳ Duyên đã đáp trả: "Xin phép được cười vô mặt bạn".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/minh-trieu-phanh-ao-khoe-nguc-tran-tao-bao-dang-chu-y-nhat-la-binh-luan-cua-co-ban-than-ky-duyen-338222.html