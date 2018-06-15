Minh Hằng gây sốt khi lộ ảnh mặc váy cưới xinh như tiên nữ, nghi sắp lên xe hoa

Minh Hằng khiến dân mạng hoang mang khi đăng tải hình ảnh diện váy cưới lộng lẫy. Nhiều người hoài nghi nữ ca sĩ ẩn ý chuyện sắp kết hôn.
- Nổi tiếng và giàu có là vậy, không ngờ Minh Hằng lại đối đãi với em dâu thế này
- Hát live tại nhà, Minh Hằng lộ mặt mộc cứng đơ và cằm lệch hẳn sang một bên khiến ai cũng hốt hoảng
Thành công trong nghệ thuật, Minh Hằng là một trong những cái tên được công chúng quan tâm và ngưỡng mộ nhất hiện hay. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giàu có cùng tài năng, nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc đang là thần tượng của nhiều cô gái.
Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, chân dài sinh năm 1987 vẫn độc thân và khá dè chừng khi chia sẻ về chuyện tình yêu và hôn nhân.
Trong khi người hâm mộ vẫn rất quan tâm và mong chờ một động thái mới của thần tượng thì mới đây, nữ ca sĩ khiến nhiều người khấp khởi vui mừng khi đăng tải hình ảnh diện váy cô dâu lộng lẫy. Không ít khán giả đoán già đoán non rằng có phải Minh Hằng đang ngầm thông báo về một đám cưới gần nhất?
Tuy nhiên, ngay sau đó khán giả lại một lần nữa thất vọng khi nhận ra đây chỉ là tạo hình trong MV âm nhạc mới của thần tượng.