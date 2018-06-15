Minh Hằng gây sốt khi lộ ảnh mặc váy cưới xinh như tiên nữ, nghi sắp lên xe hoa

Minh Hằng khiến dân mạng hoang mang khi đăng tải hình ảnh diện váy cưới lộng lẫy. Nhiều người hoài nghi nữ ca sĩ ẩn ý chuyện sắp kết hôn.

Thành công trong nghệ thuật, Minh Hằng là một trong những cái tên được công chúng quan tâm và ngưỡng mộ nhất hiện hay. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giàu có cùng tài năng, nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc đang là thần tượng của nhiều cô gái.

Minh Hằng được fan yêu mến vì tài năng và cả nhan sắc xinh đẹp của mình - Ảnh: Internet

Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, chân dài sinh năm 1987 vẫn độc thân và khá dè chừng khi chia sẻ về chuyện tình yêu và hôn nhân.

Trong khi người hâm mộ vẫn rất quan tâm và mong chờ một động thái mới của thần tượng thì mới đây, nữ ca sĩ khiến nhiều người khấp khởi vui mừng khi đăng tải hình ảnh diện váy cô dâu lộng lẫy. Không ít khán giả đoán già đoán non rằng có phải Minh Hằng đang ngầm thông báo về một đám cưới gần nhất?

Hình ảnh Minh Hằng diện váy cưới trắng tinh khôi khiến người hâm mộ bất ngờ - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, đây chỉ là tạo hình của nữ ca sĩ trong MV mới - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, ngay sau đó khán giả lại một lần nữa thất vọng khi nhận ra đây chỉ là tạo hình trong MV âm nhạc mới của thần tượng.

Dân mạng lại soi cằm dài bất thường của Minh Hằng Chiếc cằm dài bất thường của Minh Hằng, một lần nữa, trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/minh-hang-gay-sot-khi-lo-anh-mac-vay-cuoi-xinh-nhu-tien-nu-nghi-sap-len-xe-hoa-286699.html