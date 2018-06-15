Minh Hằng gây sốt khi lộ ảnh mặc váy cưới xinh như tiên nữ, nghi sắp lên xe hoa

Hậu trường 15/06/2018 14:24

Minh Hằng khiến dân mạng hoang mang khi đăng tải hình ảnh diện váy cưới lộng lẫy. Nhiều người hoài nghi nữ ca sĩ ẩn ý chuyện sắp kết hôn.

Thành công trong nghệ thuật, Minh Hằng là một trong những cái tên được công chúng quan tâm và ngưỡng mộ nhất hiện hay. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giàu có cùng tài năng, nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc đang là thần tượng của nhiều cô gái.

Minh Hằng gây sốt khi lộ ảnh mặc váy cưới xinh như tiên nữ, nghi sắp lên xe hoa - Ảnh 1
Minh Hằng được fan yêu mến vì tài năng và cả nhan sắc xinh đẹp của mình - Ảnh: Internet

Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, chân dài sinh năm 1987 vẫn độc thân và khá dè chừng khi chia sẻ về chuyện tình yêu và hôn nhân.

Trong khi người hâm mộ vẫn rất quan tâm và mong chờ một động thái mới của thần tượng thì mới đây, nữ ca sĩ khiến nhiều người khấp khởi vui mừng khi đăng tải hình ảnh diện váy cô dâu lộng lẫy. Không ít khán giả đoán già đoán non rằng có phải Minh Hằng đang ngầm thông báo về một đám cưới gần nhất?

Minh Hằng gây sốt khi lộ ảnh mặc váy cưới xinh như tiên nữ, nghi sắp lên xe hoa - Ảnh 2
Hình ảnh Minh Hằng diện váy cưới trắng tinh khôi khiến người hâm mộ bất ngờ - Ảnh: FBNV
Minh Hằng gây sốt khi lộ ảnh mặc váy cưới xinh như tiên nữ, nghi sắp lên xe hoa - Ảnh 3
Thế nhưng, đây chỉ là tạo hình của nữ ca sĩ trong MV mới - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, ngay sau đó khán giả lại một lần nữa thất vọng khi nhận ra đây chỉ là tạo hình trong MV âm nhạc mới của thần tượng. 

Dân mạng lại soi cằm dài bất thường của Minh Hằng

Dân mạng lại soi cằm dài bất thường của Minh Hằng

Chiếc cằm dài bất thường của Minh Hằng, một lần nữa, trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Minh Hằng Minh Hằng mặc váy cưới ca sĩ Minh Hằng

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42