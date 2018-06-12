Hát live tại nhà, Minh Hằng lộ mặt mộc cứng đơ và cằm lệch hẳn sang một bên khiến ai cũng hốt hoảng

Hậu trường 12/06/2018 10:21

Mặc dù im lặng trước nghi án gọt cằm nhưng Minh Hằng lại tiếp tục lộ gương mặt cứng đơ khi ngồi hát live bài 'Em xin anh' tại nhà.

Minh Hằng được xem là nghệ sĩ đa tài của showbiz khi lấn sân sang nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn viên, làm mẫu ảnh... Dù ở khía cạnh nào thì cô đều thu về những thành công đáng nể khiến cũng ai cũng ngưỡng mộ. Mới đây, người đẹp sinh năm 1987 tiếp tục được nhà sản xuất The face "chọn mặt gửi vàng" ngồi ghế nóng sau một năm bị Hà Hồ chèn ép. Mặc dù không được đánh giá cao về khả năng catwalk nhưng cô vẫn được xếp cạnh hai siêu mẫu đình đám là Võ Hoàng Yến và Thanh Hằng. 

Lịch trình bận rộn là thế nhưng Minh Hằng vẫn kịp ra mắt MV mới có tên Em xin anh. Cách đây ít giờ, nữ ca sĩ gây chú ý khi livestream hát live ca khúc này tại nhà. Bằng chất giọng ngọt ngào cùng phong cách ăn mặc duyên dáng, Minh Hằng nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, không ít người nhận ra chiếc cằm bất thường của nữ diễn viên ngày càng lộ rõ. Vì để mặt mộc nên mỗi khi cô gồng lên để hát những nốt cao, chiếc cằm từng dính nghi án dao kéo lại lệch hẳn về một phía. Không chỉ vậy, gương mặt của nữ ca sĩ cũng bị nhận xét là cứng đơ như tượng sáp khiến nhiều người tiếc nuối.

Hát live tại nhà, Minh Hằng lộ mặt mộc cứng đơ và cằm lệch hẳn sang một bên khiến ai cũng hốt hoảng - Ảnh 1
Minh Hằng để mặt mộc, ăn mặc giản dị khi hát live tại nhà - Ảnh: Cắt từ clip
Hát live tại nhà, Minh Hằng lộ mặt mộc cứng đơ và cằm lệch hẳn sang một bên khiến ai cũng hốt hoảng - Ảnh 2
Nữ ca sĩ lộ cằm nhọn bất thường mỗi khi hát những nốt cao - Ảnh: Cắt từ clip 
Hát live tại nhà, Minh Hằng lộ mặt mộc cứng đơ và cằm lệch hẳn sang một bên khiến ai cũng hốt hoảng - Ảnh 3
Cách đây vài tuần, Minh Hằng cũng gây hốt hoảng khi livestream với chiếc cằm nhọn hoắt - Ảnh: Internet

Clip Minh Hằng hát live tại nhà

Minh Hằng bị tố vô ơn, keo kiệt với stylist cũ: Sự thật ngã ngửa

Minh Hằng bị tố vô ơn, keo kiệt với stylist cũ: Sự thật ngã ngửa

Thông qua MV vừa ra mắt, đại diện của Minh Hằng đã lên tiếng phản bác tin đồn mà stylist cũ nói về cô cách đó vài ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   Minh Hằng Minh Hằng gọt cằm Minh Hằng phẫu thuật thẩm mỹ Minh Hằng hát live

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42