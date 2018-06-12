Hát live tại nhà, Minh Hằng lộ mặt mộc cứng đơ và cằm lệch hẳn sang một bên khiến ai cũng hốt hoảng

Mặc dù im lặng trước nghi án gọt cằm nhưng Minh Hằng lại tiếp tục lộ gương mặt cứng đơ khi ngồi hát live bài 'Em xin anh' tại nhà.
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Minh Hằng được xem là nghệ sĩ đa tài của showbiz khi lấn sân sang nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn viên, làm mẫu ảnh... Dù ở khía cạnh nào thì cô đều thu về những thành công đáng nể khiến cũng ai cũng ngưỡng mộ. Mới đây, người đẹp sinh năm 1987 tiếp tục được nhà sản xuất The face "chọn mặt gửi vàng" ngồi ghế nóng sau một năm bị Hà Hồ chèn ép. Mặc dù không được đánh giá cao về khả năng catwalk nhưng cô vẫn được xếp cạnh hai siêu mẫu đình đám là Võ Hoàng Yến và Thanh Hằng.
Lịch trình bận rộn là thế nhưng Minh Hằng vẫn kịp ra mắt MV mới có tên Em xin anh. Cách đây ít giờ, nữ ca sĩ gây chú ý khi livestream hát live ca khúc này tại nhà. Bằng chất giọng ngọt ngào cùng phong cách ăn mặc duyên dáng, Minh Hằng nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, không ít người nhận ra chiếc cằm bất thường của nữ diễn viên ngày càng lộ rõ. Vì để mặt mộc nên mỗi khi cô gồng lên để hát những nốt cao, chiếc cằm từng dính nghi án dao kéo lại lệch hẳn về một phía. Không chỉ vậy, gương mặt của nữ ca sĩ cũng bị nhận xét là cứng đơ như tượng sáp khiến nhiều người tiếc nuối.
Clip Minh Hằng hát live tại nhà