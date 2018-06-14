Nổi tiếng và giàu có là vậy, không ngờ Minh Hằng lại đối đãi với em dâu thế này

Là người kín tiếng về chuyện đời tư nhưng Minh Hằng lại hào hứng khoe cô em dâu xinh như hot girl khiến dân mạng "đỏ mắt" ghen tỵ.
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Minh Hằng là một trong những cái tên được hâm mộ nhất hiện nay. Sau hơn 10 năm tham gia làng giải trí, mỹ nhân này đã tạo cho mình được một chỗ đứng khó thay thế trong lòng công chúng.
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Minh Hằng còn có mối quan hệ rất tốt với các thành viên trong gia đình. Trong cuộc trò chuyện bên lề chương trình Âm nhạc & Bước nhảy, nữ ca sĩ tâm sự, gia đình chính là điều quý giá nhất giúp cô có thêm động lực để vượt qua những khó khăn và thử thách trong công việc.
Mới đây, Minh Hằng đã vui vẻ khoe với công chúng về em dâu xinh đẹp của mình. Được biết, cách đây không lâu, em trai Minh Hằng - Minh Hải vừa tổ chức lễ đính hôn. Dù nổi tiếng nhưng với em dâu, nữ ca sĩ rất gần gũi và quan tâm. Nữ diễn viên không ngần ngại khoe ảnh đi ăn, du lịch cùng mẹ, em trai và có cả em dâu xinh như hot girl của cô.