Nổi tiếng và giàu có là vậy, không ngờ Minh Hằng lại đối đãi với em dâu thế này

Minh Hằng là một trong những cái tên được hâm mộ nhất hiện nay. Sau hơn 10 năm tham gia làng giải trí, mỹ nhân này đã tạo cho mình được một chỗ đứng khó thay thế trong lòng công chúng.

Tạo hình ấn tượng của Minh Hằng trong phim Vừa đi vừa khóc - Ảnh: NVCC

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Minh Hằng còn có mối quan hệ rất tốt với các thành viên trong gia đình. Trong cuộc trò chuyện bên lề chương trình Âm nhạc & Bước nhảy, nữ ca sĩ tâm sự, gia đình chính là điều quý giá nhất giúp cô có thêm động lực để vượt qua những khó khăn và thử thách trong công việc.