Nổi tiếng và giàu có là vậy, không ngờ Minh Hằng lại đối đãi với em dâu thế này

Hậu trường 14/06/2018 16:25

Là người kín tiếng về chuyện đời tư nhưng Minh Hằng lại hào hứng khoe cô em dâu xinh như hot girl khiến dân mạng "đỏ mắt" ghen tỵ.

Minh Hằng là một trong những cái tên được hâm mộ nhất hiện nay. Sau hơn 10 năm tham gia làng giải trí, mỹ nhân này đã tạo cho mình được một chỗ đứng khó thay thế trong lòng công chúng.

Nổi tiếng và giàu có là vậy, không ngờ Minh Hằng lại đối đãi với em dâu thế này - Ảnh 1
Tạo hình ấn tượng của Minh Hằng trong phim Vừa đi vừa khóc - Ảnh: NVCC

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Minh Hằng còn có mối quan hệ rất tốt với các thành viên trong gia đình. Trong cuộc trò chuyện bên lề chương trình Âm nhạc & Bước nhảy, nữ ca sĩ tâm sự, gia đình chính là điều quý giá nhất giúp cô có thêm động lực để vượt qua những khó khăn và thử thách trong công việc.

Nổi tiếng và giàu có là vậy, không ngờ Minh Hằng lại đối đãi với em dâu thế này - Ảnh 2
Sau lùm xùm 'dao kéo', Minh Hằng trở lại với hình ảnh xinh đẹp và sang trọng - Ảnh: NVCC

Mới đây, Minh Hằng đã vui vẻ khoe với công chúng về em dâu xinh đẹp của mình. Được biết, cách đây không lâu, em trai Minh Hằng - Minh Hải vừa tổ chức lễ đính hôn. Dù nổi tiếng nhưng với em dâu, nữ ca sĩ rất gần gũi và quan tâm. Nữ diễn viên không ngần ngại khoe ảnh đi ăn, du lịch cùng mẹ, em trai và có cả em dâu xinh như hot girl của cô.

Nổi tiếng và giàu có là vậy, không ngờ Minh Hằng lại đối đãi với em dâu thế này - Ảnh 3
Nữ ca sĩ chụp ảnh nhí nhố cùng em trai và em dâu - Ảnh: NVCC
Nổi tiếng và giàu có là vậy, không ngờ Minh Hằng lại đối đãi với em dâu thế này - Ảnh 4
Dù bận rộn nhưng nữ ca sĩ vẫn dành thời gian để đi du lịch cùng gia đình - Ảnh: NVCC
Nổi tiếng và giàu có là vậy, không ngờ Minh Hằng lại đối đãi với em dâu thế này - Ảnh 5
Khoảnh khắc hạnh phúc của Minh Hằng bên gia đình - Ảnh: NVCC
Nổi tiếng và giàu có là vậy, không ngờ Minh Hằng lại đối đãi với em dâu thế này - Ảnh 6
Dễ dàng nhận ra, Minh Hằng và em dâu có mối quan hệ rất thân thiết - Ảnh: NVCC

 

Hát live tại nhà, Minh Hằng lộ mặt mộc cứng đơ và cằm lệch hẳn sang một bên khiến ai cũng hốt hoảng

Hát live tại nhà, Minh Hằng lộ mặt mộc cứng đơ và cằm lệch hẳn sang một bên khiến ai cũng hốt hoảng

Mặc dù im lặng trước nghi án gọt cằm nhưng Minh Hằng lại tiếp tục lộ gương mặt cứng đơ khi ngồi hát live bài 'Em xin anh' tại nhà.

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Từ khóa:   Minh Hằng gia đình Minh Hằng ca sĩ Minh Hằng

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