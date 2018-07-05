Minh Hằng đăng đàn 'dằn mặt' em dâu chỉ vì làm sai điều này

Đây là lời cảnh cáo đầy hài hước của Minh Hằng dành cho em dâu vì chụp ảnh bikini cho cô không đẹp.

Cách đây vài giờ, trên trang Instagram cá nhân, Minh Hằng vừa đăng tải hình ảnh diện bikini nóng bỏng giữa hồ bơi. Diện bikini chấm bi màu xanh, nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc khoe trọn vòng 1 nóng bỏng cùng đôi chân dài miên man "đốt mắt" người xem.

Kèm theo đó, cô còn chia sẻ dòng trạng thái hài hước với nội dung “hăm dọa” em dâu vì chụp hình cho cô quá xấu.

Minh Hằng diện bikini khoe thân hình nuột nà dưới bể bơi - Ảnh: Instagram

Minh Hằng chia sẻ một cách hài hước: “Ta nói được cô em dâu chụp cho mấy tấm hình bikini chấm bi xanh ngọt như mía lùi... Ảnh nào cũng toàn mất đầu, mất chân, nhắm mắt... về nhà thì biết với chị. Ngày nào chị cũng bắt xách máy đi chụp hình dạo cho lên tay nha cưng".

Có thể thấy, Minh Hằng có mối quan hệ rất tốt với thành viên mới của gia đình. Không chỉ cùng em dâu đi du lịch mà cô còn vui vẻ chọc ghẹo.

Sau khi 'hăm dọa' em dâu vì chụp hình xấu, Minh Hằng bị fan đùa vui: 'Thời mẹ chồng con dâu đã qua rồi, bây giờ chị chồng em dâu mới đáng sợ nè' - Ảnh: Instagram

Sau hàng loạt dự án đình đám, Minh Hằng dành thời gian nghỉ ngơi - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Thái Lan - Ảnh: FBNV

Đón tuổi mới, Minh Hằng khoe quà 'khủng', hoa ngập tràn biệt thự sang trọng Minh Hằng đón sinh nhật tuổi 31 ấm áp, ý nghĩa bên fan và đồng nghiệp. Nữ ca sĩ nhận được rất nhiều hoa và quà từ người hâm mộ.

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