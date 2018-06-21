Minh Hằng tiếp tục lộ gương mặt nhọn hoắt, dài ngoằng kỳ lạ

Thực hiện trào lưu “Halu halu” của giới trẻ, Minh Hằng khiến người hâm mộ hoảng hồn vì lộ gương mặt dài ngoằng, cằm nhọn hoắt.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Minh Hằng thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ đoạn clip vui nhộn đang thực hiện trào lưu “Halu halu”. Bên cạnh rất nhiều lời khen ngợi vì sự trẻ trung và năng động, nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc cũng nhận không ít lời chê bai khi lộ điểm khác thường trên gương mặt. Chiếc cằm nhọn hoắt cùng gương mặt dài ngoằng của Minh Hằng khiến cư dân mạng phát hoảng.

Minh Hằng hào hứng thực hiện trào lưu 'Halu halu' - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ khiến fan phát hoảng với chiếc cằm nhọn hoắt, méo sang một bên - Ảnh: FBNV

Không nhận ra Minh Hằng với hình ảnh đáng sợ này - Ảnh: FBNV

Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1987 cũng làm người hâm mộ ngạc nhiên khi livestream với gương mặt “đơ toàn tập”. Dù Minh Hằng liên tục phủ nhận tin đồn ‘dao kéo’ nhưng dựa vào những hình ảnh khác lạ này, công chúng vẫn nghi ngờ cô đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Trước đó, giọng ca Một vòng trái đất cũng livestream trong tình trạng mặt lạ lẫm - Ảnh: FBNV

Giải thích về điều này, Minh Hằng cho rằng đây chỉ là do cô sử dụng app - Ảnh: FBNV

Trong cuộc phỏng vấn trước đó, chân dài này cũng gây hoang mang với gương mặt thay đổi - Ảnh: Internet

Minh Hằng đọ sắc cùng em dâu xinh đẹp như hot girl Luôn thoải mái khoe ảnh các thành viên trong gia đình nhưng Minh Hằng lại vô cùng kín tiếng về tình cảm cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/minh-hang-tiep-tuc-lo-guong-mat-nhon-hoat-dai-ngoang-ky-la-287391.html