Đón tuổi mới, Minh Hằng khoe quà 'khủng', hoa ngập tràn biệt thự sang trọng

Minh Hằng đón sinh nhật tuổi 31 ấm áp, ý nghĩa bên fan và đồng nghiệp. Nữ ca sĩ nhận được rất nhiều hoa và quà từ người hâm mộ.
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Không chỉ nhận được nhiều lời chúc mừng, nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc còn được đồng nghiệp và người hâm mộ tổ chức sinh nhật bất ngờ.
Cảm động trước tình cảm của những người yêu mến mình, Minh Hằng vừa đăng tải dòng tâm trạng thể hiện cảm xúc ngập tràn: “… Anyway, thật sự vô cùng hạnh phúc với những tấm lòng mọi người dành cho mình. Đúng là không nơi đâu ấm áp bằng nhà. Đừng hỏi vì sao tui lúc nào cũng cười như nghé nhé. Vì tôi được cưng chiều lắm nên không có thời gian để buồn phiền những thứ tào lao bên ngoài đâu. My Birthday".
Chưa hết, trên trang cá nhân, Minh Hằng còn chia sẻ hàng loạt món quà ý nghĩa mà fan tặng. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn khiến nhiều người ghen tỵ khi khoe một góc trong căn biệt thự đắt tiền ngập tràn hoa.