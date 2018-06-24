Đón tuổi mới, Minh Hằng khoe quà 'khủng', hoa ngập tràn biệt thự sang trọng

Hậu trường 24/06/2018 16:25

Minh Hằng đón sinh nhật tuổi 31 ấm áp, ý nghĩa bên fan và đồng nghiệp. Nữ ca sĩ nhận được rất nhiều hoa và quà từ người hâm mộ.

Không chỉ nhận được nhiều lời chúc mừng, nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc còn được đồng nghiệp và người hâm mộ tổ chức sinh nhật bất ngờ.

Đón tuổi mới, Minh Hằng khoe quà 'khủng', hoa ngập tràn biệt thự sang trọng - Ảnh 1
Minh Hằng hạnh phúc khi được tổ chức sinh nhật bất ngờ - Ảnh: FBNV

Cảm động trước tình cảm của những người yêu mến mình, Minh Hằng vừa đăng tải dòng tâm trạng thể hiện cảm xúc ngập tràn: “… Anyway, thật sự vô cùng hạnh phúc với những tấm lòng mọi người dành cho mình. Đúng là không nơi đâu ấm áp bằng nhà. Đừng hỏi vì sao tui lúc nào cũng cười như nghé nhé. Vì tôi được cưng chiều lắm nên không có thời gian để buồn phiền những thứ tào lao bên ngoài đâu. My Birthday".

Đón tuổi mới, Minh Hằng khoe quà 'khủng', hoa ngập tràn biệt thự sang trọng - Ảnh 2
Gương mặt nữ ca sĩ thể hiện niềm hạnh phúc vỡ òa - Ảnh: FBNV

Chưa hết, trên trang cá nhân, Minh Hằng còn chia sẻ hàng loạt món quà ý nghĩa mà fan tặng. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn khiến nhiều người ghen tỵ khi khoe một góc trong căn biệt thự đắt tiền ngập tràn hoa.

Đón tuổi mới, Minh Hằng khoe quà 'khủng', hoa ngập tràn biệt thự sang trọng - Ảnh 3
Hoa ngập tràn trong căn biệt thự sang trọng của Minh Hằng. Có thể thấy, tình cảm mà người hâm mộ dành cho cô là rất lớn - Ảnh: FBNV
Đón tuổi mới, Minh Hằng khoe quà 'khủng', hoa ngập tràn biệt thự sang trọng - Ảnh 4
Nữ ca sĩ òa khóc trước tình cảm của fan - Ảnh: FBNV
Đón tuổi mới, Minh Hằng khoe quà 'khủng', hoa ngập tràn biệt thự sang trọng - Ảnh 5
Minh Hằng thổi nến ngay tại trường quay trước sự chúc mừng của nhiều người - Ảnh: FBNV

 

Minh Hằng tiếp tục lộ gương mặt nhọn hoắt, dài ngoằng kỳ lạ

Minh Hằng tiếp tục lộ gương mặt nhọn hoắt, dài ngoằng kỳ lạ

Thực hiện trào lưu “Halu halu” của giới trẻ, Minh Hằng khiến người hâm mộ hoảng hồn vì lộ gương mặt dài ngoằng, cằm nhọn hoắt.

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Từ khóa:   Minh Hằng ca sĩ Minh Hằng sinh nhật Minh Hằng

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