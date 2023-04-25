'Mẹ một con' Trà Ngọc Hằng sánh đôi bên mỹ nam lai Tây từng là 'nam vương môi trường"

Hậu trường 25/04/2023 14:30

Bỏ qua phong cách sexy gợi cảm yêu thích, Trà Ngọc Hằng gây bất ngờ với hình ảnh trẻ trung, năng động.

Thời gian qua, người mẫu - ca sĩ Trà Ngọc Hằng rất quen thuộc với cộng đồng mạng trong hình ảnh quyến rũ nóng bỏng. Cô theo phong cách đậm chất sexy nhiều năm bởi body chuẩn có thể "cân" mọi thiết kế. Vì vậy, hình ảnh mới nhất của người đẹp khi xuất hiện bên mẫu nam lai Tây khiến nhiều người thích thú, khẳng định bà mẹ một con cũng rất hợp với phong cách năng động. 

'Mẹ một con' Trà Ngọc Hằng sánh đôi bên mỹ nam lai Tây từng là 'nam vương môi trường' - Ảnh 1

'Mẹ một con' Trà Ngọc Hằng sánh đôi bên mỹ nam lai Tây từng là 'nam vương môi trường' - Ảnh 2

Xuất hiện cạnh Trà Ngọc Hằng chính là mẫu nam lai Nga đã rất quen mặt với người hâm mộ Việt- Nhikolai Đinh. Anh chàng vào vai nam chính trong một số MV ca nhạc triệu view của Vpop, bên cạnh đó còn là người mẫu chuyên nghiệp ở các sàn catwalk lớn nhỏ. Đặc biệt, trong năm 2022, sau khi đạt danh hiệu "Nam vương môi trường", Nhikolai Đinh còn được đại diện Việt Nam tham gia "Mr United Nations - Nam vương liên lục địa" tại Ấn Độ. Sau các cuộc thi, độ phủ sóng của mẫu nam 9X càng được biết đến rộng rãi hơn.   

Sự kết hợp giữa Trà Ngọc Hằng với mẫu nam cao 1m92 đem đến cảm giác mới lạ cho bộ ảnh lần này. Cả hai ăn ý tạo dáng thoải mái, thân thiết nhưng không cần quá gần gũi. Đều là người mẫu kinh nghiệm, người đẹp cùng Nhikolai Đinh biết cách tận dụng tối đa các đạo cụ như: Ghế, sách, máy cassette... Lan tỏa năng lượng tích cực từ bộ ảnh muốn truyền tải đến người xem.

'Mẹ một con' Trà Ngọc Hằng sánh đôi bên mỹ nam lai Tây từng là 'nam vương môi trường' - Ảnh 3

'Mẹ một con' Trà Ngọc Hằng sánh đôi bên mỹ nam lai Tây từng là 'nam vương môi trường' - Ảnh 4
Trà Ngọc Hằng khẳng định khả năng biến hoá linh hoạt trong nhiều phong cách, không để hình ảnh chỉ mang một màu - Ảnh: NVCC.

Kể về lần làm việc chung với mẫu nam lai Nga sinh năm 1995, Trà Ngọc Hằng dành lời khen: "Đều là người mẫu chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm chụp bộ ảnh nên chúng tôi không mất nhiều thời gian để làm quen với nhau. Cả hai làm việc rất vui vẻ. Nhikolai Đinh cũng rất thân thiện, đáng yêu. Cậu ấy chủ động phối hợp cùng tôi nữa".

'Mẹ một con' Trà Ngọc Hằng sánh đôi bên mỹ nam lai Tây từng là 'nam vương môi trường' - Ảnh 5
Trà Ngọc Hằng nhận xét Nhikolai Đinh bên ngoài đẹp trai hơn trong ảnh - Ảnh: NVCC.

Trước Nhikolai Đinh, Trà Ngọc Hằng từng đứng chung khung hình với nhiều cái tên đình đám nhưng gây chú ý nhất phải kể đến “bạn diễn” thường xuyên của cô. Bạn đồng hành thân thiết của Trà Ngọc Hành trong các bộ ảnh chính là con gái Sophia. Cô bé được mẹ chăm chút và thường xuyên xuất hiện trước ống kính nên ngày càng tự tin. Hai mẹ con tính đến thời điểm này đã có không ít bộ ảnh chất lừ thể hiện cá tính riêng. 

'Mẹ một con' Trà Ngọc Hằng sánh đôi bên mỹ nam lai Tây từng là 'nam vương môi trường' - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc liên tục cập nhật hình ảnh mới qua các bộ ảnh thời trang, Trà Ngọc Hằng cũng vẫn tiếp tục bận rộn với lịch trình công việc cùng các dự án nghệ thuật. Là mẫu người phụ nữ hiện đại, cô một mình vừa chu toàn sự nghiệp vừa dành thời gian để trải qua tuổi thơ của con gái một cách trọn vẹn nhất. 

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