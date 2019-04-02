MC Cát Tường kể về cuộc gọi cuối cùng với nghệ sĩ Anh Vũ trước đêm đàn anh ra đi đột ngột

Hậu trường 02/04/2019 10:19

Thông tin diễn viên hài Anh Vũ đột ngột qua đời tại Mỹ khi đang ngủ khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng.

Trên trang cá nhân, MC Cát Tường chia sẻ dòng trạng thái xúc động trước sự ra đi bất ngờ của đàn anh thân thiết. Bà mẹ đơn thân vô cùng bàng hoàng khi biết được tin dữ, bởi trước ngày nghệ sĩ Anh Vũ mất, cô vừa gọi điện trò chuyện và hẹn gặp mặt đàn anh. Thế nhưng, khi Cát Tường vừa đáp chuyến bay tới California thì nghe tin đồng nghiệp đã ra đi mãi mãi.

“Trời không thể tin được, hôm qua 2 anh em nói chuyện điện thoại với nhau còn hẹn qua Cali gặp, mình mới đáp chuyến bay tới Cali định hẹn anh và Quý Bình đi cafe mà gọi không bắt máy... giờ nghe anh mất? Nãy giờ cầu mong là Cá tháng 4… nhưng ai mà dám giỡn ác vậy… cuối cùng bạn bè xác nhận nghệ sĩ Anh Vũ thật sự mất rồi…! Vĩnh biệt anh, yên nghỉ anh nhé!”, Cát Tường bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của đàn anh thân thiết.

MC Cát Tường kể về cuộc gọi cuối cùng với nghệ sĩ Anh Vũ trước đêm đàn anh ra đi đột ngột - Ảnh 1
MC Cát Tường kể lại cuộc gọi trước đêm nghệ sĩ Anh Vũ qua đời - Ảnh: FBNV

Hiện tại, rất nhiều nghệ sĩ đã đăng tải những dòng status đau xót trước sự ra đi của đồng nghiệp. Nhiều người vẫn rất bàng hoàng, chưa thể tin diễn viên hài Anh Vũ đã ra đi mãi mãi.

MC Cát Tường kể về cuộc gọi cuối cùng với nghệ sĩ Anh Vũ trước đêm đàn anh ra đi đột ngột - Ảnh 2
Nghệ sĩ Hồng Tơ viết lời vĩnh biệt người đồng nghiệp thân thiết - Ảnh: FBNV
MC Cát Tường kể về cuộc gọi cuối cùng với nghệ sĩ Anh Vũ trước đêm đàn anh ra đi đột ngột - Ảnh 3
Nghệ sĩ Minh Nhí bàng hoàng thương tiếc - Ảnh: FBNV
MC Cát Tường kể về cuộc gọi cuối cùng với nghệ sĩ Anh Vũ trước đêm đàn anh ra đi đột ngột - Ảnh 4
Diễn viên Quý Bình không thể tin vì mới đêm trước anh còn diễn chung với nam nghệ sĩ - Ảnh: FBNV
MC Cát Tường kể về cuộc gọi cuối cùng với nghệ sĩ Anh Vũ trước đêm đàn anh ra đi đột ngột - Ảnh 5
Yaya Trương Nhi tiếc thương bởi sự ra đi của đàn anh - Ảnh: FBNV

Được biết, nghệ sĩ Anh Vũ qua đời vào hôm qua (1/4), tại tiểu bang California (Mỹ) trong lúc ngủ. Trước đó, anh vừa tham gia hai suất diễn cùng nhiều nghệ sĩ trong chuyến lưu diễn tại đây. Đó cũng là lần cuối cùng nam nghệ sĩ được đứng trên sân khấu và cống hiến cho công chúng. Sự ra đi của diễn viên hài Anh Vũ là nỗi mất mát vô cùng lớn với gia đình và cả nền nghệ thuật nước nhà.

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Thông tin nghệ sĩ hài Anh Vũ đột ngột qua đời khi đang lưu diễn ở Mỹ khiến công chúng vô cùng bất ngờ và đau xót.

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