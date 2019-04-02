MC Cát Tường kể về cuộc gọi cuối cùng với nghệ sĩ Anh Vũ trước đêm đàn anh ra đi đột ngột

Trên trang cá nhân, MC Cát Tường chia sẻ dòng trạng thái xúc động trước sự ra đi bất ngờ của đàn anh thân thiết. Bà mẹ đơn thân vô cùng bàng hoàng khi biết được tin dữ, bởi trước ngày nghệ sĩ Anh Vũ mất, cô vừa gọi điện trò chuyện và hẹn gặp mặt đàn anh. Thế nhưng, khi Cát Tường vừa đáp chuyến bay tới California thì nghe tin đồng nghiệp đã ra đi mãi mãi.

“Trời không thể tin được, hôm qua 2 anh em nói chuyện điện thoại với nhau còn hẹn qua Cali gặp, mình mới đáp chuyến bay tới Cali định hẹn anh và Quý Bình đi cafe mà gọi không bắt máy... giờ nghe anh mất? Nãy giờ cầu mong là Cá tháng 4… nhưng ai mà dám giỡn ác vậy… cuối cùng bạn bè xác nhận nghệ sĩ Anh Vũ thật sự mất rồi…! Vĩnh biệt anh, yên nghỉ anh nhé!”, Cát Tường bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của đàn anh thân thiết.