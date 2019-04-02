Thông tin nghệ sĩ hài Anh Vũ đột ngột qua đời khi đang lưu diễn ở Mỹ khiến công chúng vô cùng bất ngờ và đau xót.

Theo một số thông tin được đăng tải, nghệ sĩ hài Anh Vũ đột ngột qua đời vào tối qua (1/4) theo giờ địa phương tại quận Cam, tiểu bang California (Mỹ).

Theo lời nghệ sĩ Trí Quang, anh cùng đồng nghiệp đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Tối qua diễn liên tục hai suất, Anh Vũ rất tỉnh táo và diễn vô cùng duyên dáng trên sân khấu. Sau suất diễn, nam nghệ sĩ về nhà, nhưng sáng hôm sau người ngủ chung phòng bất ngờ phát hiện anh đã chết trên giường, người tím tái.

Nghệ sĩ Anh Vũ đột ngột qua đời tại Mỹ khiến công chúng thương tiếc - Ảnh: Internet

Người dẫn chương trình này - MC Thanh Tùng chia sẻ thêm về sức khỏe của nam nghệ sĩ trong chuyến lưu diễn lần này trên tờ Người lao động: "Anh Vũ xuống sắc thấy rõ, hay quên lời thoại, nói chuyện lắp bắp. Tôi có hỏi lý do, thì Anh Vũ cho biết do uống thuốc ngủ quá nhiều, hứa từ nay về sau không dùng thuốc ngủ nữa. Không ngờ sau hai suất diễn thì Anh Vũ đã ra đi đột ngột trong sự đau xót của bạn bè đồng nghiệp".



Anh là người tài năng, hết lòng vì nghề nên được đồng nghiệp quý mến - Ảnh: Internet

Anh Vũ sinh năm 1972, là nghệ sĩ hài kiêm diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam. Anh từng đảm nhận vị trí phó giám đốc của sân khấu kịch Kim Châu, cơ sở 3 của sân khấu kịch Phú Nhuận. Nam nghệ sĩ 47 tuổi từng tham gia và ghi dấu ấn trong nhiều vở diễn như: Người vợ ma 2, Con nhà nghèo, Cưới giùm...

Nghệ sĩ Anh Vũ kết hôn từ năm 20 tuổi nhưng đã ly hôn. Năm 2000 anh phát hiện bị bệnh ung thư đại tràng và điều trị. Tuy nhiên, lúc phát hiện, căn bệnh quái ác đã di căn, anh sống với ung thư suốt 19 năm.

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